Paris Jackson eli 11-vuotiaaksi asti Neverlandissa isänsä kanssa. Michael Jacksonin kuoltua hänen elämältään putosi pohja.

Paris Jackson on Michael Jacksonin ainoa tytär. Jackson kuvattuna Vanity Fairin Oscar-juhlassa syyskuussa helmikuussa 2020.­

Laulaja-lauluntekijä, näyttelijä ja malli Paris Jackson, 22, käynnisti kunnolla soolouransa muusikkona julkaisemalla perjantaina albumin nimeltä Wilted.

Popin kuninkaan jälkeläisenä häntä on verrattu automaattisesti isäänsä. Näin on, vaikka Michael Jacksonin vaikutusta ei levyltä juuri kuule, kuten Rolling Stone kirjoittaa kiittävässä arviossaan.

The Guardian puolestaan väistelee kirjoittamalla ”elefantista huoneessa” Let Down -singlen arviossa.

Toimittajat eivät myöskään malta olla kysymättä Paris Jacksonilta arviota siitä, olisiko hänen isänsä tykännyt hänen esikoisalbumistaan.

”En tiedä. En ole hän, joten en voi puhua hänen puolestaan”, Jackson vastaa AP:n haastattelussa ja jatkaa:

”Mutta toivon, että hän olisi onnellinen, ja luulen, että hän olisi, koska minä olen onnellinen.”

Michael Jacksonin ainutlaatuista painoarvoa kulttuurikentällä on vaikea ohittaa. On luonnollista, että yleisö on utelias tyttären yhteydestä isäänsä.

Tummasävyinen ja indiefolk -henkinen Wilted kuulostaa kuitenkin omaääniseltä kokonaisuudelta. Melankolinen ja minimalistinen albumi tuntuu ammentavan Damien Ricen, Phoebe Bridgersin ja Lana Del Reyn traagisen syvällisistä maailmoista, vaikka sanoittajana hän jää hyvin kauas edellä mainituista.

Kyseessä ei ole Jacksonin ensimmäinen musiikillinen julkaisu. Vuonna 2018 hän perusti folk-duo The Soundflowersin yhdessä silloisen kumppaninsa Gabriel Glennin kanssa. He julkaisivat yhdessä EP:n aiemmin tänä vuonna.

Suhde päätyi kuitenkin eroon, mikä kuuluu myös sydänkipuina Jacksonin sooloalbumilta. Ensimmäisen single-julkaisun Let Down goottihenkisellä musiikkivideolla laulaja itkee verta, ja rakastettu repii kirjaimellisesti sydämen hänen rinnastaan:

Paris Jacksonin levy-yhtiö on Republic Records, jonka tunnetuimpia tähtiä ovat muun muassa Ariana Grande, Drake ja The Weeknd. Levyn on tuottanut Andy Hull, joka on Paris Jacksonin ihaileman atlantalaisen indierock-yhtyeen Manchester Orchestran nokkamies.

Jackson kertoo Reutersille, että vaikka hän on kasvanut Motown-musiikin, listapopin ja klassisen musiikin ympäröimänä, hän on etsinyt levylle vaikuttimia vaihtoehtomusiikista ja 2000-luvun alun yhtyeistä.

Pienestä asti muusikon urasta haaveillut Jackson arasteli aluksi julkaista tekemiään kappaleita nimensä tuoman ylimääräisen huomion takia.

"Olen saavuttanut sen pisteen, että ymmärrän, että jollain on aina jotain negatiivista sanottavaa... Joten voin yhtä hyvin olla oma itseni”, Jackson kommentoi Reutersin haastattelussa.

Isänsä äkillisesti menettänyt Paris Jackson on kertonut aiemmin julkisuudessa rankasta nuoruudestaan.

Paris Jackson on Michael Jacksonin ja Debbie Rowen nuorempi lapsi. Heidän erotessaan Michael Jackson sai Parisin ja hänen vuotta vanhemman isoveljensä Michael Joseph Jackson, Jr:n eli ”Princen” täyshuoltajuuden. Heillä on myös pikkuvelipuoli Prince Michael Jackson II eli ”Blanket”, joka on nyt 18-vuotias.

Paris Jackson eli isänsä ja veljiensä kanssa Neverlandissa 11-vuotiaaksi asti. Michael Jackson kuoli lääkkeiden aiheuttamaan sydänkohtaukseen vuonna 2009. Isänsä kuoleman jälkeen Paris Jackson asui 18-vuotiaaksi asti isoäiti Katherine Jacksonin luona.

Paris Jackson on elänyt julkisuudelta suojattua elämää ainakin isänsä kuolemaan asti. Ensimmäisen laajan haastattelunsa hän antoi Rolling Stone -lehdelle vuonna 2017 ollessaan 18-vuotias. Artikkelissa hän kertoo itsetuhoisuudestaan, huumeongelmistaan ja isänsä kuolemasta.

”Aina sanotaan, että aika parantaa. Mutta ei se paranna. Siihen vain tottuu. Elän jatkuvasti sillä mentaliteetilla, että okei menetin ainoan asian, joka on ikinä merkinnyt minulle mitään”, Jackson kertoo ja lisää, että hänestä tuntuu, ettei hänelle koskaan voisi tapahtua mitään pahempaa.

Paris Jackson kehuu isänsä maasta taivaisiin.

”Hän ei koskaan aiheuttanut minulle muuta kuin iloa”, Jackson sanoo. Kotikoulua Neverlandissa käynyt Jackson kertoo, ettei koskaan tuntenut itseään yksinäiseksi, sillä hänen isänsä korvasi koulukaveritkin.

Michael Jacksonin kuoleman jälkeen teini-ikäisen Paris Jacksonin elämä meni raiteiltaan. Hän kärsi masennuksesta ja ahdistuksesta, alkoi käyttää kovia huumeita ja yritti itsemurhaa ”useita kertoja”, viimeisen kerran 15-vuotiaana viiltämällä ranteensa ja ottamalla yliannostuksen lääkkeitä.

Hän kertoo Rolling Stonen haastattelussa myös joutuneensa 14-vuotiaana seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. Tekijä oli tuntematon, vanhempi mies.

Paris Jackson sanoo päässeensä jaloilleen terapian, lääkityksen ja musiikin avulla.

”Olen kulkenut helvetin läpi”, Jackson kuvailee aiemmin tänä vuonna julkaistussa dokumenttisarjassa Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn.

”Jos en puhuisi siitä, jos en tekisi siitä musiikkia, se tuhoaisi minut totaalisesti. Se omistaisi minut. Se kipu ja kärsimys alistaisi minut. En halua sitä.”