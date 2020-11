Kirjallisuus

Teos ilmestyy keväällä 2023, jolloin Katri Helenan ensimmäisestä levytyksestä tulee kuluneeksi 60 vuotta.

Katri Helena on tehnyt pitkän uran keikkailevana ja levyttävänä artistina, mutta viime vuosina hän on pysytellyt pois keikkalavoilta.­

Kirjailija Elina Hirvonen kirjoittaa Suomen sinivalkoiseksi ääneksikin tituleeratun iskelmälaulaja Katri Helenan elämäkerran, kertoo kirjan kustantaja Johnny Kniga tiedotteessaan.

Katri Helenan levytysura alkoi vuonna 1963 Poikien kuvat -laululla. Seuraavana vuonna julkaistusta Puhelinlangat laulaa -kappaleesta tuli hänen läpimurtohittinsä.

Tiedotteessa Katri Helena kertoo, että aika on oikea hänen oman tarinansa kertomiselle.

”Ajattelin kaikki nämä vuosikymmenet, että minun elämäntarinani on kerrottu lehtijutuissa pieninä palasina, ja se riittää. Viime keväänä havahduin ajatukseen, että haluan kertoa enemmän. Kuinka elämänkokemukset ovat vaikuttaneet ajatteluuni ja elämänymmärrykseeni ja sen, miten olen kaiken sydämessäni tuntenut”, Katri Helena sanoo.

Laulajasta ei ole aiemmin kirjoitettu varsinaista, laajaa elämäkertaa. Vuonna 2014 Otava julkaisi teoksen Taivaan tie, joka sisälsi Katri Helenan mietelmiä ja viestejä, joita hän oli saanut vuosien varrella läheisiltään henkimaailmasta ja kirjoittanut sitten muistiin.

Katri Helena Kalaojan (s. 1945) ura suomalaisessa musiikissa on poikkeuksellinen. Hän on levyttänyt seitsemällä vuosikymmenellä yhteensä yli 50 levyä. Lähes kahden miljoonan myydyn levyn ja lukuisien tunnettujen kappaleiden kautta suomalaiset ovat käsitelleet ilojaan ja surujaan.

Kirjailija Elina Hirvonen kertoo tiedotteessa, ettei tunne laulajaa entuudestaan henkilökohtaisesti, mutta on tuntenut tätä kohtaan aina sympatiaa.

”Katri Helena on koskettanut musiikillaan lähes jokaista suomalaista, mutta on samaan aikaan yksityinen henkilönä. Hän on tehnyt elämässään omanlaisiaan ratkaisuja. Hän on kiehtova ihminen, jonka elämässä ja ajatuksissa on ainekset monitasoiseen teokseen”, Elina Hirvonen pohtii.

Elina Hirvonen (s. 1975) on kirjailija, toimittaja ja dokumenttielokuvien tekijä. Häneltä on julkaistu yhteensä neljä romaania. Hirvosen esikoisromaani Että hän muistaisi saman oli Finlandia-palkintoehdokkaana ja Helsingin Sanomien esikoiskirjaehdokkaana. Hänen teoksiaan on käännetty yli kymmenelle kielelle.