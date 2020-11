Veri suihkuaa, ruumiita hajotetaan sirkkelillä ja syväjäädyttämällä: Viihdyttävä teinikauhu Freaky on täsmälleen yhtä jännittävä kuin Linnanmäen kummitusjuna

Freaky noudattaa tunnollisesti slasher-kauhun kaavoja mutta juuri siksi se myös viihdyttää.

Kauhukomedia

Freaky. Ohjaus Christopher Landon. Rooleissa Vince Vaughn, Kathryn Newton, Celeste O’Connor, Misha Osherovich, Uriah Shelton. 102 min. K16.

★★★

Kauhu tuntuu olevan uusin trendi sekä elokuvissa että tv-sarjoissa. Ainahan sitä tehdään, mutta nyt tavallistakin enemmän.

Teineille suunnattu kauhukomedia Freaky olisi ehkä tehty ilman trendejäkin, koska se noudattaa alusta loppuun uskollisesti slasher-genren kaavoja. Veri suihkuaa, ja ihmisruumiita hajoilee milloin sirkkelillä, milloin syväjäädyttämisen tuloksena. Erityisen vaaran kohteina ovat seksuaalisuuteensa heränneet nuoret.

Freaky ei siis millään muotoa yllätä, mutta loppua kohti se tavallaan tulee osoittaneeksi, että juuri näillä ohjeilla syntyy kelvollista ja aika hauskaakin viihdettä. Se on täsmälleen yhtä jännittävä kuin Linnanmäen kummitusjuna: tiedät mitä seuraavan mutkan jälkeen on tulossa, mutta silti säikähdät joka kerta.

Freakyn päähenkilö Millie (Kathryn Newton) on viimeistä vuottaan koulussa eli suomalaisittain abi. Hän asuu äitinsä ja poliisisiskonsa kanssa, ja kaikki kolme ovat oireilleet sen jälkeen, kun perheen isä kuoli. Millie on kiltti tyttö, joka ei halua aiheuttaa äidilleen lisää murhetta esimerkiksi lähtemällä Bostoniin collegeen. Äiti juo suruunsa.

Koulussa Milliellä on kaksi luottoystävää mutta myös iänikuinen ilkeä tyttölauma kiusaamassa. Poikien joukossa on yksi ihastus, mutta Millie on vähän liian ujo lähestyäkseen häntä.

Mutta se kauhu? Samaan aikaan toisaalla paikkakunnalle on ilmaantunut hirveä teurastaja (Vince Vaughn), joka tappaa säälittä jokaisen kohdalle osuvan nuoren ja aikuisen.

Kun hän kohtaa yksinäisen Millien, tapahtuu käänne, ja Millien sielu muuttaa valkoisen keski-ikäisen miehen ruumiiseen. Millien ruumis taas pukee ylleen punaisen nahkarotsin ja ryhtyy tappamaan kiusaajiaan.

Freakyn on ohjannut alan mies Christopher Landon, joka tunnetaan muun muassa Paranormal Activity -elokuvasarjasta, ja varsinkin tätä edeltäneet Happy Death Day -komediat ovat uuden Freakyn lähisukua.