Suomalais-ruotsalainen suurtuotanto White Wall onnistuu: salaperäiseen kaivokseen sijoittuva sarja on jännittävä ja idealtaan omaperäinen

White Wallin alkuperäiskonseptin kehittelivät Aleksi Salmenperä, Mikko Pöllä ja Roope Lehtinen.

Suomalaiset tekijät saavat yhä paremmin otetta ison budjetin draamasarjoista. Kahdeksanosainen White Wall syntyi tasapuolisesti Ylen ja Ruotsin SVT:n yhteistuotantona.

Mikä tärkeintä: koko sarja on saanut alkunsa Suomesta. Alkuperäiskonseptin ovat kehitelleet ohjaaja Aleksi Salmenperä, käsikirjoittaja Mikko Pöllä ja tuottaja Roope Lehtinen.

Pöllä on sarjan pääkäsikirjoittaja, ja Salmenperä on ohjannut sen yhdessä ruotsalaisen Anna Zackrissonin kanssa. Työryhmässä on monta muutakin suomalaista, muun muassa leikkaaja Samu Heikkilä.

Sarjan tapahtumat sijoittuvat kuvitteelliselle kaivospaikkakunnalle Ruotsiin, mutta sarja on kuvattu Pyhäsalmen kaivoksessa Pohjois-Pohjanmaalla.

Nykyisessä maailmantilanteessa entiset möröt ovat päässeet melkein unohtumaan, mutta White Wall muistuttaa siitä ikävästä tosiasiasta, että ydinjätteiden loppusijoitusta ei ole vieläkään ratkaistu.

Sarjassa jätteet aiotaan kätkeä vanhaan kaivokseen ja isolla rahalla, mutta aivan viime hetkellä alkaakin tapahtua kummia. Ensin räjähtää, ja sen jälkeen kaivoksen uumenista paljastuu mystinen ”valkoinen seinä”.

Salmenperä perehtyi kaivos- ja maaperäasioihin hienossa ­Jättiläinen-elokuvassaan, joten mielikuvitus alkoi epäilemättä laukata jo silloin.

Jättiläinen oli kipeän todellinen, mutta White Wall vaikuttaa ainakin näkemäni neljän ensimmäisen jakson perusteella aika lailla fantasialta.

Vaan mistäpä sen tietää?

Louhinnasta vastaa sarjan päähenkilö Lars, jota näyttelee norjalainen Aksel Hennie. Hennie muistetaan muun muassa hienosta roolisuorituksestaan minisarjassa Nobel. Naispää­osassa on ruotsalainen Vera Vitali, joka on maansa tunnetuimpia näyttelijöitä hänkin. Vitali näyttelee luontevaan tyyliinsä geologia, joka ryhtyy tutkimaan löydöstä tarkemmin.

Myös sivurooleissa on tunnettuja ruotsalaisnimiä. Suomalaisista on valittu pääkastiin Eero Milonoff ja Anna Paavilainen. Milonoff on tiukka­otteinen ja ilmeetön turvallisuuspäällikkö, Paavilainen ympäristöaktivisti, joka alkaa epäillä omaa isäänsä.

Soppaa sekoittavat myös Larsin perhekuviot Tukholmassa.

Konsepti eli sarjan idea on omaperäinen ja sellaisena raikas.

Herkkävaistoisena henkilö­ohjaajana Salmenperä on elementissään, ja hän on ymmärtänyt, että vaikuttavista puitteista huolimatta kiinnostavinta ovat aina pienet ihmiset.

Heidän kauttaan uskomatonkin tarina alkaa tuntua ihan mahdolliselta ja tässä tapauksessa myös erittäin jännittävältä.

White Wall, TV1 klo 21.30 ja Yle Areena. (K12)