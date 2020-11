The New York Times suositteli lukijoilleen sopraanoja, mukana Anu Komsin Saariaho-tulkinta

Kriitikko Corinna da Fonseca-Wollheim kirjoittaa Komsin tulkitsemasta Sua katselen -laulusta.

Yhdysvaltalainen sanomalehti The New York Times on nostanut esille sopraanojen laulamia teoksia juttusarjassaan, jossa esitellään klassista musiikkia eri näkökulmista. Keskiviikkona julkaistussa 5 Minutes That Will Make You Love Sopranos -artikkelissa 16 kirjoittajaa nostaa esiin oman suosikkinsa.

The New York Timesin kriitikko Corinna da Fonseca-Wollheim kirjoittaa sopraano Anu Komsin tulkitsemasta Sua katselen -laulusta, joka on ensimmäinen osa Kaija Saariahon säveltämistä Leino-lauluista.

”Tällä äänitteellä Anu Komsi tulkitsee melodialinjan ikään kuin se olisi ohut sumukerros, joka päästää läpi vaihtelevan määrän valoa”, da Fonseca-Wollheim kirjoittaa. Hän viittaa Ondinen julkaisemaan levytykseen, jossa Radion sinfoniaorkesteria johtaa Sakari Oramo.

Ennen sopraanoartikkelia The New York Timesin juttusarjassa on lähestytty samalla tavoin muun muassa barokkimusiikkia, viulumusiikkia, 2000-luvun säveltäjiä ja Mozartia.