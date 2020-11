Maailman suosituimpiin poptähtiin kuuluva Harry Styles on ensimmäinen mies, joka esiintyy yksin muotilehti Voguen kannessa. Lehden artikkelissa Styles kertoo, kuinka pukeutumisen rajat ovat murentumassa ja kuinka hän itse on laajentanut pukeutumistaan.

Harry Styles on tunnettu näyttävistä asuistaan. Kuva helmikuulta 2020.­

Laulaja Harry Styles, 26, on saanut kunnian esiintyä maailman kuuluisimman muotilehden Voguen joulukuun numeron kannessa. Styles poseeraa Voguen alkuperäisessä, yhdysvaltalaisessa versiossa.

Voguesta julkaistaan omia versioita useissa eri maissa, ja suomalaisille erityisen tutuksi tuli keväällä Britannian Vogue, kun pääministeri Sanna Marinia haastateltiin lehteen.

Harry Stylesin esiintyminen yhdysvaltalaisen Voguen kannessa on historiallinen hetki, koska se on ensimmäinen kerta yli 100-vuotiaan lehden historiassa, kun mies on lehden kansikuvassa yksin.

Styles on tällä hetkellä yksi maailman suosituimmista poptähdistä. Hänen viime vuonna julkaisemansa albumi Fine Line oli albumilistan ykkönen muun muassa Yhdysvalloissa. Levyn suurin hitti on yli 850 miljoonaa kuuntelukertaa Spotifyssa kerännyt Watermelon Sugar.

Stylesin kuva ei ole kerännyt poikkeuksellista huomiota ainoastaan siksi, että hän on päässyt miehenä muotilehden kanteen.

One Direction -yhtyeestä alun perin musiikkimaailman huipulle ponnistanut pop-laulaja poseeraa Voguen kannessa ja osassa jutun kuvista mekkoon pukeutuneena, mitä on pidetty erinomaisena esimerkkinä muotimaailmassa jo pidempään vallalla olleesta perinteisiä sukupuolirajoja rikkovasta trendistä.

Styles on ehtinyt uransa aikana saavuttaa jo aseman tyyli-ikonina, jonka vaatevalintoja esimerkiksi gaalatilaisuuksissa on seurattu poikkeuksellisen tarkasti. Samaan aikaan kansihaastattelun kanssa Vogue onkin julkaissut jutun, jossa käydään läpi Stylesin tyylin kehittymistä vuosien aikana.

Jutussa nostetaan esille, että Styles on kerännyt tyylillään huomiota lähes uransa alusta lähtien, mutta erityisesti vuoden 2015 jälkeen hänen pukeutumisensa on muuttunut räväkämmäksi. Samoihin aikoihin Styles aloitti yhteistyön stylisti Harry Lambertin kanssa. Kun Styles siirtyi soolouralle vuonna 2017, hän on esiintynyt entistä enemmän muun muassa muotitilaisuuksissa.

Voguen haastattelussa Styles kiittelee nimenomaan Lambertia oman tyylinsä kehittymisestä. Hän muistelee pitäneensä Lambertin pukeutumisehdotuksia hulluina, kun kaksikko on tavannut ensimmäisen kerran. Sittemmin Styles sanoo oppineensa, ettei koskaan voi olla ylipukeutunut. Musiikilliseksi esikuvikseen Styles mainitsee Princen, David Bowien, Elviksen ja Elton Johnin, joita kaikkia hän kuvailee ”showmiehiksi”.

”Erityisen jännittävää on se, että kaikki pukeutumisen rajat ovat murentumassa. Kun poistaa rajoja ja lopettaa ajattelemasta, että ’On miestenvaatteita ja naistenvaatteita’, aukeaa areena, jossa voi leikkiä. Joskus menen kauppoihin ja huomaan katselevani naistenvaatteita ja ajattelevani, että ne ovat mahtavia. Aina kun asettaa itselleen rajoja elämässä, rajoittaa itseään”, Styles kertoo jutussa.

Voguen joulukuun numeron kansi. Kuvakaappaus lehden sivuilta.­

Stylesin esiintyminen muotilehden kannessa mekkoon pukeutuneena on kerännyt muun muassa lehtijutuissa ja sosiaalisessa mediassa paljon ihastelevia kommentteja, mutta se on herättänyt myös odotetun vastareaktion.

Stylesin asuvalinnasta ovat hermostuneet muun muassa miljoonien ihmisten seuraamat tunnetut konservatiivikommentaattorit Candace Owens ja Ben Saphiro.

Owens on ”konservatiiviseksi provokaattoriksi” kutsuttu oikeistolaisia ideoita kannattava kommentaattori, joka on muun muassa vuonna 2018 kutsunut Black Lives Matter -aktivisteja ”valittaviksi kakaroiksi”. Tummaihoinen Owens on tehnyt selväksi, ettei hän ole ”samanlainen kuin muut mustat aktivistit”, joista suurin osa vastustaa jyrkästi Donald Trumpia.

Saphiro on konservatiivisen uutis- ja mielipidesivuston The Daily Wiren päätoimittaja.

Owens jakoi viime viikonloppuna kuvat Stylesistä ja vaati tuomaan ”miehiset miehet” takaisin.

Saphiro jakoi Owensin twiitin ja kirjoitti monen viestin verran siitä, miten miesten pukeutuminen mekkoon naisellistaa miehiä.

Owensin ja Saphiron kommentit ovat kirvoittaneet nykyajalle tyypillisen Twitter-taistelun. Useat muut julkisuuden henkilöt ovat nousseet sosiaalisessa mediassa puolustamaan Stylesiä. Esimerkiksi näyttelijä ja ohjaaja Olivia Wilde kutsui Owensia ”idiootiksi”. Wilde ohjaa parhaillaan elokuvaa Don’t Worry Darling, jossa Styles näyttelee.