Industryn roolihenkilöt ovat mitäänsanomattomia, yhteiskunnallisuus ohutta ja fiksuuskin loistaa poissaolollaan.

Rahamarkkinoiden numerokeskeisyys tarvitsee fiktiossa vastapainokseen tunteikkaita roolihenkilöitä, kuten vaikkapa elokuvassa Wall Street (1987), tai tuhtia yhteiskunnallisuutta, jota löytyi finanssikriisistä kertoneesta Margin Callista (2011). Tai edes fiksuutta, joka pitää katsojan keskittyneenä, esimerkkinä The Big Short (2015).

Mickey Downin ja Konrad Kayn ensimmäinen sarjaluomus Industry ei osu yhteenkään edellä mainituista kategorioista. Se kertoo viidestä vastavalmistuneesta, jotka palkataan vuoden koeajalle lontoolaiseen sijoituspankkiin.

Afroamerikkalainen Harper (Myha’la Herrold) ei tosin ole oikeasti valmistunut yliopistosta. Hän joutuu tilaamaan Yhdysvalloista väärennetyn tutkintotodistuksen.

Hari (Nabhaan Rizwan) pyrkii tekemään pomoihin vaikutuksen työskentelemällä myös öisin, jolloin Robert (Harry Lawtey) puolestaan keskittyy bailaamiseen. Gus (David Jonsson) tuntee olevansa muita askeleen edellä. Äveriään perheen tytär Yasmin (Marisa Abela) on työpaikalla ylikiltti kahvikuski.

Seksikohtauksista on taidettu toivoa sarjalle vetovoimatekijää, mutta niitäkin vaivaa lavastuksen tuntu. Lähin vertailu­elokuva on The Wolf of Wall Street (2013), joka tosin sai rajallista lisäpotkua rikoksista ja ökyilystä – toisin kuin Industry.

Avausosan on ohjannut Girls-sarjan (2012–2017) monitaituri Lena Dunham, mikä ei näy eikä kuulu.

Industry, HBO Nordic.