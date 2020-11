Lastenohjelmien suurin vitsaus ovat taantumukselliset sukupuoliroolit, kirjoittaa Juhani Karila.

Kun olin 11-vuotias, yläkoulun liikuntasalissa esitettiin kaksi uutuuselokuvaa. Illan ensimmäinen näytös oli Disneyn animaatio Notre Damen kellonsoittaja. Pienen tauon jälkeen oli vuorossa Sähköputkimies, jonka pääosassa väänteli naamaansa huippusuosittu Jim Carrey.

Menin tietenkin katsomaan Notre Damen kellonsoittajaa.

Kun tulin ulos salista, vastassa oli jono, jossa odotettiin Sähköputkimiestä. Letka oli täynnä koulukavereitani. Yksi jonon pojista osoitti minua ja huusi, että Juhani oli katsomassa piirrettyjä.

Totta hitossa olin. Ja valitsisin samoin uudestaan.

Penskana tapitin kaikki aamupiirretyt viikonloppuisin. Ensin Taotaota, Peukaloisen retkiä ja Maija Mehiläistä. Hieman isompana Prätkähiiriä, Varjoankkaa ja Pokémonia. Sittemmin lastenohjelmien seuraaminen jäi, kunnes nyt vanhempana katson niitä jälleen vauvani kanssa.

Myönnetään: vajaan vuoden ikäinen tenava tuijottaa mieluiten ohjelmia, joissa on oikeita ihmisiä. Hän jaksaa Ryhmä Hauta ja Oktonautteja parhaimmillaan viisi minuuttia kerrallaan, kunnes alkaa kiskoa sukkaa jalastaan tai pyrkii lattialle hamutakseen käteensä sohvan alle ajautuneen ensilusikan.

”Hei, katsopa tätä”, mutisen vauvalle silmiäni ruudusta irrottamatta ja nostan hänet takaisin syliin.

Aika paljon on muuttunut sitten 1990-luvun. Enää animaatioita ei piirretä käsityönä, vaan kaikki syntyy tietokoneella. Lopputulos näyttää muoviselta ja videopelimäiseltä, mutta ihan sama – ne ovat piirrettyjä!

Vain yksi tunnusmerkki on pitänyt pintansa vuodesta toiseen. Ja siitä olisin kyllä luopunut ilomielin.

Lastenohjelmien suurin vitsaus ovat taantumukselliset sukupuoliroolit.

Yhä edelleen pojat säntäävät seikkailuun ensimmäisinä ja kiintiötytöt kompastelevat kintereillä. Niin Ryhmä Haun kuin Oktonauttien sankarit ovat voittopuolisesti poikaoletettuja.

Myös kotielämän kuvaus on vanhoillista. Pipsa Possu näyttää ilahduttavasti kuusivuotiaan hengentuotteelta, mutta sikaperheen roolit ovat umpikonservatiiviset. Äiti hoitaa ruoan pöytään isän selaillessa sanomalehteä. Tytöt on eroteltu pojista mekoilla, mutta jotta dikotomia ei jää kenellekään epäselväksi, sukupuolet on lisäksi värikoodattu sinisellä ja pinkillä.

Nämä ohjelmat nauttivat maailmanlaajuista suosiota. Varmaankin juuri konservatiivisten asetelmiensa ansiosta.

Vallankumousta odotellessa.