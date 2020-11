Haitaristi Kimmo Pohjonen puhuu nyt mieluummin yhteiskunnasta ja ympäristöstä kuin musiikista, vaikka on uudistamassa tyyliään.

Lokakuun alussa Elokapina-liike järjesti Helsingissä rauhanomaisen Hätäjarru-mielenosoituksen. Ilmastonmuutosta vastustavat mielenosoittajat istuivat autotiellä Kaisaniemessä ja estivät liikennettä, kun poliisi käytti kaasusumutetta hajottaakseen mielenilmauksen. Kaasusumutteella suihkutettujen ja kiinniotettujen joukossa oli myös alaikäisiä.

Maailmankuulu hanuristi Kimmo Pohjonen oli tullut paikalle Kaisaniemenkadulle seuraamaan mielenosoitusta sivusta. Kun tapahtumat kärjistyivät, hän yritti mennä väliin ja hillitä poliisia – ja sai itsekin sumutetta naamalleen.

”Mutta paljon vähemmän kuin ne nuoret”, Pohjonen huomauttaa. ”Tuntui absurdilta, että poliisi tyrmäsi sumuttamalla päin naamaa 15–20-vuotiaat nuoret, jotka yrittivät saada äänensä kuuluviin väkivallattomasti. Oli pakko mennä sanomaan, että ei noin voi tehdä.”

Pohjonen kehuu nuorten toimintaa mielenosoituksessa.

”He eivät provosoineet yhtään, vaan toimivat rauhallisesti. Eikä siellä ollut liikennetukosta, toisin kuin poliisi on väittänyt. Paikalla oli niin paljon poliiseja, että he olisivat voineet kantaa nuoret pois, mutta jotkut heistä alkoivat yllättäen sumuttaa. Osa poliiseistakin pyöritteli päätään sille touhulle.”

Valtakunnansyyttäjän toimisto selvittää poliisin toiminnan lainmukaisuutta. Myös Pohjonen otettiin kiinni ja vietiin poliisiasemalle. Hän sai 700 euron sakon.

Mielenosoitusta edeltävänä päivänä Pohjonen oli esiintymässä Elokapinan tapahtumassa Senaatintorilla. Kansalaistottelemattomuus ja mielenosoitukset ovat kiinnostaneet häntä jo kauan. Hänen mielestään ne ovat hieno tapa saada aikaan muutoksia yhteiskunnassa. Pohjonen muistuttaa, että kansalaistottelemattomuudella esimerkiksi Intia sai itsenäisyyden Britannian imperiumilta.

”Edellisen kerran olin mielenosoituksessa esiintymismatkalla Hongkongissa vähän ennen koronapandemiaa. Oli suositeltu pysymään hotellissa, mutta menin mukaan vastustamaan Kiinan vallan kasvattamista. Taisin olla ainoa länsimainen osallistuja.”

Pohjonen kertoo osallistuneensa myös Israelin vastaisiin mielenosoituksiin jo 2000-luvun alussa. Hän vertaa Israelin politiikkaa Palestiinaa vastaan Etelä-Afrikan apartheidiin ja sanoo, että Israel pitäisi panna kauppasaartoon samoin kuin Etelä-Afrikka aikoinaan.

Kimmo Pohjonen ja Heikki Laitinen esiintyivät Haapavesi Folkissa 1999.­

Pohjonen (s. 1964) muutti jo teini-ikäisenä Helsinkiin musiikkilukioon. Siihen aikaan hän kertoo osallistuneensa rauhanmarsseille. Myöhemmin hän opiskeli Sibelius-Akatemian kansanmusiikkiosastolla, missä häntä opetti legendaarinen emeritusprofessori Heikki Laitinen, joka herätti myös yhteiskunnallisen ajattelun.

”Heikki on 1960-luvun radikaaleja. Hän vaikutti paljon siihen, miten tiedostan maailman väärin kohdellut marginaaliryhmät. Musiikin kautta heräsin miettimään, mitä on olla vähemmistön edustaja, kuten romani tai saamelainen.”

Pohjonen on vuosien saatossa kehittänyt omaperäisen tyylin soittaa haitaria. Se on tehnyt hänestä kansainvälisen tähden, joka esiintyy normaalioloissa useammin ulkomailla kuin Suomessa.

Kimmo Pohjonen ja Heikki Laitinen esiintymässä Kaustisilla 2018.­

Yhteiskunnallinen toiminta on kulkenut jatkuvasti musiikin mukana.

”En ole aktivisti, mutta haluan ottaa kantaa. Politiikasta puhuminen ei nykyään tunnu kuuluvan menestyvän taiteilijan kuvaan. Pitäisi vain markkinoida itseään. Musiikkini ottaa aina kantaa ainakin moninaisuuden puolesta. En yritä miellyttää kaikkia enkä toimi kaupallisuuden ehdoilla.”

