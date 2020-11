Vanhempien suru limittyy yliluonnollisiin tapahtumiin Andrew Michael Hurleyn kolmannessa romaanissa.

Romaani

Andrew Michael Hurley: Nälkänummi (Starve Acre). Suom. Jaakko Kankaanpää. WSOY. 224 s. Saatavana äänikirjana.

Monikohan kauhuelokuva on alkanut samasta asetelmasta? On perhe, joka on asettunut taloon, jolla on kolkko menneisyys. Aluksi kaikki sujuu hyvin ja asukkaat vaikuttavat onnellisilta, mutta sitten kauhu alkaa hiipiä perheen elämään.

Brittiläisen Andrew Michael Hurleyn kolmannen romaanin Nälkänummi asetelman voisi pelkistää tällaiseksi, mutta merkittävin eroin.

Ensinnäkin Nälkänummessa kauhein on jo tapahtunut. Juliette ja Richard ovat menettäneet viisivuotiaan poikansa Ewanin. Toiseksi romaanin hitaasti yliluonnolliseksi kasvava tunnelma kulkee eri suuntaan kuin aina vain hirveämpiä kauhistuksia tarjoava alan tyypillinen teos.

Tunnelman rakentajana Hurley on mestarillinen. Brittiläinen maaseutu idyllisine mutta sisään­päin­lämpiävine kylineen on kuvattu niukasti mutta tarkasti.

Teos sijoittuu lähimenneisyyteen, aikaan ennen kännyköitä ja tietokoneita, mutta kuitenkin nykyaikaan. Starve Acren kolho talo ja sen viereinen kuollut niitty piirtyvät lukijan silmiin elävinä.

On lopputalvi tai alkava kevät. Richard ja Juliette surevat kumpikin omalla tavallaan kuollutta poikaansa. Juliette uskoo vakaasti, että Ewan on vielä jossain lähellä. Hän nukkuu Ewanin huoneessa, joka on jätetty täsmälleen sellaiseksi kuin se oli pojan viimeisenä elinpäivänä. Juliette kuulee Ewanin ääniä ja luulee näkevänsä hänet vilahduksina peileistä.

Koska tarinaa kerrotaan Richardin näkökulmasta, vaikuttaa siltä, että vain Juliettella on paha ongelma surunsa kanssa. Mutta käsitteleekö historiantutkija Richardkaan murhettaan sen terveemmin?

Richard on aloittanut kaivaukset talolle nimen antaneella kuolleella niityllä. Siellä on perimätiedon mukaan kasvanut muinoin valtava tammi, jonka oksiin hirtettiin pahantekijöitä. Richard uskoo voivansa löytää tammen juuret ja siten todistaa perimätiedon oikeaksi. Hän tekeekin löydön, joka osoittautuu ratkaisevaksi omalla oudolla tavallaan.

Enempää teoksen tapahtumista ei ole syytä kertoa. Lukijalle asteittain paljastettavat yllätykset ja menneisyyden tapahtumat ovat olennainen osa lukukokemusta.

Nälkänummi todistaa kuinka menneet pahuudet nousevat kriisin hetkellä pintaan. Samalla ne kenties voivat tarjota työkalun kriisin käsittelyyn ja lopulta tien lohtuun. Tai sitten ei, teoksen tarina kiertyy omalaatuiseksi mystiseksi solmuksi.

Pelottavasta aiheestaan huolimatta Nälkänummi hehkuu lohdullista valoa. Vaikka toisin luulisi, tämä nykyromaaniksi miellyttävän maltillisen mittainen teos sopii luettavaksi myös pimeänä koronatalvena.