Kirjallisuus

Kaksi vuotta sitten kirjailija Tuuve Aron maailma mureni. Ensin päättyi avioliitto ja sitten kuoli isä.

Seurasi masennus ja useamman viikon unettomuuskausi, ja lopulta kirjailija päätyi Auroran sairaalaan. Kotiutumista seurasivat käynnit psykiatrilla, ammattilaisella, jonka tehtävä on paitsi kirjoittaa reseptejä myös tarjota tukea ja apua mielenterveyden ongelmista selviämiseen.

Kalasataman terveysaseman psykiatrin apu osoittautui kuitenkin nopeasti kyseenalaiseksi.

Aron suhde puolisoonsa oli ollut läheinen, isään puolestaan etäinen. Näistä suhteista ja niiden päättymisen aiheuttamista tunteista ja ajatuksista ei lääkärin kanssa keskusteltu.

”Minulle syötettiin kaiken maailman psyykenlääkkeitä, osittain aivan vääriä ja väärin ajoitettuja”, Aro kertoo nyt, videopuhelussa kotoaan. ”Psykiatri oli mielestäni epäpätevä ja hyvin epäempaattinen, kykenemätön kuulemaan mitä oikeasti tarvitsin.”

Lääkkeitä myös lopetettiin ja vaihdettiin Aron mukaan aivan liian nopeilla aikatauluilla. Tavanomaisen parin kuukauden vähittäisen, porrastetun lopettamisen sijaan Aro kertoo saaneensa kolme päivää. Seurauksena oli niin psyykkisiä kuin fyysisiäkin vakavia oireita, pakko-oireita ja unettomuutta, tinnitusta ja näköharhoja.

Lääkitysten liian nopean purun vuoksi Aro harkitsi hoitovirheestä valittamista. Aron tietojen mukaan psykiatri ei enää työskentele Kalasatamassa.

Tuosta ajasta alkaa Tuuve Aron romaani Kalasatama, ”siitä syvimmästä ahdistuksen tilasta”, joka käynnisti kirjan kirjoittamisen.

Jo pelkästään nykyisenlaisessa kovien arvojen maailmassa eläminen on Aron mukaan syypää mielenterveysongelmiin. Hän on käsitellyt aihetta myös aiemmissa kirjoissaan, kuten esimerkiksi romaanissaan Yöstä aamuun (2009).

Mielenterveysongelmiin menneinä vuosina liitetty tabuleima on, jos ei kokonaan poistunut, niin huomattavasti vähentynyt. Hoitoon hakeutumista ja siitä puhumista Aro pitää erittäin tärkeänä.

”Hulluksi tulleessa maailmassa terve yksilö reagoi sairastumalla”, hän sanoo. ”Olen aina ollut niiden puolella jotka reagoivat. Toinen vaihtoehto, sellainen turtumus ja kulissielämä, on hirveä. Valheessa eläminen, se on hulluutta, kun taas se, että hakee hoitoa jota tarvitsee, on terveen merkki.”

Omista huonoista kokemuksistaan huolimatta Aro tietää monen saaneen mielenterveysongelmiinsa hyvää ja asiantuntevaa hoitoa. Hän itsekin sai Auroran sairaalaan joutuessaan kokea olevansa turvassa, pätevän hoitohenkilökunnan käsissä.

Toisaalta hän on kuullut Kalasatamasta kauhutarinoita muiltakin.

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus avattiin helmikuussa 2018, ja sen kävijämäärät ylittivät reilusti etukäteen tehdyt arviot. Tämä sai muun muassa keskuksen psykiatrian poliklinikalla työskentelevän lääkärin kirjoittamaan Helsingin Sanomiin huolestuneen mielipidekirjoituksen, jossa hän kertoi ylityöllistettyjen lääkäreiden hakeutuvan töihin muualle, ja näin syntyvän lääkärikadon uhkaavan potilasturvallisuutta.

”Lääkäripula on iso ongelma”, Arokin toteaa. ”Kun henkilökunta voi huonosti, niin tekevät myös potilaat.”

Kalasatama ei kuitenkaan ole kirja mielenterveysongelmista – ei pelkästään. Romaani on autofiktiivinen ja esseistinen, absurdi ja koominen, yhteiskunnallinen ja inhimillinen purkaus kutakuinkin mistä tahansa, mikä Aroa kiinnostaa. Elokuvista, feminismistä, kirjallisuusmaailmasta, uskomushoidoista, #metoo-liikkeestä.

