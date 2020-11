Mad Housen puolitoistatuntinen Magnum-esitys antaa katsojan mielen vaellella kuin näyttelyssä.

Esitystaide

Magnum. Kantaesitys Mad House Helsingin tiloissa Teurastamolla. Työryhmä Tom Lönnqvist, Teo Paaer, Otto Sandqvist, Saga Sarkola, Luca Sirviö, Klara Wenner Tångring, Ole Øwre. Teksti Otto Sandqvist.

Mad House on jälleen synnyttänyt esityksen, jonka jälkeen kokee kulkeneensa ja ajatelleensa maisemassa sen sijaan, että olisi nähnyt tarkkarajaisen teoksen. Monikielisen ja pohjoismaalaisista taiteilijoista koostuvan ryhmän puolitoistatuntinen Magnum antaa katsojan mielen vaellella esiintyjien vartaloilla ja eleissä kuin näyttelyssä.

Värivalot, varjot ja perspektiivit vetoavat aisteihin kauneudellaan. Puoleensavetäviä ovat myös esiintyjät, jotka näyttävät paljaita sääriään tai liikehtivät motoristiasussa. Elokuvista, tv-sarjoista ja musiikkivideoista tunnistettavien tilanteiden ja asetelmien hitaus ja päämäärättömyys puolestaan ällöttää ja ärsyttää.

Magnum voisi viitata suurteokseen tai toisaalta viisasten kiveen. Minusta kumpikin näistä tulkinnoista sopii esitykseen. Mad Housen intiimissä tilassa onkin kolme esiintyjää, joiden olemassaoloa kenties määrittää jonkinlainen parhaimman, suurimman tai ylivoimaisimman etsintä, mikä levittyy kaikille elämänalueille.

Tuleeko tuo halu hahmojen ulkopuolelta vai sisältä – se ei ole täysin selvää. Mutta selvää on se, että pyrkimys aiheuttaa apatiaa ja vieraantuneisuutta. Osittain samalla työryhmällä vuonna 2017 toteutettu Celestekin tutki identiteetin muodostumista yhteiskunnassa, missä privaatin ja julkisen välistä rajaa ei ole.

Yksi näyttelijöistä, stunt-keikkoja tekevä tyyppi, on pukeutunut asuun, johon printatussa kuviossa voi nähdä muistuman Niken logosta. Yksi esiintyjistä tiputtelee suustaan marmorikuulia lattiaan. Kolmas esiintyy silmät sideharson takana ja kyselee yleisöltä heidän ajatuksiaan taiteesta. Esityksessä markkeerataan muutamia tyhjiä miljöitä: kuntosali, uima-allas, keilahalli. Siinä toistellaan muutamia repliikkejä taiteesta ja tuotemerkeistä.

Magnum ei oikeastaan ole pelkkää nykypäivän kuvausta tai toisaalta selkeää kritiikkiä nykypäivää kohtaan. Pikemmin Magnum antaa muutamia tarkkoja katselukulmia jälkikapitalistisessa maailmassa kärvisteleviin ihmisiin. Jälkikapitalistisella tarkoitan tilannetta, jossa ihmisistä on tullut hyödykkeitä.

Uuden näytelmän hankkeen podcastissa ryhmän dramaturgi Otto Sandqvist määritteli omaa kirjoittamistaan siten, ettei niinkään esitä kritiikkiä nykyajan yhteiskunnallisia ilmiöitä kohtaan vaan pikemmin luo niihin tutkivan, julman katseen. Huomaan tämän määritelmän pätevän myös Magnumiin. Kritiikin sijaan Magnumkin sisältää ilmiöiden intuitiivista tutkimista, joka kuitenkaan ei ole minkäänlaista päämäärätöntä tai eettisistä ja moraalisista kysymyksistä irrallista leikkiä.

Ihminen ei enää pysty erottamaan ulkopuolelta syötettyjen ja omien sisäisten halujen eroja. Turhaan Magnumissa ei toistukaan kehotus: ”Come out to show them”. Näyttäminen ja esiintyminen on sisäänrakennettu ihmisiin, poispääsystä ei ole tietoa. Mutta sen lohduttomuuden – tai jopa lohduttomuuden kauneuden – tunnustaminen on silti tärkeää.