Sotienjälkeistä Suomea kuvaava Margarita heijastelee nykypäivän keskusteluja kiinnostavin koukuin.

Romaani

Anni Kytömäki: Margarita. 582 s. Gummerus. Saatavana äänikirjana.

Luonto on ollut Anni Kytömäen romaanien päähenkilö alusta asti. Niin myös nyt, kolmannessa romaanissa Margarita.

Tällä kertaa luonto on huomioitu myös kirjan fyysiseen olomuodossa: painopaperi on valmistettu kuidusta, josta 50 prosenttia on kierrätettyä ja 50 prosenttia peräisin FSC-sertifioiduista metsistä. ”Paperilaatu on ekologisin, joka markkinoilta on saatavissa”, alkusivuilla kerrotaan.

Tällä kertaa luontoa seurataan osana sotienjälkeisen Suomen rakentumista. Liikkeelle lähdetään sodasta, mutta pian siirrytään keväiseen kylpylään syrjäisessä Kankaristossa, kuutisen vuotta jatkosodan jälkeen. Kesäinen kylpyläkausi on juuri alkamassa, vieraita odotetaan.

Päähenkilöksi nousee Senni, kylpylän hieroja, mutta minäkertojan äänellä pääsevät puhumaan myös sotilas Mikko ja metsien tutkija Antti.

Etenkin alkupuolella kertojia on paikoin vaikea erottaa toisistaan. Oliko tämä tarkoituksellista, huomaan miettiväni loppupuolelle päästyäni. Esittää kaikki osana yhtä, yhtenä kokonaisuutena.

Neljäs seurattava hahmo on yllättävämpi: joessa asustava helmisimpukka, Margaritana margaritifera. Simpukan vaiheet keskeyttävät tarinan lyhyin, lyyrisin kuvauksin. Vähitellen ne paitsi punoutuvat Sennin vaiheisiin monin tavoin, myös luovat romaaniin elämän ja kuoleman kuvastoa.

Luonto ja sota (etenkin sota) ovat suomalaisen romaanikirjallisuuden rakkaimpia elementtejä. Käytetyimpiä, mutta myös vuodesta toiseen niin lukijoiden kuin erilaisten palkintoraatien keskuudessa suosituimpia. Kollektiivisesti tärkeäksi koettu aihe yhdistettynä kauniiseen kieleen, sujuvaan kerrontaan ja taidolla rakennettuun juoneen on varsin perusteltu syy sille, että Margarita on Kytömäen esikoisen, Kultarinnan, tavoin ehdolla Finlandia-palkinnon saajaksi.

Margarita ei kuitenkaan kuvaa sotaa suoraan, vaan sodan jälkeisen arjen kautta. Mukaan pääsee yllättäviä, riipaisevia koukkuja, jotka heijastelevat historian lisäksi nykyaikaa hyvinkin kirkkaasti.

Ravisuttavimmaksi muodostuu Sennin ja Suomen valtion hirvittävä erimielisyys Sennin raskaudesta, ”valtion vauvasta”. Viime vuosina huudellut ”synnytystalkoot” nousevat aivan uuteen valoon Margaritan näyttäessä minkälaiset ja miten pitkät juuret naisen kehon kontrolloinnilla on.

”Synnyttäminen on naisten isänmaalleen suorittamaa asevelvollisuutta”, lääkintöhallitus vastaa sairasvuoteella makaavan, kuolemaisillaan olevan Sennin aborttianomukseen.

Osin samoja tunnelmia hipoo myös Antin työ kaadettavien metsien merkitsijänä. Heijastukset nykypäivän keskusteluihin avohakkuista ja metsien hoidosta ovat monin paikoin läsnä.

Yksilön ja yhteisön suhteet asettuvat vastakkain myös Mikko-sotilaan käymässä asemasodassa, jossa velvollisuudentunto ja uskollisuus valtiota kohtaan ovat koetuksella.

Kun ylhäältä käy käsky on yksilö hyvinkin voimaton. Puita on kaadettava, lapsia synnytettävä, sotia sodittava, jotta kansakunta voisi hyvin.

Sekä kammottava, lähes tappava raskausmyrkytys että Sennin ammatti hierojana tuovat Margaritaan harvinaisen hienoa kehollisuuden kuvausta. Joka, sekin, heijastuu ja toistuu ympäröivän luonnon kuvauksessa, erityisesti helmisimpukan vaiheissa.

Margaritassa kaikki tuntuu olevan yhteydessä kaikkeen, mutta Sennin yksinäisyys on hyvin kokonaisvaltainen ja asettuu näin kiinnostavaan ristiriitaan. Senni asuu ja elää ihmisten keskellä, mutta henkisesti hän on kaikista erillään, omassa kuoressaan. Kuin simpukka, jota isän kuolema kalvaa.

Henkisen kivun ja fyysisen tuskan kuvaus ovat Margaritassa poikkeuksellisen vahvoja.

Kivun kieltä tarkastellut lääkäri ja kirjallisuudentutkija David Biro pohtii teoksessaan Listening to Pain (2011) että meidän olisi opittava ”kaunokirjallisemmiksi” tavoissamme esittää kipua arjessa. Metaforien ja ilmaisukeinojen hakeminen Kytömäen kaltaiselta kielenkäyttäjältä kieltämättä houkuttaa: ”Peitot ovat liian painavat. Kun suljen silmät ja hämärryn pois kamarista, tajuan olevani maan povessa: multa työntää arkkulautoja rintaani vasten.”

Niin kauniisti kuin Kytömäen kieli soljuukin, on sanojen määrä paikoin yksinkertaisesti uuvuttava. Huolimatta siitä, että Margarita on edeltäjiään suunnilleen seitsemänkymmentä sivua lyhyempi.

Kytömäki on miellyttävän luotettava kirjailija siinä, miten uskollisesti tietyt teemat ja kielenkäyttö pysyvät hänen matkassaan. Kasvua, hioutumista, edellisiin teoksiin näkyy kyllä. Paikka suomalaisen nykykirjallisuuden kaanonissa on viimeistään nyt varmoin ottein lunastettu.