Lisäksi Kalasatama on julistus ”vähemmistöriemusta”, kertomus siitä, miten hienoa on olla lesbo ja kuulua vähemmistökulttuuriin. Olla ulkona heteroseksuaalisuuden oravanpyörästä ja ydinperheen ideaalista.

Homoseksuaalisuutta on usein käsitelty uhritarinoiden kautta, Aro toteaa. Vaikka Kalasatamassa käsitellään sekä mielenterveysongelmia että seksuaalivähemmistöön kuulumista, ei toinen ole seurausta toisesta. Pikemminkin päinvastoin.

Aro haluaa tuoda kirjallisuuteen tarinan ilosta, jota lesbona oleminen hänelle on. Uhrien tarinat ovat tärkeitä, mutta Kalasataman tarkoituksena on osoittaa, ettei seksuaalivähemmistöön kuuluminen ole pelkkää kärsimystä – varsinkaan pohjoismaisessa, liberaalissa ”pullamössökuplassa” kasvaneelle.

”Haluaisin, että lesbot voisivat lukea tätä niin, että lesbous on cool juttu joka mahdollistaa tietynlaisen vapauden”, Aro sanoo. ”Lesbous ei ole sairaus tai puute tai vika, vaan positiivinen ominaispiirre.”

”Suosittelen kaikille”, Aro lisää ja nauraa.

Kirjan omaelämäkerrallisuuteen ei kannata takertua liian tarkasti, Aro huomauttaa. Kirjailijan oma elämä on kyllä Kalasataman taustalla, mutta koska kyseessä on romaani, on mukana myös reippaalla kädellä piirrettyä liioittelua, kärjistyksiä ja toisille tapahtuneita asioita.

Kalasatama on keino tuoda esille ja käsitellä Tuuve Arolle tärkeitä asioita. Kuten vaikkapa homoseksuaalisuutta.

”Minulle homous on myös poliittista”, hän kirjoittaa.

”Tarkoitan sillä sitä, että homous ei ole yhdentekevää tai sivuseikka”, Aro selventää videopuhelussa. ”Usein kuulee sanottavan, että mitä seksuaalisella suuntauksella on väliä, kukin tehköön makuuhuoneessaan mitä haluaa.”

Tämä on Aron mukaan suvaitsevaisen, liberaalin heteron tapa lakaista homoseksuaalisuus maton alle.

Homous on kuitenkin kulttuuri ja identiteetti, josta makuuhuoneessa tapahtuvat asiat ovat vain murto-osa. Se, että eri seksuaalisuuksia edustavat ihmiset ovat samanarvoisia ei tarkoita, että he olisivat samanlaisia, Aro huomauttaa.

”Tuntuu, että hyvää tarkoittavat heterot pyrkivät ottamaan homouden suvaitsemalla haltuun”, Aro kirjoittaa. ”Homona ja heterona eläminen on tässä maailmassa erilainen kokemus ja se synnyttää erilaisia väitteitä, tarpeita ja tekoja.”

Aro kiinnittää sekä kirjassaan että puheessaan useaan otteeseen huomiota siihen, että seksuaalisuudella on loppujen lopuksi aika vähän tekemistä seksin kanssa.

”En halua sanoa, ettei seksi olisi tärkeää”, hän kuitenkin huomauttaa. ”Lesbojen seksi on paljon parempaa kuin heteroseksi! Mutta se ei ole ollenkaan pääasia homoidentiteetissä.”

Pääasia on erilainen tapa katsoa maailmaa ja ihmisiä.

Kalasatama-romaanissa käydään läpi sitä, minkälaista oli kasvaa Helsingissä lesbona 1990-luvulla ja tulla osaksi kaupungin silloista lesboyhteisöä.

”Silloin yhteisöllisyys oli vielä tärkeää”, Aro sanoo. ”Oli paikka mihin mennä, olla tervetullut ja ymmärretty. Se ei liittynyt niinkään seksiin kuin identiteettiin ja vaihtoehtoisuuteen. Koin sen kulttuurin kovin positiivisena.”

Aro ei ole varma siitä, onko nykynuorilla enää vastaavaa yhteisöä olemassa.

Homoseksuaalisuuden poliittisuuteen liittyy myös uskonto, jota vastaan Aro käy Kalasatamassa raivolla. Oman osansa saavat niin Venäjän uususkonnollisuus, puolalaiset poliitikot kuin kansanedustaja Päivi Räsänen, joka kesällä 2019 kirjoitti arkkipiispa Tapio Luomalle osoitetussa avoimessa kirjeessä olevansa huolissaan kirkon seksuaalivähemmistöille osoittamasta tuesta.

