Norjalainen poliisisarja Elinkautinen on kaikin puolin outo tapaus

Elinkautinen-sarjaa on nimitetty ”happy noiriksi” erotuksena synkästä nordic noirista. Se muistuttaakin kevyitä saksalaisdekkareita.

Pohjoismaiden parhaat tv-sarjat ovat viime vuosina tulleet Norjasta, mutta ei sielläkään aina ole rima korkealla. Uutta Elinkautinen-poliisisarjaa mainostetaan nimityksellä happy noir, vastakohtana synkkämaineiselle nordic noirille, mutta nimityskin on jo vähän outo, sarjasta puhumattakaan.

Mitään happya ei nimittäin ole siinä, että taas kerran kaikki alkaa nuoren naisen ruumiista. Onnellisuudella viitataankin vain päähenkilöön, tutkinnanjohtaja Victoria Wolliin, jota näyttelee Tone Beate Mostraum.

Victorialla on mukava elämä, on uusi miesystävä ja fiksu poika kotona. Töissä hän muodostaa tiimin Aylan (Iselin Shumba Skjævesland) kanssa, ja naisilla on enimmäkseen aika hauskaa yhdessä.

Sarjan outoutta on lähtökohta, sillä se käynnistyy 15 vuoden päästä tulevaisuudesta ja ihmeen nopeasti vanhentunut Victoria lusii vankilassa. Siitä tulee sarjan nimi. Miksi ihmeessä hän on sinne joutunut ja kuka onkaan mies, joka saapuu vierailulle? Tästä rakentuu sarjan pitkä kaari, ja sen lisäksi joka jaksossa puidaan eri rikoksia.

Visuaalinen ilme on ihan nordic noiria. Kaupunki on Oslo.

Happy noirilla halutaan korostaa sitä, että sarja on raaoista murhista ja talvisista näkymistä huolimatta tarkoitettu vain kevyeksi, myös kevyesti tuotetuksi, viihteeksi. Se on kuin saksalaiset dekkarit, joissa poliiseista tehdään vähän kuin kavereita ja joissa murhaajan voi arvata heti, kun hän astuu ensimmäisen kerran kuvaan.

Ehkä Victoria Wollillekin toivotaan pitkää elämää.

Elinkautinen, Fem klo 21.00 ja Yle Areena. (K12)