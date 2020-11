Sarja Jörn Donnerin Ruotsissa tuottamia elokuvia alkaa suoraan kiistellyimmästä teoksesta, Vilgot Sjömanin ohjaamasta seksuaalivähemmistöjen paraatista Tabu.

Jörn Donner (1933–2020) vaikutti kahteen otteeseen pitkän periodin Ruotsissa. Työskennellessään Ruotsin Filmi-instituutin johtotehtävissä 1972–82 hän myös tuotti maassa kymmenkunta pitkää elokuvaa.

Rypäs huipentui uljaasti Ingmar Bergmanin nelinkertaiseen Oscar-voittajaan Fannyyn ja Alexanderiin (1982), mutta muita Donnerin Ruotsissa tuottamia elokuvia ei tunneta Suomessa hyvin.

Jörn Donner vuonna 1978.­

Risto Jarva -seura paikkaa aukkoa viiden elokuvan sarjalla, joka alkaa suoraan ristiriitaisimmasta tuotoksesta. Vilgot Sjömanin Tabu (1977) päihitti skandaalimaisuudessa jopa Donnerin elokuvaprovokaatiot Suomessa.

Tabua ei ole juuri näytetty eikä haluttu näyttää meillä vuosikymmeniin. Sjömanin aiemmista elokuvista uskalias kollaasi Olen utelias – keltainen on maailmankuulu.

Seksuaalivähemmistöjen moninaisuudessa vellova ja esitystavaltaan groteski Tabu oli aikanaan niin peruskatsojille kuin vähemmistöillekin mahdoton niellä.

Nuori lakimies Kristoffer (Kjell Bergqvist) ja Sara (Lickå Sjöman) ilakoivat kylvyssä.­

Elokuva seuraa nuorta lakimiestä Kristoffer Lohmania (Kjell Bergqvist), joka ajaa ”rajaihmisiksi” kutsumiensa transvestiittien, homojen, sadomasokistien ja lesbojen etuja ja kokoaa näitä ympärilleen, vaikka porukka on riitaisaa. Lohmanin oma minuus ja vakaumus homojen asiaankin ovat selkiytymättömät. Kaikki eivät sentään ole ahdistuneita. Viveca Lindforsin roolihahmo Sirkka Lind on elokuvan välittömin ja ongelmattomin.

Jörn Donnerista kirjaa valmistelevan elokuvatutkimuksen professorin Anu Koivusen oppitunneilla Tukholman yliopistossa on käsitelty myös Tabua.

”Vilgot Sjömanin Tabu on täysin linjassa sen kanssa, että Donner kietoi omankin elokuvantekemisensä tabujen rikkomiseen. Ruotsissa Donneria ei nähty suomalaisena vaan poikkeusyksilönä. Donner oli ruotsalaisen elokuvaeliitin ytimessä”, Koivunen sanoo.

”Tabu on ihan olennaista ruotsalaista historiaa. Myös Pride-liikehdintä alkoi Ruotsissa 1977. Sjömanin Tabu on siinä mielessä merkittävä elokuva, että se tuo aiemmin sivuhenkilöinä esiintyneet keskiöön. Se on queer-klassikko. Toisaalta se on Sjömanin tyyliä, elokuva on kuin freak show.”

Tabun vastaanotto oli aikanaan täysin teilaava. Bergmanin mestariteosten kuten Mansikkapaikan näyttelijä Gunnar Björnstrand transvestiittina oli jotain odottamatonta.

Maineikkaan Bergman -elokuvien näyttelijän Gunnar Björkstrandin mukanaolo Tabu-elokuvassa kohahdutti yleisöä. Kuvassa vasemmalla Lennart/Margareta (Halvar Björk) ja Rådmanskan (Gunnar Björnstrand).­

Ruotsissa Tabua vastaan hyökkäsi voimakkaimmin Homosexuella socialister -yhdistys, joka sanoi sen vain vahvistavan ennakkoluuloja.

Suomeen Tabu rantautui kolmen vuoden viipeellä K18-elokuvana. Suomen Sosialidemokraatin Pertti Lumirae kirjoitti: ”Sjömanin tarkoitukset ovat saattaneet olla kuinka kunnialliset tahansa, mutta lopputulos on moraalisessa hämäryydessään jokseenkin luotaantyöntävä.”

Miltä elokuva näyttää nyt, vihataanko sitä?

”Ei vihata”, Anu Koivunen toteaa. ”Iso osa elokuvan ja populaarikulttuurin queer-hahmoistahan on yleensä ollut skandaalitarinoissa. Ne olivat silti merkkejä homokatsojille, että ollaan olemassa.”

Juuri Tabun ilmestymisvuonna Jörn Donner Productions pisti kymmenvuotisen toimintansa kunniaksi näkyvän ilmoituksen International Film Guideen. Siinä komeili donnermaisesti teksti: ”There Is No Business Like Show Business: Ten years of consecutive losses. But we like the Cinema.” (Ei ole showbisneksen vertaista: Kymmenen vuotta jatkuvia tappioita. Mutta me pidämme elokuvasta.)

Koivunen sanoo, että mainokseen tiivistyy Jörn Donnerin tapa kertoa itsestään:

”Ironisoimalla hän varoi vaikuttamasta siltä, että on tosissaan ja että hänellä on paljon pelissä. Kymmenen vuotta silkkaa tappiota. Mutta hän jätti kertomatta, että hän nimenomaan vaikutti suomalaisen uuden aallon nousuun. Hän ei jäänyt myöskään odottamaan, että joku muu arvioi hänen tarinansa.”

Suomessa Mikko Niskanen painostettiin lisäämään Donnerin rahoittamaan Asfalttilampaisiin (1968) räikeitä piirteitä ja seksiä. Pikkukaupungin antiikkikauppiaasta Riffleristä (Atte Hovimaa) väännettiin homo, mitä hän ei ollut alkuperäisromaanissa. Elokuvan Riffler on hyvin homofobisesti käsitelty, säälittävä hahmo, joka yrittää vietellä herkän päähenkilönuorukaisen (Eero Melasniemi).

Meni Asfalttilampaiden painotus Donnerin piikkiin tai ei, hänen oma suhtautumisensa seksuaalivähemmistöihin vaihteli hänen elämänsä aikana. Myöskään Tabun eri kerrostumia ei saa purettua helpolla.

Donnerin Ruotsissa tuottamien filmien sarja päättyy Orionissa myrskyjen jälkeen sopuun eli Fannyyn ja Alexanderiin. Donnerin kuuluisa Oscar-pysti on tuolloin näytöksessä katsojien nähtävänä. Samalla Orionin saliin nimetään kunniatuoli ”Jörkalle”.

Jörn Donner tuottajana -sarja alkaa Cinema Orionissa elokuvalla Tabu maanantaina 16. marraskuuta klo 19. Sarjan muut elokuvat ovat Arne Mattssonin brutaali rikoselokuva Mannen i skuggan (1978), Jan Troellin seikkailullinen Kotkan lento (1982) ja John Goldschmidtin ohjaama Nabokov-sovitus Maschenka (1986).