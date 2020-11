Spektr on ollut tunnetuin Suomessa venäjäksi julkaistavista tiedotusvälineistä venäjänkielisen vähemmistön keskuudessa.

Suomessa asuville venäjänkielisille suunnattu Spektr-lehti lopettaa toimintansa vuodenvaihteessa taloudellisten vaikeuksien vuoksi.

”Lehden talous on ollut heikko koko 22 vuoden ajan, mutta nyt vaikeudet vielä korostuivat koronaviruksen myötä”, lehden päätoimittaja Vladimir Gusatinsky kertoo.

Vuonna 1998 perustettu Spektr on ollut tunnetuin Suomessa venäjäksi julkaistavista tiedotusvälineistä venäjänkielisen vähemmistön keskuudessa.

Lehden julkilausuttuna tavoitteena on ollut edistää Suomen venäjänkielisten integraatiota suomalaiseen yhteiskuntaan ja ”luoda Suomeen venäjänkielinen sanomalehti, joka auttaa ymmärtämään ja näkemään Suomea uudella tavalla”.

”Eli tavoitteena oli, etteivät venäjänkieliset näe vain kliseemäistä satojen tuhansien järvien ja joulupukin maata. Olemme halunneet kertoa, minkälainen maa Suomi on, ja siinä onkin ollut paljon kerrottavaa”, Gusatinsky sanoo.

Gusatinskyn mukaan lehti on ”saavuttanut lukijansa ja sillä on ollut paikka suomenvenäläisten sydämessä”. Palautetta on aina tullut paljon, Gusatinsky sanoo.

Lehti on viimeiset vuodet kuulunut Keski-Pohjanmaan Kirjapaino -konserniin (KPK). Konserni päätti lopettamisesta, mutta Gusatinsky haluaa korostaa, että viimeiset viisi vuotta KPK on kantanut Spektriä omilla hartioillaan. Liiketaloudellisesti Spektr on ollut kannattamaton projekti.

Gusatinsky ei kuitenkaan vielä ole valmis lopettamaan täysin. Jos lehdelle löytyisi rahoittajia yleishyödyllisistä järjestöistä, toimintaa voitaisiin jatkaa ja mieluusti myös jatkettaisiin, Gusatinsky sanoo.

”Lehdelle on kuitenkin selkeä sosiaalinen tilaus.”

Spektr on enimmän ajan ilmestynyt kerran kuukaudessa ja sen painosmäärä on viime aikoina vaihdellut 15 000 ja 20 000 kappaleen välillä. Lehdellä on päätoimittaja Gusatinskyn mukaan ollut tilaajia ympäri Suomea. Lisäksi lehteä on jaettu ilmaisjakeluna pääkaupunkiseudulla ja Itä-Suomen kaupungeissa, kuten Lappeenrannassa ja Imatralla.

Vuosina 2007–2008 lehteä julkaistiin viikkolehtenä. Tuolloin tavoitteena oli luoda merkittävä etninen vähemmistöjulkaisu, jossa olisi paljon myös uutisia. Tuo kokeilu kuitenkin päättyi kannattamattomana.

Suomessa asuu noin 80 000 venäjänkielistä ja määrä kasvaa joka vuosi ainakin parilla tuhannella ihmisellä.

Tämän varsin suuren vähemmistön keskuudessa Spektr on ollut kunnioitettu ja arvostettu julkaisu, vaikka siihen ei olekaan suhtauduttu varsinaisena uutismediana, sanoo apulaisprofessori Olga Davydova-Minguet Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitokselta.

”Spektrillä on ollut oma paikkansa nimenomaan hyväksyttynä, julkisena, painettuna ja näkyvänä julkaisuna.”

Lehdessä on ollut myös paljon eri järjestöjen ja virastojen ilmoitustoimintaa.

Spektr on 22 vuoden ajan pyrkinyt myös välittämään venäjänkielisiä teemoja, ja eri tahot ovat päässeet julkaisemaan tekstejään lehdessä. Mutta kun lehti on ilmestynyt vain kerran kuukaudessa ja viikkolehtikokeilu epäonnistui, Suomen venäjänkielisten keskustelun välittäminen on jäänyt puolitiehen, Davydova-Minguet sanoo.

