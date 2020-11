Päivän elokuvat arvioi Martta Kaukonen.

Elina Knihtilä on Aila Meriluoto.­

Miesten välisiä keskusteluja ★★

(Suomi 2012) Jarmo Lampelan sekavassa draamassa kirjailija (Juha Kukkonen) kiinnostuu Balkanin sodasta. (K12)

TV2 klo 14.30

Putoavia enkeleitä ★★★★

(Suomi 2008) Heikki Kujanpään esikoisenaan ohjaama draama kertoo runoilijapariskunta Aila Meriluodon (1924–2019) ja Lauri Viidan (1916–1965) vuosisadan rakkaustarinan. Näkökulma on heidän fiktiivisen tyttärensä (Elena Leeve). Meriluodon (Elina Knihtilä) kirjailijuus oli jäädä suuren neron tallaamaksi. Elokuva käsittelee koskettavasti Viidan (loistava Tommi Korpela) taistelua psyykkistä sairautta vastaan. Harri Räty kuvaa komeasti. (K12)

TV2 klo 16.30

Lions for Lambs ★★★

(USA 2007) Opiskelijat hinkuvat Afganistaniin sotimaan, mutta proffa (ohjaaja Robert Redford) jarruttelee. Draama kritisoi terrorismin vastaista sotaa. (K12)

Hero klo 17.00

Trespass ★★

(USA 2011) Rikolliset (mm. Cam Gigandet) murtautuvat perheen taloon. Joel Schumacherin toimintaelokuva kimpoilee hallitsemattomasti sinne tänne. (K16)

Hero klo 21.00

Deadpool ★

(USA 2016) Syöpään sairastuneesta palkkasoturista Wade Wilsonista (Ryan Reynolds) sukeutuu supersankari Deadpool. Deadpoolin piti olla ensimmäinen Marvel-sarjakuvafilmatisoinnin päähenkilö, joka on tullut ulos kaapista – panseksuaalina. Sen sijaan hahmo on homofobinen valkoinen heteromies. Elokuvan on ohjannut Tim Miller. (K16)

Sub klo 21.00

Jurassic World – Kaatunut valtakunta ★★

(USA 2018) Sukupuutto uhkaa dinosaurusteemapuiston asukkeja, kun tulivuori ilmoittaa purkauksestaan. J.A. Bayona jatkoi sarjaa viidennellä osalla. Pääosassa jokamiehenä nähdään jälleen Chris Pratt. Puiston johtajan (Bryce Dallas Howard) tehtäväksi jää pakahtua ihailuun sankarinsa urotöitä seuratessa. Parin rakkaustarina on yksi elokuvahistorian ällöttävämmistä. (K12)

TV5 klo 21.00

Mama ★★★

(USA 2013) Pariskunnan (Jessica Chastain ja Nikolaj Coster-Waldau) huushollissa alkaa tapahtua yliluonnollisia, kun pari ottaa huostaansa miehen kuolleen veljen tyttäret. Andrés Muschiettin kauhuelokuvan teema on äitiys. (K16)

Kutonen klo 21.00

Rough Night ★

(USA 2017) Lucia Aniellon mustassa komediassa politiikkaan hinkuvan naisen (Scarlett Johansson) polttarit menevät kunnolla pieleen. Naiset koheltavat yhtä härskisti kuin miehet Kauhea kankkunen -trilogiassa, mutta tällä kertaa huumori ei naurata. (K16)

Ava klo 21.00

Rock of Ages ★

(USA 2012) Nuori nainen (Julianne Hough) aloittaa työt rockklubilla Los Angelesissa vuonna 1987. Adam Shankmanin musikaalifilmatisointi on laskelmoitu tuote, jossa ei ole hitustakaan rockin kapinaa. (K12)

Liv klo 22.00

Millerit ★

(USA 2013) Sekalainen seurakunta (mm. Jennifer Aniston) teeskentelee olevansa perhe, jotta heidän olisi helpompaa salakuljettaa huumeita Meksikosta Yhdysvaltoihin. Rawson M. Thurberin rikoskomedia luottaa sovinistiseen huumoriin. (K12)

Nelonen klo 22.30

Eye in the Sky ★★★

(Britannia 2015) Kansainvälinen ryhmä (mm. Helen Mirren) torjuu islamistiterroristeja Keniassa. Gavin Hoodin jännäri on kuin filosofian tunneilta tuttu ajatuskoe. Kenen elämä on arvokkaampi: terroristeja kohtaan kohdistetussa iskussa varmasti kuolevan paikallisen tytön vai 80 ostoskeskuksen asiakkaan, jotka saattavat kuolla terroristien itsemurhaiskussa? (K16)

Hero klo 22.55

All Is Lost ★★★★

(USA 2013) Yksinäinen purjehtija (Robert Redford) tekee haaksirikon Intian valtamerellä. J.C. Chandorin seikkailuelokuva luottaa hienoviereiseen tarinankerrontaan. (K16)

TV5 klo 2.45