Toisinaan Pohjonen on ilmaissut kantansa musiikin avulla näkyvästi ja kuuluvasti.

Kimmo Pohjonen ja Ismo Alanko Rämsöön moottorimusiikin festivaalilla 2011.­

Kun kauppa- ja teollisuusministeri Sinikka Mönkäre sanoi vuonna 2002, ettei Suomella ole varaa luopua ydinvoimasta, Pohjonen järjesti Ismo Alangon kanssa Vanhalla ylioppilastalolla tukikonsertin. Sillä kerättiin teollisuudelle rahaa, jotta atomivoimasta päästäisiin.

Vuonna 2012 Pohjonen järjesti Espan lavalla Amnestyn kanssa konsertin, jossa hän esiintyi romanialaisten katumuusikoiden kanssa. Hän halusi tuoda huomiota romanikerjäläisten tilanteelle. Konsertista hän sai Vuoden esteettinen teko -palkinnon.

Tämän viikon perjantaina Pohjonen konsertoi Itäkeskuksen Stoassa. Ennakkotiedotteessa hän kertoo turhautuneensa tapaansa tehdä musiikkia ja harkinneensa jopa lopettamista.

Pohjonen etsii uutta tyyliä, vaikka on matkan varrella yhdistänyt esityksiinsä esimerkiksi maatalouskoneet (Earth Machine Music, 2008) ja painin (Taistelu, 2011).

Pohjosen soittotekniikassa on pitkään ollut olennaista luuppaaminen. Lavalla hän on äänittänyt efektoidulla haitarilla sampleja, joista on rakentanut biisejä kerrostamalla. Siitä on syntynyt vaikuttavaa jyrinää ja pauketta, aivan omanlaistaan musiikkia.

Pari vuotta Pohjonen on kehittänyt soitintaan yhdistämällä siihen lisää elektroniikkaa. Hän haluaa jättää luupit ja soittaa musiikkia suoraan, spontaanisti, entistäkin elävämmin. UZone-konsertti tarjoaa ensimmäisen maistiaisen uudesta tyylistä.

”Kansainvälinen urani alkoi Womexista Berliinissä 1999. Olen mennyt tavallaan samoilla eväillä 20 vuotta. Nyt yritän rakentaa uutta soitinta, isoa konetta, jolla tuotan ääniä ja kerroksia reaaliajassa ilman luuppeja.”

”UZone on tutkimaton alue, ensimmäinen versio. Ehkä vuoden tai parin päästä tiedän itsekin, mitä se on.”

Konsertin alla, varsinkin uran taitekohdassa useimmat muusikot haluaisivat puhua musiikistaan. Kimmo Pohjonen sanoo, että vaikka haitarin ja elektroniikan uusi yhdistelmä on hänelle iso asia, maailman ja nuorison tila tuntuu hänestä nyt tärkeämmältä aiheelta.

”Täytyy olla tosi outoa elää nuoruutta tänä aikana, kun korona on pysäyttänyt kaiken ja maailma tuhoutuu. Mitä keski-ikäisille valtaapitäville oikein on tapahtunut, kun eivät näe sitä? Mitä pitäisi tapahtua, että ilmastonmuutosta alettaisiin torjua tosissaan?”

Omien lastensa kautta Pohjosella on ikkuna auki nuorten maailmaan. Hän on konsertoinutkin tyttäriensä kanssa Kimmo Pohjonen Skin -kokoonpanossa vuodesta 2015 alkaen. Toinen tyttäristä on mukana Elokapinassa ja hänen pyynnöstään Pohjonen päätyi soittamaan liikkeen tapahtumaan.

Senaatintorilla äänentoistolaitteisto oli kehno, esiintymislavana pieni telttakatos ja yleisöä vain kourallinen, eli karut kenttäolot. Ihan muuta kuin vaikkapa Austinissa SXSW-festivaalilla 1999 tai David Bowien kuratoimalla Meltdown-festivaalilla Lontoossa 2002. Mutta tärkeintä oli osallistuminen Elokapinaan.

”On raskasta katsoa nuoria, jotka yrittävät saada huomiota ekokatastrofille, mutta eivät saa sanansijaa. Me keski-ikäiset pääsemme ehkä eläkkeelle ja hautaan kuivin jaloin, mutta he elävät vuonna 2100 kaikkien seurausten kanssa”, Pohjonen sanoo.

”Ilmastonmuutoksen olemassaolosta kiistellään yhä. Jos kodin katto vuotaa, se korjataan, mutta maapalloa ei ilmeisesti koeta kodiksi. Ilmastonmuutos on konkreettisempi kuin ydinsota, jota me nuorina pelkäsimme. Sitä ei sitten tullut, mutta ekokatastrofi on käynnissä.”

Kimmo Pohjosen UZone-konsertti Stoassa pe klo 19.00