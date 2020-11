Poptähti Taylor Swiftin kuuden ensimmäisen levyn masternauhat on myyty sijoitusyhtiölle ilman Swiftin itsensä lupaa.

Poptähti Taylor Swift, 30, on joutunut jälleen tällä viikolla monimutkaiseen riitatilanteeseen, joka liittyy hänen oikeuksiinsa omaan musiikkiinsa.

Tapaus sai julkisuudessa alkunsa, kun yhdysvaltalainen viihdelehti Variety uutisoi maanantaina, että Swiftin kuuden ensimmäisen levyn masternauhat omistanut yhdysvaltalainen musiikkimanageri Scooter Braun on myynyt Swiftin musiikin oikeudet yksityiselle sijoitusyhtiölle. Varietyn uutisen jälkeen aiheesta kirjoittivat useat kansainväliset musiikkimediat.

Swift tai tämän edustajat eivät kommentoineet uutista Varietylle, mutta Swift twiittasi aiheesta maanantaina. Siinä Swift kertoo, että Braun on todella myynyt masternauhat Shamrock Holdings -nimiselle yhtiölle. Swift ilmaisee twiitissään pettymyksensä tilanteeseen ja kertoo, että tämä on toinen kerta, kun hänen musiikkinsa on myyty eteenpäin ilman, että hän on tiennyt asiasta.

Swiftin ja Braunin välinen kiista Swiftin musiikkia koskevista oikeuksista alkaa vuodesta 2019.

Braun on yksi tunnetuimmista musiikkimanagereista, joka edustaa muun muassa Ariana Grandea, Justin Bieberiä ja Demi Lovatoa. Kesällä 2019 Braunin yhtiö Ithaca Holdings osti lehtitietojen mukaan itselleen 300 miljoonalla dollarilla Big Machine -levy-yhtiön, jolle Swift oli tehnyt ensimmäiset kuusi levyään. Nykyisin Swiftillä on levytyssopimus Universal Musicin kanssa.

Samalla Braun sai haltuunsa Swiftin kuuden ensimmäisen levyn masternauhat, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että hän saa merkittävän osan kyseisten levyjen tuotoista ja kappaleiden esityskorvauksista. Masternauhojen omistaja pystyy myös hallinnoimaan levyjen uudelleenjulkaisua ja sitä, missä striimauspalvelussa kappaleet ovat kuultavissa.

Swiftillä on tosin ollut jonkinlainen mahdollisuus estää osa julkaisupyrkimyksistä, koska hänellä on kappaleidensa kirjoittajana tiettyjä julkaisuoikeuksia omaan musiikkiinsa.

Swift ilmoitti tyytymättömyytensä tilanteeseen nopeasti sen jälkeen, kun Braunin yhtiö oli ostanut Big Machine -levy-yhtiön ja saanut haltuunsa oikeudet Swiftin ensimmäisen kuuden levyn kappaleisiin.

Swift ilmoitti julkisesti, että masternauhojen päätyminen Braunin omistukseen oli ”pahin mahdollinen skenaario”. Swift on syyttänyt Braunia jatkuvasta kiusaamisesta ja todennut, ettei halua olla missään tekemissä Braunin kanssa tai edesauttaa tätä tekemään rahaa Swiftin oman tuotannon avulla. Swift on sanonut, että viime vuoden kesällä tehdyn kaupan jälkeen ”hänen musiikillinen perintönsä on sellaisen ihmisen käsissä, joka on yrittänyt tuhota tuon perinnön”.

Braun itse on ollut vastahakoinen kommentoimaan koko tapausta julkisuudessa. Vuoden 2019 lopussa hän antoi kuitenkin aiheesta haastattelun Varietylle ja totesi ympäripyöreästi toivovansa, että asiat voitaisiin sopia muualla kuin huutamalla toisilleen julkisuudessa.

Swift on tehnyt julkisesti selväksi, että hän haluaa hankkia itselleen oikeudet ensimmäisten kuuden levynsä masternauhoihin. Samalla hän on kertonut aikovansa uudelleenjulkaista ensimmäisten levyjen kappaleet, jolloin uudelleenjulkaisuista tulevat tuotot eivät enää päädy Braunille eikä Braun pysty vaikuttamaan niiden käyttämiseen.

Tuoreessa twiitissään Swift kertoo, että yritys masternauhojen hankkimiseen kariutui kuitenkin siihen, että hänen olisi ennen myyntineuvotteluja pitänyt allekirjoittaa sopimus, jossa hän sitoutuisi sanomaan Braunista ainoastaan myönteisiä asioita julkisuudessa.

Kun Swift sai yllättäen tietää, että Braun on myynyt oikeudet hänen musiikkiinsa Shamrock Holdings -yhtiölle, Swift kertoo olleensa aluksi innoissaan käänteestä, vaikka hänelle ei ollutkaan kerrottu kaupoista mitään ennen niiden toteutumista. Swift kirjoittaa Twitterissä suhtautuneensa avoimin mielin mahdollisuuteen yhtiön kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Ajatus yhteistyöstä kariutui nopeasti sen jälkeen, kun Swift sai tietää, että kaupan jälkeenkin Scooter Braun hyötyy vielä ”vuosien ajan” taloudellisesti hänen vanhasta musiikistaan. Niinpä Swift ilmoitti Shamrock Holdings -yhtiölle, ettei voi tehdä heidän kanssaan minkäänlaista yhteistyötä. Sanojensa todisteeksi Swift julkaisi Twitterissä myös yhtiölleen lähettämän sähköpostin.

”En voi hyvällä omallatunnolla olla mukana missään, mikä hyödyttää Scooter Braunia”, Swift kirjoitti sähköpostissaan.

Shamrock Holdings -yhtiö on lähettänyt Billboard-lehdelle lausunnon, jossa he kiittävät Swiftiä rehellisyydestä.

”Kunnioitamme ja tuemme hänen päätöstään täysin, ja vaikka toivoimme voivamme tehdä yhteistyötä, tiesimme tämän olevan todennäköinen lopputulos. Arvostamme Taylorin avointa viestintää ja ammattimaisuutta kanssamme viime viikkojen aikana.”

Braunin ja Shamrock Holdings -yhtiön välisen kaupan summaa ei ole kerrottu julkisuuteen, mutta Varietyn saamien tietojen mukaan se on vähintään 300 miljoonaa dollaria.

Braun on siis ansainnut Swiftin musiikin oikeuksien myynnillä saman summan, minkä hän käytti koko Big Machine -levy-yhtiön ostamiseen. Muut levy-yhtiön artistit jäävät edelleen Braunin omistukseen. Big Machinen tunnetuimpia artisteja ovat Swiftin lisäksi Sheryl Crow, Rascal Flatts ja Lady A -yhtye.

Shamrock Holdings on yksityinen sijoitusyhtiö, jonka on alun perin perustanut Disney-sukuun kuuluva Roy E. Disney. Yhtiön omistuksien arvon arvioidaan olevan tällä hetkellä yli kaksi miljardia dollaria.