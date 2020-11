Tämän kauden Vain Elämää -ohjelmasta mieleen on jäänyt kaksi hahmoa.

Samilla on iso parisuhdehuoli Netflix-sarjassa Atypical.­

Suoratoiston positiivisia puolia on, että vanhatkin sarjat löytyvät kätevästi katsottavaksi. Itselleni eräs hiljattainen löytö on Netflix-sarja Atypical, jonka ensimmäinen tuotanto­kausi on esitetty 2017, toinen 2018 ja kolmas viime vuoden lopulla. Sen verran koukuttavasta sarjasta on kysymys, että kaikki kolme kautta hupenivat parissa viikossa.

Sarjan päähenkilö on Keir Gilchristin esittämä, 18-vuotias autismikirjon henkilö Sam Gardner, joka yrittää selvitä elämästään koulupaineiden, perhesekoilun ja seurustelujojoilun luomassa hetteikössä.

Onneksi lohtua tuovat pingviinit, nuo eläinmaailman säntillisimmät taapertajat.

Mainioita ovat myös sivuhenkilöt: syrjähyppelynsä kanssa kipuileva äiti, saman asian kanssa painiva isä, hormonimyrskyisä terapeutti, identiteettiään etsivä sisko, ja paras kaveri, joka on keksinyt mainion tennispallotykkikikan paineiden purkamiseen. Yhdistävänä elämänhaasteena kaikilla ovat kimurantit parisuhdekuviot, jotka eivät kenelläkään mene kuin suomenruotsalaissaaristossa.

Netflixin mukaan sarjan viimeiset jaksot esitetään ensi vuonna. Katson.

Atypical Netflixissä, netflix.com.

Myös Jude Law esittää Sam-nimistä päähenkilöä. Huolia hänelläkin.­

Tylyä menoa saaristossa

Oman mielensä haasteissa painii myös mies viereisessä kuvassa. En erityisesti välitä yliluonnollisista sarjoista tai elokuvista, mutta HBO:n The Third Day on poikkeus. Siinä Jude Law esittää karsean perhetragedian kokenutta perheenisää, joka päätyy mystiselle saarelle moninaisten voimien kutsumana.

Selviää, että karseita ovat myös suljetun saaren asukkaat. Jos pandemian seurauksena on alkanut unelmoida pienestä talosta tiivissä kyläyhteisössä, kannattaa olla varovainen: The Third Day saattaa karistaa haaveet kertaheitolla.

Parasta sarjassa eivät ole sen tunnetuimmat näyttelijät, vaan Paddy Considinen ja Emily Watsonin esittämä pubinpitäjäpariskunta. Yliluonnollisissa sarjoissa etsitään usein suurinta mahdollista pahaa, mutta kuten The Third Day näyttää, pelottavimmat ratkaisut tehdään kuitenkin tavallisten harmittomalta näyttävien ihmisten keskuudessa.

Ilahduttavaa on myös kuinka saarelle johtava kuoppainen tie nousee sarjan yhdeksi päähenkilöksi.

The Third Day HBO Nordicissa, hbonordic.com.

Iskee kuin Stig

Stig on Vain Elämää -kauden riemukkain ilmestys.­

Vain Elämää -konseptille on jo useampaan kertaan manattu loppua, mutta niinpä taas Satulinnassa tanssitaan. Aiemmat kaudet ovat näyttäneet, että mitä rupuisempi on tähtikaarti, sitä hervottomampaa on meno.

Ja niin tälläkin kertaa. Ressu Redford, Jannika B, Reino Nordin, Arja Koriseva, Stig, Vesku Jokinen, Mariska ja Herra Ylppö vaikuttavat olevan ihastuttavan tietoisia ”b-sarjalaisuudestaan” ja kääntävät asian edukseen pistämällä pystyyn bileet.

Onkin sääli, että pikkujoulukausi jää tänä vuonna niin ohkaiseksi. Muuten puoli Suomea tanssisi Stigin käärmetanssia Kuningaskobra-hitin tahtiin.

Reino Nordin­

Toinen mainio hahmo on Reino Nordin, jonka julkiselle kuvalle pöydän ääressä fiilistely tekee taatusti hyvää.

Herra Ylppöä mukaillen: kuka voisi vihata miestä, joka osaa nauraa ja itkeä samaan aikaan?

Vain elämää Nelosella ja Ruudussa, ruutu.fi.

Viikolla 45 eniten uusia varauksia saaneet kirjat Helmet-kirjastoissa.

Kaunokirjallisuus

1) Haruki Murakami: Pimeän jälkeen

2) Anni Kytömäki: Margarita

3) Naoise Dolan: Jänniä aikoja

4) Anne Vuori-Kemilä: Mustaa jäätä

5) Ritva Hellsten: Raija

6) Heikki Kännö: Runoilija

7) Tommi Kinnunen: Ei kertonut katuvansa

Tietokirjat

1) Juha T. Hakala: Vähemmällä enemmän

2) Johanna Pohjola: Isä pullossa

3) Anu Silfverberg: Sinut on nähty

4) Jukka Lyytinen: Lauri Viita, kirjailijan elämä

5) Veikka Lahtinen & Pontus Purokuru: Mikä liberalismia vaivaa?

6) Marjatta Sarpaneva: Timo Sarpaneva: Taide ja elämä