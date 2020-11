Laulaja Dolly Parton on rahoittanut amerikkalaisen bioteknologiayhtiö Modernan kehittelemää koronarokotetta.

Kenen bingokortissa, jossa listataan koronaviruksen potentiaalisia parannuskeinoja, luki Dolly Partonin nimi?

Näin vitsikkäästi aloittaa uutisensa muun muassa sanomalehti Los Angeles Times kertoessaan kantritähti Dolly Partonin osuudesta koko luomakuntaa riivaavan pandemian ratkaisussa.

Partonin osa jännitysnäytelmässä saattoi monen mielestä olla kovin epätodennäköinen – jos se tuli edes mieleen.

Mutta tiistaina se kävi täysin todeksi.

Vertaisarvioitu lääketieteellinen lehti The New England Journal of Medicine listasi Moderna-yhtiön koronarokotetta rahoittaneita, ja listalla oli mukana myös Dolly Parton Covid-19 -tutkimusrahasto.

Toisin sanoen countrymusiikin legenda on rahoittanut amerikkalaisen bioteknologiayhtiö Modernan kehittelemää koronarokotetta.

Moderna tiedotti maanantaina, että sen rokote suojaa koronaviruksen aiheuttamalta sairaudelta alustavien tulosten perusteella 94,5-prosenttisesti.

Laulajalegenda oli lahjoittanut aiemmin tänä vuonna rahaa Nashvillessa sijaitsevan Vanderbildtin yliopiston koronavirustutkimukseen. Yliopisto oli yksi niistä paikoista, jossa Modernan rokotetta testattiin ja tutkittiin.

Yliopiston edustajan mukaan Partonin ”antelias lahjoitus” auttoi toteuttamaan ”useita lupaavia tutkimusaloitteita”, BBC kertoo.

Osa laulajan rahoista meni suoraan Moderna-rokotteen alkuvaiheen kokeiluihin. Moderna on toinen kahdesta suuresta yhtiöstä, jotka ovat nyt ilmoittaneet lupaavasta koronarokotekehittelystään. Asiantuntijoiden mukaan rokotteiden jakelu voitaisiin aloittaa jo tämän vuoden puolella.

”Tulokset Pfizerilta ja nyt myös Modernalta ovat hyvin rohkaisevia. Niiden tehot ylittävät kaikki odotuksemme ja antavat meille toivoa siitä, että näemme pandemian loppuvan heti kun laajat rokotukset ovat mahdollisia”, kertoi Vanderbildtin rokotetutkimuksen johtaja Buddy Creech L. A. Timesille.

Lisäksi Partonin lahjoitus tukee muun muassa toipilasplasmatutkimusta. Sen avulla selvitetään, kuinka koronasta parantuneiden veriplasma voisi auttaa koronapotilaita. Tulos oli lupaava.

”Hänen lahjoituksensa auttoi plasmatutkimusta, jonka yksi tutkijoistamme toteutti lopulta onnistuneesti”, kertoo yliopiston tiedottaja BBC:lle.

Hivenen lystikkääksi Partonin osallisuuden ihmiskunnan mahdolliseen pelastamiseen tai ainakin tieteelliseen läpimurtoon tekee se, ettei hän ollut itsekään tietoinen osuudestaan.

”Jep, kuulin siitä tänä aamuna”, hän kertoi tiistaina NBC:n Today-ohjelmassa, kun häneltä kysyttiin kuhinasta lahjoituksen ympärillä. ”En ole lukenut siitä vielä tarpeeksi. Minulle sanottiin juuri ennen tätä lähetystä, että minulta saatetaan kysyä siitä.”

”Olen onnellinen että voin tekemisilläni auttaa muita. Kun lahjoitin rahaa covid-rahastoon, halusin sen vain tekevän hyvää, ja niin kävi. Toivotaan, että löydämme parannuskeinon pian”, Parton sanoi L. A. Timesin mukaan.

Myöhemmin tiistaina Parton täsmensi BBC:n One’s The One Show’sa, ettei ole suinkaan ainoa rokotteen rahoittaja.

”Olen varma, että siihen tuli miljoonia dollareita useilta ihmisiltä”, hän sanoi jatkoi: ”Olen silti todella ylpeä siitä, että olen antanut pienen siemenen verran rahaa, josta toivottavasti kasvaa jotain suurta ja auttaa parantamaan tämän maailman.”

Dolly Parton antoi huhtikuussa miljoonan dollarin eli noin 841 000 euron lahjoituksen Vanderbildtin yliopiston lääketieteelliselle keskukselle.

”Pitkäaikainen ystäväni, vuosia Vanderbildtissä tutkimusta tehnyt tohtori Naji Abumrad kertoi minulle, että he ovat ottamassa kiinnostavia edistysaskelia tutkimuksessa, jonka tarkoituksena on löytää parannuskeino koronavirukseen. Lahjoitan miljoona dollaria Vanderbildtille tähän tutkimukseen ja kannustan muitakin, joilla on siihen varaa tekemään, niin”, hän kirjoitti Instagramissa.

Partonin fanit ovat ottaneet tiedon laulajan osallisuudesta rokotekehittelyyn ylitsevuotavin kiitokin. Twitterissä häntä on nimitetty muun muassa kansalliseksi aarteeksi. Eräs twiittaaja ehdotti, että kaikkien pitäisi laulaa rokotteesta Partonin Jolene-laulun sävelin.

Dolly Partonin lahjoitus Vanderbildtin yliopistolle ei ole ainoa kerta, kun hän on yrittänyt tuoda helpotusta koronakurimukseen. Aiemmin tänä vuonna hän viihdytti koronakaranteenissa olevia lapsiperheitä lukemalla lastenkirjoja.

Goodnight with Dolly -sarjassa laulaja luki pyjama päällä iltasatuja joka torstai kymmenen viikon ajan. Projekti oli osa Partonin Imagination Library -hanketta, jonka ideana on saada kirjallisuus kaikkien maailman lasten saataville.