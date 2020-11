Kirjallisuus

Yhdysvaltalaisen kauhukirjailijan H. P. Lovecraftin Cthulhu-tarinoiden toinen suomennoskierros on käynnistynyt.

Novellit

H. P. Lovecraft: H. P. Lovecraftin parhaat. Suom. Ilkka Äärelä, Ulla Selkälä ja Matti Rosvall. Jalava. 525 s.

H. P. Lovecraft: Väri avaruudesta ja muita Cthulhu-mytologian tarinoita. Toim. ja suom. Lauri Lattu. Nysalor. 291 s.

Suomalaisia kauhun ystäviä hellitään tänä syksynä kahdella H. P. Love­craftin (1890–1937) novelleja sisältävällä kokoelmalla. Kirjoissa on uutta niukasti, sillä kaikki kokoelmien novellit ovat ilmestyneet jo aiemmin suomeksi.

Toinen ko­koelmista, Nysalorin kustantama Väri avaruudesta ja muita Cthulhu-mytologian tarinoita sisältää kuitenkin uusia suomennoksia, jotka on tehty kirjailijan alkuperäisistä käsikirjoituksista.

Kokoelmat tarjoavat kaksi vaihtoehtoista porttia Lovecraftin tuotantoon. Molemmat sisältävät kirjailijan tärkeimpiä novelleja – kaksi tarinoista Väri avaruudesta ja Varjo Innsmouthin yllä ovat molemmissa kokoelmissa, mikä tarjoaa helpon mahdollisuuden vertailla käännöksiä.

Molemmat kokoelmat kelpaavat johdatukseksi Lovecraftin luomaan Cthulhu-mytologiaan. Sen mukaan maapalloa hallitsivat muinoin jostain tähtien tuolta puolen tulleet mahtavat jumalolennot, Suuret muinaiset. Näillä olennoilla oli lisäksi inhimillisiä ja ei-inhimillisiä palvojia, jotka edelleenkin saattavat elää maailman syrjäisillä kolkilla.

Kauhukirjailija Howard Phillips (H.P.) Lovecraftin tuotantoa leimaa vierauden pelko.­

Lovecraftille on ominaista kosminen kauhu, joka syntyy päähenkilöiden kohtaamista olennoista, jotka piittaavat ihmiskunnasta suunnilleen yhtä paljon kuin puutarhuri muurahaisista.

Kaksin­kertainen annos Love­craftia saa näkemään kirjailijan uusin silmin. Kiinnitin huomiota siihen, kuinka taitavasti ja rakastavasti Lovecraft luo erilaisia miljöitä, joissa kauneuteen ja kiehtovuuteen yhdistyy vaaniva kauhu.

Etenkin Varjo Innsmouthin yllä -novellin rappeutunut Innsmouthin satamakaupunki on kuvattu pieteetillä. Samanlaisen käsittelyn saa Uuden Englannin maaseutu, jonka vehreiden metsien ja kukkuloiden lomassa piilee toistuvasti erilaisia kauhuja.

Fantastisemman miljöön Lovecraft luo pitkässä Hulluuden vuorilla -novellissa jossa napa­retkeilijät löytävät Antarktikselta tuntemattomien vuoriketjujen takaisen vuosimiljoonia vanhan muukalaiskaupungin.

Nykyään Lovecraftin mytolo­giaa liitetään usein erilaisiin epookkikertomuksiin. Tämä on hämärtänyt sitä, kuinka moderni kirjoittaja Lovecraft oli.

Cthulhu-tarinan sijoittaminen 1920- tai 1930-luvulle on tietenkin nykyään epookkia – mutta Lovecraft kirjoitti omasta ajastaan. Hänen tarinoissaan vilahtaa viittauksia vastikään luotuun suhteellisuusteoriaan ja tähtitieteen uusiin saavutuksiin, joita Lovecraft seurasi tarkkaan. Lovecraftin maailmassa syväläis­verisillä ihmisillä on moottoriajoneuvojen aikakaudella hieman helpompaa, kun heitä pelänneitä hevosia ei enää tarvitse käyttää.

