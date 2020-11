Väkivaltainen rikossarja Gangs of London kärsii toistuvasta uskottavuusongelmasta, ja välillä sakkaa hengenvaarakin

Kovaotteisten The Raid -elokuvien ohjaaja siirsi verisen toiminnan Lontoon gangsterimaailmaan.

Kotimaassaan kehuja keränneessä Gangs of Londonissa Wallacen rikollisperheen veljeksiä näyttelevät Brian Vernel ja Joe Cole.­

Kun on tottunut brittiläisten rikossarjojen realismiin, C Moren uutuus Gangs of London lyö avausjakson lopussa ällikällä.

Tappelukohtauksessa Wallacen gangsteriperheen sotilas Elliot Finch (Sope Dirisu) sujauttaa sujuvasti tuhkakupin vastustajan suuhun ja lyö tämän pään baaritiskiin. Häh? Huh. Sitten Finch alkaa teloa vastustajia yksi toisensa jälkeen pubitikka aseenaan.

Selitys liioitellulle väkivallalle ja kamppailukoreografialle löytyy lopputeksteistä: Gangs of Londonin on luonut Gareth Evans, K18-merkittyjen indonesialaisten The Raid -toimintaelokuvien (2011, 2014) ohjaaja ja käsikirjoittaja.

Nimi selittää myös alun mehustellen kuvattua polttomurhaa, jonka toteuttaa rikollisperheen nuori johtaja Sean Wallace (Joe Cole). Uhri on pestautunut tappamaan Lontoon alamaailman suurimman pomon, Seanin isän Finn Wallacen (Colm Meaney).

Kun toimeksiantajaa etsitään, Lontoon rikollisryhmien välille alkaa viritä eripuraa.

Gangs of Londonista on muotoutunut oudohko genresekoitus. Gangsterihautajaisissa puhutaan sekä älykkäästi että yltiö­runollisesti. Myöhempi tappelukohtaus voisi olla kauhu­elokuvasta, jollaisen Evans on myös ohjannut. Kaikkien lajityyppien kannalta ongelmallista on, että välillä vaaran tunne ka­toaa hengenvaarallisissakin tilanteissa. Tätä ongelmaa ei ainakaan ensimmäisessä Raidissa ollut.

Dirisun ohella rooliinsa sopii hyvin Wallacen matriarkkaa näyttelevä Michelle Fairley, joka muistetaan Game of Thronesista Starkin suvun päänaisena.

Gangs of London, C More.