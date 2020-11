Brasilian koronavirustilanne on vakava. Jorge Roriz halusi tarjota ihmisille maskeja, joiden takaa heidät voi edelleen tunnistaa.

Brasilialainen taiteilija Jorge Roriz, 65, on ollut luomassa Rio de Janeiron karnevaalin upeaa väriloistoa räiskyvillä asuilla ja satumaisilla paraatikoristuksilla.

Koronaviruspandemian aikana karnevaalia ei järjestetä, joten Roriz kehitti muuta tekemistä. Hän keksi alkaa maalata kasvomaskeja, jotka eivät peitä niiden käyttäjän kasvoja. Hän loihtii mahdollisimman realistisia maalauksia käyttäjien kasvoista.

Lähes valokuvan tarkat maskit aiheuttavat oudon efektin: vaikka henkilö puhuisi, hänen suunsa ei liiku.

”Pidän tätä maskia, etten hukkaisi identiteettiäni”, Roriz kertoo.

Jorge Roriz katsoo mallia asiakkaan lähettämästä valokuvasta.­

Lopputulos istuu asiakkaan Wescle Menezesin kasvoihin.­

Maskista on tullutkin hitti niiden keskuudessa, jotka haluavat suojautua virukselta mutta eivät halua peittää kasvojaan.

Roriz käyttää aikaa yksityiskohtien hiomiseen: hän huomioi kaiken ihohuokosista lähtien.

”Olen saanut todella positiivisia reaktioita, ihmisiä naurattaa. Asian, jonka piti olla surullinen, tuo nyt iloa ihmisille.”

Brasiliassa on vakava koronavirustilanne. Sairastuneita on 5,8 miljoonaa, kuolleita yli 166 000. Tauti riehuu myös Rio de Janeirossa, jossa sairastuneita on 311 000 ja kuolleita 20 600.

Jorge Silva Roriz esittelee mallikuvaa ja maskia, jonka hän on luonut asiakkaalleen.­

Taiteilija Jorge Silva Roriz kotinsa edustalla.­