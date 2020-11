Viulistina maailmanmaineeseen noussut Pekka Kuusisto johtaa tällä viikolla Tapiola Sinfoniettaa.

Lukuisien orkesterien viulusolistina eri puolilla maailmaa esiintynyt Pekka Kuusisto debytoi Tapiola Sinfoniettan kapellimestarina Vimma-konsertissa perjantaina 20. marraskuuta.

Kuusisto johtaa konsertissa muun muassa Brett Deanin teoksen And once I played Ophelia, joka esitetään nyt ensi kertaa Suomessa, orkesteri kertoo tiedotteessa. Solistina on koloratuurisopraano Danae Kontora.

Anna Clynen Sound and Fury -teoksen lähtökohtana on elämän mielipuolisuutta heijasteleva Shakespeare-sitaatti Macbethista. Kuusisto johti teoksen kantaesityksen Edinburghissa marraskuussa 2019.

Brett Deanin teoksessa And Once I played Ophelia innoittajana on ollut toinen Shakespearen näytelmä, Hamletin traaginen tarina. Konsertissa kuullaan myös 1800-luvulla eläneen ranskalaisen Louise Farrencin sinfonia nro 3.

Pekka Kuusisto (s. 1976) on aiemmin tehnyt muutamia ns. hybridikonsertteja, joissa hän on sekä johtanut että soittanut viulusolistina.