Kirjallisuus

Englanninkielisen painoksen koko on noin kuusi miljoonaa kappaletta.

Yhdysvaltain entisen presidentin Barack Obaman muistelmat julkaistaan tiistaina 17. marraskuuta yhtä aikaa ympäri maailmaa.

Odotukset ovat jo vuosia olleet suuret ja ensimmäinen painos niiden mukainen: englanninkielistä kirjaa on painettu lähes kuusi miljoonaa kappaletta, ja sekin saattaa olla ennakkotilausten valossa liian vähän, kertoo The New York Times.

Lehden haastatteleman suuren Barnes & Noble -kirjakauppaketjun toimitusjohtaja James Daunt kertoo, että he ovat tilanneet niin monta kirjaa kuin kustantaja Penguin Random House vain heille antaa, ja ottaisivat enemmän, jos tarjonta olisi rajaton.

The New York Times kertoo myös, että ainakin yksi itsenäinen kirjakauppa pääkaupunki Washingtonissa avaa ovensa keskiyöllä Obaman muistelmien takia.

Sama Kramers-kirjakauppa oli auki keskiyöllä myös kaksi vuotta sitten, kun Michelle Obaman elämäkerta julkaistiin.

Michelle Obaman elämäkertaa on The New York Timesin mukaan myyty maailmanlaajuisesti 14 miljoonaa kappaletta.

Sekä Michelle että Barack Obaman kirjat ovat osa pariskunnan Penguin Random Housen kanssa vuonna 2017 solmimaa, tiettävästi yli 65 miljoonan dollarin (noin 55 miljoonan euron) kustannussopimusta.

Barack Obaman muistelmista odotetaan ainakin Yhdysvalloissa vaikeuksissa olevan kustannus- ja kirjakauppa-alan pelastajaa koronaviruspandemiavuonna. Yhdysvalloissa Booker-palkinnon julkistusseremoniakin siirtyi Obaman kirjan julkaisun tieltä torstaille.

Obama on kirjoittanut kirjan itse, ilman haamukirjoittajia.

Samaan aikaan 17. marraskuuta kirja ilmestyy englannin lisäksi 18 eri kielellä, myös suomeksi ja ruotsiksi. Lisäksi käännökset kuuteen muuhun kieleen ovat tekeillä.

Suomeksi Obaman muistelmat, nimeltä Luvattu maa, julkaisee Otava. Suomennoksen ovat tehneet Seppo Raudaskoski, Kyösti Karvonen ja Ilkka Rekiaro.

Otavan tietokirjallisuuden kustannusjohtaja Eva Reenpää sanoo, että ”Obaman muistelmien ensimmäisen osan ilmestyminen huomenna on koko kansainväliselle kirja-alalle suuri tapaus”.

”Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkimainingeissa on todella mielenkiintoista lukea miten Barack Obama kuvaa omaa tietään presidenttiyteen ja ensimmäisen virkakauden virstanpylväitä. Hän on kirjoittajana huippulahjakas ja uskomme että teos tulee kiinnostamaan erittäin suurta yleisöä”, Reenpää sanoo sähköpostitse.

Otava odottaa, että Obaman muistelmista tulee vuoden myydyin tietokirja, Reenpää sanoo.

”Michelle Obaman Minun tarinani (Otava, 2018) oli ilmestymisvuonnaan vuoden toiseksi myydyin tietokirja, mutta sen myynti on jatkunut voimakkaana vielä tänäkin vuonna.”

Obaman Luvatun maan ensipainos Suomessa on 20 000 kappaletta, Reenpää kertoo. Otava valmistautuu nopeisiin lisäpainoksiin.

Obaman tiistaina julkaistavat muistelmat ovat vasta ensimmäinen osa. Alun perin kirjan piti kattaa kaikki kahdeksan presidenttivuotta, mutta kun pituutta alkoi kertyä, muistelmat jaettiin kahtia. Ensimmäisen osan pituus on suomeksi 879 sivua.

Toisen osan julkaisuajankohdasta ei ole vielä tietoa.

Barack Obama on kirjoittanut aiemmin kaksi kirjaa, Unelmia isältäni ja Rohkeus toivoa, kumpikin myyntimenestyksiä. Kumpikin kirja on julkaistu myös suomeksi.