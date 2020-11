Nobelin kirjallisuuspalkinnon vuonna 2002 saanut ja keskitysleirit kokenut unkarilaiskirjailija Imre Kertész totesi, ettei Auschwitzia voi selittää. Silti sukupolvi toisensa jälkeen haluaa ymmärtää.

Se ei katoa mihinkään. Holokaustin epäinhimillisiä mekanismeja, tappotehtaiden arkea ja traagisia ihmiskohtaloita kuvaava kirjallisuus ei osoita edes hiipumisen merkkejä, päinvastoin. Uusia kirjoja julkaistaan nyt enemmän kuin vuosikymmeniin, vaikka keskitysleirien helvetin läpi käyneitä on elossa enää kourallinen.

Holokaustikirjallisuuden suosiolle ei ole yksinkertaista selitystä. Se ei johdu yksin kiristyneestä maailmapoliittisesta tilanteesta, antisemitismin noususta, uskonnollisen vastakkainasettelun kasvusta tai polarisaation voimistumisesta. Pientä veto­apua saattaa antaa true crime -kirjallisuuden eli tositapahtumiin perustuvien rikostarinoiden vahvistunut asema, mutta sekään ei riitä selittämään holokaustikirjallisuuden menestystä.

Nähdäkseni puhtaasti psykologiset syyt toimivat yhä edelleen suosion varsinaisena kasvualustana. Ne ovat kitti, joka saumaa lukijat yhteen historian mustimpaan ajanjaksoon. Ihmisarvon ja hengen riisto sekä vankien järkyttävät tarinat pakottavat nykylukijan sukeltamaan maailmaan, jossa tappamisen mielivalta on korvannut moraalin.

Nobelin kirjallisuuspalkinnon vuonna 2002 saanut unkarilainen kirjailija Imre Kertész (1929–2016) on todennut, että Auschwitzia ei voi selittää. Hän itse sinnitteli keskitysleirillä lähes vuoden, aluksi Saksan miehittämässä Puolassa, sitten Saksassa.

Me lukijat taas haluamme selityksen Auschwitzille. Miten holokausti saattoi ylipäänsä tapahtua?

Miten niin monien saksalaisten oli mahdollista ummistaa silmänsä ja vedota tietämättömyyteen?

Voiko se tapahtua uudestaan? Olemmeko oppineet mitään historiasta?

Otetaan yksi esimerkki, joka valaisee Imre Kertészin väitettä. Kertészin holokausti­romaanien päähenkilö – kuten esikoisromaanissa Kohtalottomuus − on György Köves, kirjailijan alter ego. Kun Yhdysvaltojen armeijan 9. jalkaväkipataljoonan panssarijoukot vapauttivat Buchenwaldin keskitysleirin 11. huhtikuuta 1945, historian kulku etsiytyi uuteen uomaan. Samalla alkoi teini-ikäisen György Kövesin pitkä tie vapauteen ja kotikaupunkiinsa Budapestiin.

Täydessä raitiovanussa Budapestissa rahastaja oli heittää György Kövesin ulos vaunusta, koska tällä ei ollut asianmukaista lippua. Iäkäs miesmatkustaja kuitenkin pelasti Györgyn maksamalla lipun.

Mies oli älynnyt heti, että György oli niitä harvoja, jotka olivat selvinneet hengissä keskitysleiriltä. Mies toivoi, että György kertoisi kohtalonsa koko maailmalle, koska oli joutunut kokemaan helvetin lieskat. György vilkuili kenkiään ja mutisi, että hän osasi kuvitella vain keskitysleirin, sillä sen olot hän tunsi jotenkuten, kun taas helvettiä ei.

György ei ollut varma, osaisiko kertoa keskitys­leiristä tavalla, joka vastaisi ulkopuolisten käsitystä Auschwitzista tai Buchenwaldista. Hän muistutti, että keskitysleirillä, sen vääristyneessä todellisuudessa kaikki raakuudet, sadismi ja väkivalta olivat luonnollista. Ne olivat arjen peruspilarit.

Tässäkään mielessä Auschwitzia ei voi selittää.

Holokaustikirjallisuuden voi jakaa karkeasti ottaen neljään kategoriaan, joiden välinen raja on osin liukuva.

Ensimmäiseen kategoriaan kuuluvat ne kirjan muodossa julkaistut aikalaistodistukset, joiden kirjoittaja on selvinnyt hengissä keskitys­leiriltä. Näihin kuuluvat esimerkiksi Primo Levin Tällainenko on ihminen, Tadeusz Borowskin Kotimme on Auschwitz ja Elie Wieselin Yö. Jo 1960-luvun alussa, viisitoista vuotta holokaustin lopun jälkeen, selviytyjien muistelmia oli painettu tuhansia.

