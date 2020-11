On jo yli 20 vuotta siitä, kun New Yorkin Brooklyniin siirtynyttä nuorta luovaa luokkaa alettiin kutsua valtavirtajulkisuudessa The New York Timesista lähtien uusvanhalla ”hipsteri”-nimityksellä.

Silloiset nuoret yhdistelivät erilaisia tyylejä vaihtoehtoisessa musiikissa ja pukeutumisessa. Lopulta tyylien sekoittamisesta syntyi maailmanlaajuinen muoti-ilmiö, vaikka alkuperäinen idea oli olla ironisella virneellä silloista muotia vastaan.

Musiikillisesti ehkä kunnianhimoisin arkkihipsteri oli Dave Longstreth ja hänen avantgardistinen yhtyeensä Dirty Projectors.

Hän vaikutti 2000-luvun alun musiikkiin myös välillisesti. Longstrethin varhaiset bändikaverit Ezra Koenig ja Rostam Batmanglij perustivat sittemmin popahtavamman Vampire Weekendin. Longstrethin innovaatioita ovat kertoneet arvostavansa myös Grizzly Bear ja monet muut artistit.

Longstreth on itse on kulkenut pitkän tien indiesankarista Madison Square Gardeniin ja Björkin, Solangen, Kanye Westin, Paul McCartneyn sekä esimerkiksi Calder-jousikvartetin yhteistyökumppaniksi.

Uusin saavutus on Dirty Projectorsin 5eps, jonka viimeinen osa julkaistaan 20. marraskuuta. Samalla kaikki tämän vuoden viisi ep-levyä julkaistaan kokonaisuutena.

Mutta ennen projektin esittelyä hän saa kertoa, kuinka kaikki alkoi.

Dave Longstreth kertoo varhaisimpien vaikutteidensa olleen Johann Sebastian Bach ja punk rock.­

Longstreth syntyi vuonna 1981 Connecticutissa. Ensimmäiset mullistavat musiikki­kokemukset olivat Johann Sebastian Bach ja punk.

”Vanhemmillani oli Glenn Gouldin ensimmäinen levytys Bachin Goldberg-muunnelmista ja jokin cembalolevytys Fuugan taidosta”, hän muistelee puhelinhaastattelussa.

”Minua kiehtoi se, kuinka Bachin musiikissa kulki täysin itsenäisiä melodialinjoja, jotka muodostivat täydellisen kokonaisuuden. Sen tajuaminen oli psykedeelistä.”

Toisen tajunnanräjäytyksen tarjosi varhainen punk, kuten Sex Pistols, The Ramones, Black Flag ja Minor Threat.

”Se aiheutti sisäisen konfliktin. Olin voimakkaasti sitä mieltä, että musiikki on tunneilmaisua, jota ei saa kesyttää tekniikalla eikä koulutuksella. Ajattelin, että todellisinta musiikkia on raa’in musiikki.”

Toisaalta Longstrethiä kiinnosti ”miten musiikki toimii”.

”Kävin musiikin historian ja teorian oppitunneilla ja päädyin lopulta Yalen yliopiston sävellystunneille.”

Konflikti ratkesi: Longstreth ymmärsi, että tunneilmaisun välittömyys ei kärsi tiedosta, jonka hän oli koonnut musiikin teoriasta.

Eikä teoria ole mitään ilman tunteita, joita voi ilmaista laajemmin, kun musiikillisten keinovarojen hallinta laajenee.

Longstrethin varhaiskausi oli hyvin epäkaupallista independenthäröilyä. Se sopi silloisille ”eka demo oli paras” -estetiikan maunvartijoille.

Vain vuosi Dirty Projectorsin ensimmäisen levyn jälkeen John Langham julkaisi sarkastisen Hipster Handbookin ja luetteli kaikki myöhemmin tutuksi tulleet hipstereiden kliseet väittäen niitä jo aikansa eläneiksi. Kirja julkaistiin vuonna 2003 eli ennen kuin Flow-festivaali alkoi tuoda näitä tuulahduksia Suomeenkin.

Eikö se toisaalta ollut vähän kuin olisi väittänyt punkin kuolleen jo vuonna 1976?

”Uudet suuntaukset ovat aina herkkiä. Kun ne tulevat määritellyiksi ja nimetyiksi, jotain on jo kadonnut”, Longstreth pohtii.

”En ehtinyt problematisoida asiaa. Kun asetuin Brooklyniin, hieman varhaisemmilla bändeillä, kuten TV on the Radio ja Yeah Yeah Yeahs, oli jo vastaavia pyrkimyksiä, vaikka yksikään meistä ei halunnut olla osa mitään liikettä.”

Nämä yhtyeet hylkäsivät New Yorkin kovaksikeitetyn katu-uskottavuuden ja angstin. Tilalle tuli kekseliäisyyden iloa ja ylpeää nörttimäisyyttä.

”Yhden tyylin noudattaminen tuntui vanhanaikaiselta. Halusimme yhdistää luovasti kaikkea.”

Dirty Projectors esiintyi newyorkilaisen kirjakaupan kahviossa järjestetyssä hyväntekeväisyyskonsertissa toukokuussa 2009. Lavalla eturivissä Dave Longstreth sekä Amber Coffman, Haley Dekle ja Angel Deradoorian.­

Hipsteriasenteen kaupallistumisen vuosia Longstreth ei osaa kommentoida.

