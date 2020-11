”Mitä enemmän luulee osaavansa, sitä vähemmän tajuaa osaavansa”, sanoo kolme tutkintoa suorittanut Adele Sauros.

Olen viisi minuuttia myöhässä, tekstaa polkupyörällä saapuva saksofonisti Adele Sauros täsmälleen viisi minuuttia ennen sovittua tapaamisaikaa.

Hän tietää kokemuksesta, että tarkka ajoitus on tärkeä taito muusikolle monessakin mielessä. Ehkä vielä tärkeämpi hänen kaltaiselleen musiikillista aikaa venyttävälle, jazziin erikoistuneelle saksofonistille – vaikka ei olisikaan ajoissa.

”Toisaalta tiukat ajalliset raamit voivat vähentää musiikillista luovuutta”, sanoo Adele Sauros entisen Lapinlahden sairaalan pihalla, poikkeuksellisessa syys­auringossa.

Aika askarruttaa helsinkiläistä Saurosta tällä hetkellä muutenkin, sillä hän täyttää maanantaina kolmekymmentä vuotta ­uudella statuksella.

Hän ei ole enää kolmatta tutkintoaan suorittava osa-aikainen opiskelijamuusikko, vaan opiskelunsa toistaiseksi päättänyt päätoiminen musiikin ammattilainen, Sibelius-Akatemiasta juuri valmistunut jazzin maisteri.

”Joo, enää ei tarvitse selitellä, että minähän opiskelen vielä. Olenkin miettinyt viimeisen puolen vuoden aikana paljon enemmän musiikillista vastuutani ja käyttäytymistäni, kuinka kaikki vaikuttaa lopulta kaikkeen”, sanoo Sauros.

”Ehkä se johtuu tästä valmistumisesta. Tai ehkä siitä, etten tunne olevani enää joukkoni nuorin. Että saatan olla jollekin aloittelijalle nyt esimerkki, mahdollisesti jopa esikuva.”

Nyt esikuvaan alkaa olla myös ­aineksia, sillä Sauros noussut vähitellen sukupolvensa suomalaisten saksofonistien kärkiryhmään ja saanut äskettäin julki täysipainoisimmat levytyksensä kahden eri yhtyeen jäsenenä.

Toinen on suomalainen Superposition-kvartetti ja toinen suomalais-tanskalainen JAF Trio, joiden ensialbumit on julkaissut helsinkiläinen We Jazz Records.

Kolmekymmentä vuotta ei ole mikään tulokkaan ikä, mutta Adele Sauros onkin saksofonistina monia aikalaisiaan myöhäsyntyisempi.

Hän alkoi soittamaan sakso­fonia toden teolla vasta kymmenen vuotta sitten, jolloin vaihtoi sen pääsoittimekseen pianosta. Sibelius-lukiosta kirjoittanut Sauros opiskeli tuolloin toista vuotta Helsingin pop- ja jazzkonservatoriossa – ja jo ensimmäistä ammattitutkintoaan.

”Tiesin, että minun pitäisi kiriä pidemmälle ehtineet fonistit kiinni. En epäröinyt silti yhtään, sillä palo harjoittelemiseen oli todella kova ja on edelleen. Yritän treenata yksin vähintään neljä tuntia joka päivä”, sanoo Sauros, jolla on nyt uusi jaettu harjoitteluhuone Lapinlahden tilajakamossa.

Sauros ei tiedä, miksi juuri jazz ja saksofonin soundi hänet alun alkaen sytyttivät. Hän kuitenkin muistaa elävästi kuinka asettui nauhurinsa kanssa kuulolle aina silloin, kun radiossa soitettiin jazzia, alussa varsinkin ­jazziin kallellaan olevaa soulia ja funkia.

Kannustava vaikutus oli kahdella ystävällä, jotka harjoittelivat saksofonilla klassista musiikkia.

Oli varmasti myös isällä, muusikko ja monitaiteilija Yrjänä Sauroksella, jonka kanssa Sauros muistaa kuunnelleessa yhtä lempilevyistään, pianisti Keith Jarrettin My Songia. Sen saksofonisti on hänen varhainen suosikkinsa, suuri norjalainen Jan Garbarek.

Sauroksen muut vaikuttajat ovat silti takuuvarmoja amerikkalaisia ja ennen kaikkea afro­amerikkalaisia. Alkaen Charlie Parkerista ja John Coltranesta, jonka yhtä tenorisaksofoni­sooloa Sauros analysoi Sibelius-Akatemian kirjallisessa lopputyössä.

Syyskuinen valmistuminen oli Saurokselle myös pitkäaikaisen toiveen päätepiste, sillä hänet hyväksyttiin jazzosaston opiskelijaksi vasta viidennellä yrittämällä. Siksi hän on ehtinyt suorittaa nelivuotisen muusikon tutkinnon myös ammattikorkeakoulussa, Metropoliassa.

”Tässä on käynyt niin, että mitä enemmän luulee osaavansa sitä vähemmän tajuaa osaavansa”, nauraa Sauros, joka kokee olevansa toisinaan vielä enemmän säveltäjä kuin soittaja. Tarve oman musiikin tekemiseen on niin suuri, että se tuntuu helpommalta kuin harjoittelu, eikä esiintyminenkään tunnu aina kovin omalta.

”Esillä oleminen ei ole kaltaiselleni introvertille henkisesti helppoa varsinkaan silloin, kun olen yhtyeen johtaja”, sanoo Sauros, jonka pitkäaikaisin oma kokoonpano on kolmannen levynsä juuri taltioinut Adele Sauros Quartet.

”Toisaalta, on tässä vielä aikaa selvittää tämäkin mysteeri. Että miten nauttia esiintymisestä enemmän myös huonompina päivinä.”