Toisen kategorian muodostavat päiväkirjat, jotka ovat tulleet julki keskitysleirillä murhatun kirjoittajan kuoleman jälkeen. Niihin kuuluvat esimerkiksi Anne Frankin Nuoren tytön päiväkirja ja Renia Spiegelin Renian päiväkirja – Nuoren tytön elämä holokaustin varjossa.

Kolmanteen kategoriaan lukeutuvat holokaustin uhrien kohtaloita kuvaavat romaanit tai narratiiviset tietokirjat, joiden kirjoittajilla ei ole suoranaista suhdetta holokaustiin. Niistä mainittakoon muun muassa Heather Morrisin Auschwitzin tatuoija ja Cilkan tarina, William Styronin Sofien valinta, Thomas Keneallyn Schindlerin lista ja Patricia Posnerin Auschwitzin apteekkari − Victor Capesius, Mengelen proviisori.

Neljännessä kategoriassa ovat historiallisiin faktoihin ja yksittäisten selviytyjien tarinoihin perustuvat romaanit, joiden kirjoittajat ovat holokaustin uhrien lapsia, lastenlapsia tai heidän lapsiaan. Niitä ovat esimerkiksi Affinity Konarin Elävien kirja, ­Julie Orringerin Näkymätön silta ja viime vuonna ilmestynyt The Flight Portfolio ja Daniel Mendelsohnin The Lost: A Search for Six of Six Million.

Kahdella jälkimmäisellä kategorialla on nyt suurin imu ja näkyvin asema kirjamarkkinoilla.

Holokaustikokemusten omaelämäkerrallinen tai elämäkerrallinen dokumentaatio on tavallaan tasoittanut tietä myös nykyään kirjalliseksi trendiksi nousseelle autofiktiolle.

Ensi vuonna holokaustikirjallisuus täyttää 75 vuotta. Miklós Nyiszlin (1901–1956) teosta Mengelen patologina Auschwitzissa pidetään nimittäin ensimmäisenä kirjallisena kuvauksena Auschwitzin tappotehtaan krematorioiden lieskoista ja sonder­kommandojen, erikoistehtävään määrättyjen juutalaisvankien, kalmanhajuisesta työstä.

Nyiszlin hyytävä teos ilmestyi omakustanteena jo vuonna 1946. Seuraavana vuonna unkarilainen sanomalehti Világ julkaisi sen aluksi jatkokertomuksena ja sen jälkeen kirjana.

Vaikka Mengelen patologina Auschwitzissa perustuu nopeasti kirjattuihin ensikäden tietoihin, monet holokaustitutkijat ovat myöhemmin kyseenalaistaneet osin kirjan luotettavuuden ja listanneet sen sisältämiä asiavirheitä ja epätarkkuuksia.

Tämänkaltainen selvitystyö jatkuu yhä. Viimeksi sen kohteeksi on joutunut kolme kansainvälistä bestselleriä kirjoittanut Uudessa-Seelannissa syntynyt Heather Morris (s. 1953), johon henkilöityy paljolti holokaustikirjallisuuden uusi nousu. Ei-juutalainen kirjailija on tuonut julkisuuteen juutalaisten keskitysleirivankien tarinoita, jotka ovat aiemmin jääneet kertomatta, mutta tutkijat ovat syyttäneet häntä historian ja fiktion sekoittamista.

Viime vuoden keväällä toimittaja Emily Burack listasi Haaretz-sanomalehdessä syitä holokausti­kirjallisuuden uudelle nousulle. Hänen mukaansa pakka on mennyt uusiksi, koska aihetta käsittelee uusi kirjailijasukupolvi, jolla ei ole enää omakohtaista kokemusta keskitysleireistä. Samalla kerronnan tyyli on muuttunut: eettinen pohdinta ja moraalikysymysten moniselitteisyys ovat korvanneet suoran kerronnan. Burackin mukaan nämä muutokset resonoivat muuttuneessa poliittisessa tilanteessa oikealla sävelkorkeudella.

Muistaminen on holokaustiteoksissa siinäkin mielessä keskeisessä asemassa, että keskitysleiri oli näköalaton paikka, jossa sekä historia että tulevaisuus olivat kuolleet. Oli vain kestämätön nykyisyys. Keskitysleirien vääristynyttä todellisuutta kuvaavat Primo Levin vankitoverin ruoka-astiansa pohjaan kaivertamat sanat: Älä yritä ymmärtää.

Auschwitzia ei voi ehkä selittää, mutta teokset ja lukijat pitävät huolen siitä, ettei sitä unohdeta.