Aro ei ole itse joutunut uskonnosta kumpuavan painostuksen kohteeksi, mutta on nähnyt vierestä mitä se voi olla ja miten se vaikuttaa ihmiseen.

”Uskonto herättää minussa jostain syystä voimakkaita tunteita”, hän kertoo. ”Prosentuaalisesti suurin osa maailman ihmisistä uskoo edelleen miesten tuhansia vuosia sitten kynäilemiin paimenkirjeisiin ja tuomioihin ja pitää homoseksuaaleja joko sairaina tai rikollisina. Se on aika pysäyttävä fakta tässä kaikenlaisen Pride-kulttuurin vastapainona.”

Viha on tärkeä tunne, ja Aro käyttää sitä Kalasatamassa tietoisesti. Hän on myös erittäin tietoinen siitä, miten eri tavoilla miesten ja naisten osoittamaan vihaan suhtaudutaan. Miesten, miestaiteilijoiden, viha on oikeutettua ja todellista, kun taas naisen viha on ”kiukuttelua” ja ”äkäisyyttä”, Aro huomauttaa.

Kalasatama on myös eräänlainen ryskyvä, lopullinen kaapista ulos tuleminen. Huolimatta siitä, että Aro ei ole kokenut missään vaiheessa piilotelleensa seksuaalisuuttaan. Hän hämmentyi tuttavien kysellessä miksi hän ”ei ole tullut kaapista”.

”En tiennyt juuri ketään avoimemmin homoa kuin minä”, hän kirjoittaa Kalasatamassa.

Aron kirjoissa on aiemminkin ollut henkilöhahmoina eri seksuaalisuuksia ja sukupuolia edustavia henkilöitä, mutta omaa seksuaalisuuttaan hän ei ole teoksissaan korostanut.

”En ole kokenut tarpeelliseksi korostaa lesbouttani kirjoissani, koska olen kirjoittanut niin monista näkökulmista”, hän sanoo. ”Novellitaide ja kielellinen leikki ovat minulle niin tärkeitä, etten ole kokenut olennaiseksi tuoda seksuaalisuutta esille.”

Kirjailija huomauttaa myös, että saattaa olla leimaavaa etenkin uran alussa tulla tunnetuksi ”homokirjailijana”. Kirjailijuuteen liitettävät etuliitteet rajoittavat kirjailijaa, Aro toteaa.

Homouteen tai lesbouteen liitettävät mielikuvat eivät Aron mukaan suinkaan ole ainoita kulttuurissamme ja yhteiskunnassamme vallitsevia rajoitteita. Patriarkaattiin ja yhteiskunnan lävistävään miehiseen katseeseen sisältyvät odotukset näyttäytyvät Kalasatamassa vähintään yhtä ahdistavina heteroille.

Kalasatamassa Aro lanseeraakin termin ”heterouteen vangittujen kauhu”. Hän katsoo heteroseksuaalisuutta ulkopuolelta, eikä näky ole kaunis.

Heterouteen vangittujen kauhu liittyy naisiin, jotka ovat antaneet työlleen kaikkensa, mutta eivät saa mitään vastineeksi. Naisiin, jotka eivät koe koskaan saavuttavansa tasaveroista ihmissuhdetta. Naisiin, joiden lisääntyminen on jatkuvana puheenaiheena.

Ja naisiin, jotka eivät ole solidaarisia toisilleen, koska keskittyvät niin kovasti miellyttämään miehiä.

Mutta heterouteen vangittujen kauhu liittyy myös miehiin, poikiin jotka kasvatetaan ihailemaan kovuutta ja voimaa. Toksiseen maskuliinisuuteen, josta on viime vuosina puhuttu paljon.

Sukupuoliin, jotka tuntevat seksuaalista vetoa toisiinsa, mutta joiden kommunikaatio on nykyisessä kulttuurissa edelleen hankalaa.

Aro kirjoittaa:

”Tuolta kaikelta minä olen säästynyt, toisin sanoen seurannut performanssia sivusta, koska olen lesbo. Siitäkin kiitän näkymättömiä jumalia päivin öin.”

”Lesbous ei ole sairaus tai puute tai vika, vaan positiivinen ominaispiirre”, sanoo kirjailija Tuuve Aro.­