Lovecraftin yhteydessä on puhuttava myös rasismista. Love­craft oli rasisti, ja se näkyy hänen tarinoissaan. Hänen rasisminsa ei myöskään ollut ”aikakaudelle tyypillistä” vaan ylitti tämän tason selvästi.

Kuten Lauri Lattu kertoo Nysalorin kokoelman esipuheessa, Lovecraft ei kuitenkaan ollut fasistiöykkäri, vaan aikalaiskertomusten mukaan herkkä ja kiltti ihminen, jota ystävät rakastivat. Ystävät myös vaikuttivat siihen, että kirjailijan rasismia peiteltiin myöhemmin.

Lovecraftin puolustukseksi on sanottava, että hän kuoli ennen kuin natsien pahimmat hirmu­teot tapahtuivat. Lisäksi hän viimeisinä vuosinaan – rotuoppien jouduttua jo huonoon huutoon – puhui mieluummin ”kulttuurista” kuin ”rodusta”. Sellaista puhetta tosin kuulee nykyäänkin rasismiin kallistuvilta tahoilta.

Lovecraftin tuotannosta olisi helppo ”siivota pois” selvästi rasistiset ilmaisut ilman että tarinat paljon muuttuisivat. Mutta rasismi on novelleissa syvemmällä. Kirjailijan inho ”veren sekoittumista” kohtaan kulkee selvänä juonteena tuotannossa.

Rasismiin liittyy myös Love­craftin tuotannossa olennainen vierauden pelko. Se on kuitenkin yleisinhimillinen piirre ja voi jopa ajatella – jos uskoo taiteen katarttisiin vaikutuksiin – että lukemalla Lovecraftin tarinoita voi käsitellä omaa vierauden pel­koaan.

Tuoko Lauri Latun käännös jotain uutta, joka aiemmista suomennoksista puuttuu?

Jalavan kokoelman kääntäjät ovat tehneet kelpoa työtä. Käännökset ovat alun perin 1990-luvulta, jolloin kääntäjillä ei vielä ollut apunaan internetin helppoa tiedontarkastusta.

Ilkka Äärelän suomentamassa Varjo Innsmouthin yllä -novellissa Massachusettsissa sijaitsevasta Plum Islandista on tullut Luumusaari. Lattu on jättänyt paikannimet suomentamatta. Tämä taas on johtanut siihen, että Innsmouthin edustalla oleva salaperäinen riutta on hänellä Devil Reef, kun taas Äärelän käännöksessä se on Paholaisriutta. Molemmilla ratkaisulla on puolensa.

Lauri Latun suomennos kertoo rakkaudesta ja perehtyneisyydestä aiheeseen. Tämä on paikoin johtanut käännöksen ylitarkkuuteen, kun alkutekstin välimerkkejä on pyritty pitämään paikoillaan. Lukuisat alaviitteet antavat taustatietoa novelleissa vilahtavista kirjailijoista ja taiteilijoista, mutta myös tekstissä esiintyvistä kasvi- ja eläinlajeista.

Kun pakettiin vielä kuuluvat asiantuntevat esipuheet ja jälkikirjoitukset, Latun käännöstä voi suositella kirjailijasta akateemisemmin kiinnostuneelle, tai kaltaiselleni lukijalle, joka palaa kirjailijan pariin vuosien tauon jälkeen.

Jalavan kokoelma taas on rennompi aloituspiste.

Kaksi kokoelmaa osoittaa, että Lovecraftin taiteelle on yhä käyttöä.

Kaikista ongelmista huolimatta on vaikea olla rakastamatta kirjailijaa, joka kirjoittaa sellaisia lauseita kuin tämä:

”Ne olivat Yuggothin elävien sienien helvetillisiä jälkiä.”