Tällaiselle tiedonvälitykselle olisi kuitenkin Davydova-Minguet’n mukaan suuri tarve, ja helpoiten se onnistuisi Ylen venäjänkielistä toimitusta vahvistamalla.

Davydova-Minguet johti vuonna 2016 päättynyttä Suomen venäjänkieliset mediankäyttäjinä -tutkimushanketta. Sen mukaan venäjänkielisiä, journalistisesti toimivia julkaisuja kannattaisi tukea. Mistä tuki sitten tulisi, sitä on vaikeampi sanoa.

”Venäjän kielellä toimivassa sosiaalisessa mediassa on paljon ryhmiä, jotka on omistettu venäjänkielisten elämälle Suomessa. Niihinkin postataan hyvin erilaisista lähteistä uutisia ja teemoja. Niissä Ylen venäjänkielisellä toimituksella on suuri rooli. Ainakin meidän tutkimuksen mukaan moni ei seuraa Ylen viiden minuutin mittaista venäjänkielistä uutislähetystä, mutta nettisivua seurataan ja monia uutisia jaetaan sosiaalisessa mediassa”, Davydova-Minguet sanoo.

Samassa tutkimuksessa nousi esiin, että Yleltä kaivataan enemmän venäjänkielisiä juttuja ja nimenomaan alun perin venäjäksi tuotettuja juttuja niin televisioon kuin nettiin, ei käännöksiä.

”Venäjänkielinen vähemmistö kasvaa jatkuvasti ja tulee kasvamaan, joten faktapohjaiselle mutta myös koukuttavalle meistä [Suomen venäjänkielisistä] kertovalle uutistoiminnalle on selvästi tilausta ja tarvetta Suomessa.”

Spektr-lehdellä on historiansa aikana ollut erilainen ääni kuin Ylellä. Ylen venäjänkielistä toimitusta ei moni venäjänkielinen näe omanaan.

”Yleä on pitkään kritisoitu siitä, että venäjänkieliset jutut, joita he julkaisevat, ovat käännösjuttuja, eivät niin sanotusti etnistä mediaa eli vähemmistön voimin vähemmistölle tuotettua mediaa”, Davydova-Minguet sanoo.

Ylen tekemissä käännöksissä huomaa usein, että ne on tehty kiireessä ja niistä paistavat läpi suomenkielen rakenteet, Davydova-Minguet sanoo. Venäjäksi tehdyt jutut ovat laadukkaita.

Sähköinen media on joka tapauksessa myös venäjänkielisen tiedonvälityksen tulevaisuus Suomessa. Painetun median osalta Suomen venäjänkieliset tyytyvät Davydova-Minguet’n havaintojen mukaan ilmaisjakelulehtiin, ja niiden toiminta ei kannata omillaan.

”Jos Suomen venäjänkieliset tilaavat painettua lehteä kotiin niin se tarkoittaa todennäköisesti, että kielitaitoa on niin paljon, että tilataan mieluummin joitakin suomenkielisiä lehtiä, joko paikallislehtiä tai Hesaria.”

Jos venäjänkielistä journalismia Suomessa halutaan kehittää, niin Davydova-Minguet vahvistaisi Ylen toimintaa niin, että se ”pystyisi tuottamaan journalistia venäjänkielisiä juttuja, joita venäjänkieliset itse tekevät venäjänkielisille”.

Tällä hetkellä Davydova-Minguet’n mukaan moni suomenvenäläinen kokee, että ”meille kerrotaan, mitä Suomessa tapahtuu, mutta kuullaanko Suomessa meidän äänemme ja keskustelumme? Moni on sitä mieltä, että ei kuulla. Ääni venäjänkieliseltä kentältä ei kulkeudu suomalaisiin medioihin”.

”Jos Ylen venäjänkielistä toimintaa vahvistettaisiin, olisi paremmat edellytykset, että tieto kulkisi molempiin suuntiin”, Davydova-Minguet sanoo.

Tällöin myös suomenkielisen median tiedot Suomen venäjänkielisestä vähemmistöstä ja tuon vähemmistön omista keskusteluista ja huolenaiheista paranisivat.