”Olin koko ajan säveltämässä, treenikämpällä tai levyttämässä. Minun olisi kai pitänyt katsella enemmän ympärilleni, mitä Brooklynissa silloin tapahtui.”

Silloin tapahtui esimerkiksi Manhattanin elävän musiikin paikkojen hidas siirtyminen Brooklyniin ja yleisön yhä laajempi ihastus uudenlaisiin tyyliyhdistelmiin.

Dirty Projectorsin tapauksessa se tarkoitti indiepohjan päälle tulleita klassisia ja afrikkalaisia vaikutteita sekä lopulta myös Bob Dylan -vaikutteita.

”Olen iPod-sukupolvea”, Longstreth selittää. ”Siinä laitteessa ihailemani Dylan ja Beyoncé ovat sananmukaisesti vierekkäin.”

Dirty Projectorsin kaupallinen läpimurto oli sen kuudes albumi Bitte Orca vuonna 2009.

Levyn tunnetuin levyn kappale on Stillness on The Move. Se syntyi, kun Longstreth ja bändin laulajiin kuulunut Amber Coffman katselivat Brooklynin Greenpointin asunnossaan Wim Wendersin elokuvaa Berliinin taivaan alla.

Viimeistään tässä vaiheessa myös Björk ja Talking Headsin perustaja David Byrne innostuivat Longstrethin musiikista. Byrne levytti vuonna 2009 yhtyeen kanssa Longstrethin laulun Knotty Pine. Seuraavana vuonna Björk levytti yhtyeen kanssa Longstrethin seitsemän uutta sävellystä ep-levylle Mount Wittenberg Orca.

”Tein ne laulut hyvin nopeasti, kun Björk oli suostuvainen. Olen hyvin ylpeä, jos minut mainitaan samassa virkkeessä Byrnen ja Björkin kanssa.”

Parisuhdekriisi muutti kaiken vuoden 2012 Swing Lo, Magellan -levyn jälkeen. Longstreth ja Amber Coffman erosivat ja vähitellen kokoonpano hajosi täysin. Osa muusikoista jatkoi entisten bändikaverien Vampire Weekendiin.

Dave Longstreth lavalla Dirty Projectors -yhtyeen keikalla Pohjois-Carolinan Raleigh’ssa kesäkuussa 2013.­

Longstreth muutti Brooklynista Los Angelesiin. Hän vietti aikaa Kanye Westin ja Kim Kardashianin kodissa ja oli mukana kirjoittamassa FourFiveSeconds-hittiä, joka julkaistiin vuonna 2015 Westin, Rihannan ja Paul McCartneyn esittämänä. Longstreth on pääasiallinen kirjoittaja laulun väliosassa.

Tauon jälkeen julkaisutahti on kiihtynyt. Vuonna 2017 ilmestyi vereslihainen erolevy Dirty Projectors.

Vuoden 2018 Lamp Lit Prose -albumi oli sen vastapainoksi lähes pakonomaisen hyväntuulinen.

Longstreth julisti, että Dirty Projectors on nimi hänen musiikilleen ja hän voi tehdä sitä studiomuusikkojenkin kanssa.

Pian tämän jälkeen vakiintui kuitenkin täysin uusi kokoonpano, jossa on jälleen kolme virtuoosista naispuolista solistia toteuttamassa Longstrethin omaperäisiä stemmoja ja soittamassa useita instrumentteja. Kokoonpano julkaisi viime vuonna konserttialbumin ja nyt 5eps-kokonaisuuden.

Dirty Projectorsin nykyinen kokoonpano: edessä Felicia Douglass, Dave Longstreth kitaran kanssa ja Kristin Slipp, takarivissä Maia Friedman ja rumpali Mike Daniel Johnson­

”Ja se kokonaisuus liittyy juuri Bachin Fuugan taitoon, josta puhuimme aluksi”, hän kertoo.

Longstreth halusi juhlistaa uutta kokoonpanoa omistaen ep:n verran uusia lauluja jokaiselle solistille ja lopuksi viidennen ep:n, jossa lauluosuudet yhdistyvät.

Neljä ep:tä on nyt julkaistu, mukana Longstrethin laulama Super João, joka on kunnianosoitus suurelle bossanovakitaristille João Gilbertolle. Otteita näiden julkaisujen musiikista voit kuulla myös seuraavan videoupotuksen kotikonsertista.

Viides ep Ring Road ilmestyy 20. marraskuuta ja vetää siis langat yhteen. Mitä seuraavaksi?

”Neljäs ep Earth Crisis on laajemman teoksen esityö. Ajattelen jotakin Gustav Mahlerin Maan laulun (Das Lied von der Erde) mallin mukaista, mutta niin, että maa on kriisissä.”

Earth Crisis sisältää paljon taidemusiikin vaikutteita. Tulen maininneeksi, kuinka kapellimestarisäveltäjä Esa-Pekka Salonen kertoi taannoin kokeneensa Dirty Projectorsin musiikissa ”puhdasta iloa”, jota hän on löytänyt rockista varsin harvoin Frank Zappan päivien jälkeen.

Puhelimitsekin kuluu, kuinka Longstrethin leuka loksahtaa auki.

”Esa-Pekka Salonen sanoi niin? Wau, kerrothan terveisiä. Kuuntelin juuri hänen johtamaansa Richard Wagnerin Reininkultaa.”

”Musiikki on empatiakone”, hän lisää innoissaan. ”Se auttaa ymmärtämään asioita ja ihmisiä, joita emme muuten tavoittaisi.”