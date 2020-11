Laulaja-lauluntekijä Kylie Minogue palasi tuoreella ennätysalbumillaan musiikillisille juurilleen.

Australialainen laulaja-lauluntekijä Kylie Minogue, 52, on tehnyt historiaa olemalla ensimmäinen nainen, joka on noussut brittilistan kärkeen viidellä eri vuosikymmenellä. Asiasta uutisoivat Reuters ja BBC.

Hänen viidestoista studioalbuminsa Disco saavutti listaykkössijan perjantaina. Hänen albuminsa teki myös vuoden 2020 myyntiennätyksen julkaisuviikolla Britanniassa 55 000 myydyllä kappaleella.

Uuden albumin myötä listakärki on Kylie Minoguelle kaikkiaan kahdeksas Britanniassa. Hän ohittaa tällä lukemalla popmusiikin järkäleet Elton Johnin, Cliff Richardin ja George Michaelin.

”Se kuulostaa hullulta. Olen 52-vuotias”, Minogue kommentoi Reutersille ennätystään.

Albumin avauskappale ja single Magic on suomalaisen lauluntekijän Teemu Brunilan käsialaa. Levyllä on myös kaksi muuta kappaletta Miss a Thing ja Real Groove, jotka ovat niin ikään Brunilan ja toisen suomalaistuottajan Nico Hartikaisen eli Nico Stadin tekemiä.

HS haastatteli tällä viikolla Teemu Brunilaa albumin tekemisestä.

Kylie Minogue kuunteli uuden albumin tuoreeltaan yhdessä faniensa kanssa Twitterissä ja kiitti samalla Nico Hartikaista ja Teemu Brunilaa.

Pandemian vuoksi lähinnä kotioloissa nauhoitettu Disco on paluu australialaispopparin musiikillisille juurille kepeään tanssimusiikkiin.

Kylie Minogue nousi poptaivaalle 1980-luvun lopussa. Jo hänen ensimmäinen albuminsa, vuonna 1988 julkaistu Kylie oli koko vuosikymmenen parhaiten myytyjä levyjä. Neljä ensimmäistä albumiaan hän teki tuottajakolmikko Stock, Aitken ja Watermanin kanssa.

Kylie Minogue aloitti uransa jo 1980-luvulla. Kuva on vuodelta 1988.­

Vuonna 1994 hän esitti ylistetyn dueton Where the Wild Roses Grow yhdessä Nick Caven kanssa.

2000-luvulla hän teki näyttävän paluun Spinning Aroung -singlellä ja Light Years -levyllä. Vuoden 2001 Fever-albumin single Can’t Get You Out of My Head saavutti listakärjen yli 40 maassa, ja albumi oli Minoguen iso läpimurto Yhdysvaltojen markkinoille.

Lapsinäyttelijänä julkisen uransa aloittanut Kylie Minogue on myynyt maailmanlaajuisesti yli 80 miljoonaa albumia.