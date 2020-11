Suomalainen ”synthy”-yhtye on aina tarjonnut karvalakkimallisen kunnianosoituksen saksalaiselle Kraftwerkille.

Aavikko Ääniwallissa.

Viitostie kulkee 900 kilometrin matkallaan Heinolasta Sodankylään läpi Savon. Varmaankin siksi se on Pohjois-Savon Siilinjärvellä vuonna 1995 syntyneen Aavikko-yhtyeen hittibiisin nimi. Yhtyeen 25-vuotisjuhlakeikalla Viitostie kuultiin loppupuolella huipennuksena, kuten kuuluu.

Koko varttivuosisataisen historiansa Aavikko on nostanut hattua ja iskenyt silmää suurelle esikuvalleen, saksalaiselle syntikkapopin suuryhtyeelle Kraftwerkille. Viitostiekin on kunnianosoitus Kraftwerkin Autobahnille.

Mutta siinä missä Kraftwerk huristeli Mersulla moottoriteitä, Aavikko pärtsäili lo-fi-aikoinaan Ladalla sorateitä.

Kun Viitostie-biisi ilmestyi Multi Muysic -levyllä vuonna 2000, Siilinjärven tienoilla valtatie 5 katkeili vielä purjehduskausina, kun Kallansiltoja nosteltiin laivojen tieltä. Herkullinen vertailukohta Autobahniin lienee ollut Aavikon tiedossa ja tähtäimessä.

Aavikossa soittavat Paul Staufenbiel (vas.), Tomi Leppänen sekä Tomi Kosonen.­

Jo varhain Aavikko silasi enimmäkseen instrumentaalin ilmeensä naivistisilla iskulauseilla ja kotikutoiseen neukkunostalgiaan viittaavilla tarkoin harkituilla huolimattomuuksilla oikeinkirjoituksessa. Bändi julisti ”We Play – You Dance”, mutta soitti ”muysicia synthyillä”.

Joskus nollaluvulla Aavikko asfaltoi maantiensä ja päivitti tyylinsä vähintään kuplavolkkariin. Soinnista hiottiin sileää. Särmien mukana katosi persoonallisuutta. Juhlakonsertissa kuultiin sitä juustoista diskojumputusta.

Alusta asti Aavikko on pannut vipinää kuulijoidensa tanssijalkoihin. Ironia on asemoinut sen tiukasti vaihtoehtomusiikkiin, mikä on antanut tyylitietoisillekin oikeuden jorata estottomasti. Niin se toimi Ääniwallissakin. Meno oli kuin Alppien after ski -iltamissa – ikävä kyllä.

Ei ollut bändin syy, että loppuunmyyty konsertti tarkoitti Ääniwallissa koronarajoitusten ajan ehkä suurinta asiakastiheyttä.

Pöytiä ja tuoleja oli, mutta niin tiheässä, että niissä istuttiin kirjaimellisesti selkä naapuripöydässä istuvan selkää vasten. Lisäksi pöydät olivat niin kapeita, ettei edes vastapäätä istuvaan jäänyt kovin kummoista etäisyyttä.

Silti kymmenet asiakkaat jäivät seisoskelemaan laumoihin ilman istumapaikkoja. Kun soitto alkoi, ei enää merkinnyt paljoakaan, että melkein puolet porukasta pomppasi tanssimaan rykelmissä.

Aavikon uudessa teepaidassa lukee ”Muysic NonStop”. Siihen teki mieli viilata pilkku, vaikka musiikki eteni tehokkaasti kuin Trans Europa Express: Music Non, Stop!