”Oli iloista saada kohdata tämän vuoden esikoisissa niin monta uutta maailmaa”, kiittää viime vuoden esikoiskirjakilpailun voittaja Jouni Teittinen. Tämän vuoden voittaja julkistetaan tänään.

Torstaina 14.11. 2019, hetkeä ennen nousemista HS:n 130-vuotis­gaalaan yhdistetyn palkinto­seremonian aivan liian isolle lavalle, pyörin vessakopissa kuin loukutettu eläin ja tavasin kiireessä tulostettua ja yliviivailtua puhettani. Mitä yhtään mitään minä voisin sanoa?

Nyt kun aika lailla tasan vuotta myöhemmin koetan kirjoittaa ylös tuntoja kuluneesta ajasta, yhtä viime tipassa ja kusi sukassa, on korkeintaan paino alkanut vaihtaa paikkaa. Ehkä se ei ole vähäinen muutos: Mitä minä voisin sanoa.

Kyse ei nimittäin lopulta ole minusta, vaan sanomisen mahdollisuudesta.

Istun olohuoneen lattialla keskellä kirjapinoja. Hyllyt tulevat perjantaina. En tiedä paljonko kirjoja on, joitain kymmeniä metrejä kuitenkin. Jotain vanhaa, jotain uutta, jotain lainattua (kyllä, se saattaa olla minulla).

Tällaisessa ympäristössä alkaa tuntua hyvin pieneltä. Kirjoihin painunut tieto on eri tavalla vaikuttavaa kuin netin triviaaliksi käyvä paljous, mutta ennen kaikkea kyse on tyylistä. Minkä kirjan poiminkin ja avaan, jokin puhuu siinä omalla äänellään, ei välttämättä lainkaan tunnistettavalla – harva kohtaa tyylin yhtä välittömästi kuin vaikkapa kasvot – mutta äänellä yhtä kaikki.

Jossain siellä minunkin ohut niteeni ääntelee, unisonossa piipittävä pino tekijänkappaleita. Vaan miksi? Miten se voisi erottua loputtomasta joukosta, miten tämän vuoden esikoiset voisivat?

Minulla on sellainen vika, että haluaisin aina lainata Ralph Waldo Emersonia. Vaikkapa: ”Inhoan lainauksia. Kerro mitä itse tiedät” (päiväkirja, toukokuu 1849).

Mutta kuka tänä päivänä tietää, missä kulkee kuullun ja omakohtaisen tiedon raja? Entä lainatun ja oman tyylin?

Palkintopuheessani puhuin oma­äänisyydestä, siitä millainen paine ”oman äänen” löytäminen usein esikoiskirjailijalle on. Ei niin, että oma­äänisimmät välttämättä menestyisivät, että heitä edes kustannettaisiin. Täytyy myös äännellä oikealla nuotilla, määrittyy se sitten esteettisin, kaupallisin tai muin perustein.

Omaehtoisuus on lähellä oikosulkua. Silti: oma ääni pitäisi olla.

Koko kysymys on paradoksi. Yhtäältä kenenkään ääni ei ole omaa, jokaisen tekstissä elelee leegio edeltäjiä ja kanssakulkijoita, niin kuin ihmiskehossa asuu enemmän mikrobeja kuin omia solujamme. Ilman noita bakteereja ei ihmisorganismi toimi, eikä teksti elä ilman vierasta liikuntoa. Toisaalta vain sinussa äänet yhdistyvät juuri noin, kaikuvat sinuksi. Kirjoitus on aina ainutkertaista.

Vaikka kirjat eivät siis kirjoita it­seään, tärkeää on nähdä tyylien ja äänten kudelma suhteessa siihen kirjalliseen kuoroon, jossa ilmaisut uuttuvat, vaihtavat isäntäeläintä, tarttuvat joskus pienestäkin sipaisusta. Voi huomata saaneensa eleen joltakulta toiselta, kasvoilleen, tekstiinsä, ja silti siinä on kotonaan.

Ilmaisu on ilmaisijaa isompi. Omaa ääntä ei ehkä kannata lakata hakemasta, mutta tuntu siitä, ettei sitä lopulta voi sellaisenaan löytää – vaikka usein joku muu uskoo löytäneensä sen puolestasi – saattaa tuoda helpotusta. Ja mitä enemmän ympärilleen kerää muita ääniä, kirjoja, sitä varmemmin on mikstuurassa uusia yhdisteitä.

Palataan huoneeseen.

Ja myönnettäköön. Suurimmasta osasta ympärilläni kohoavia kirjoja en tiedä mitään, koska en ole niitä lukenut. Jotkut on kirjoitettu kielillä, joita en osaa mutta jonain päivänä kuvittelen oppivani.

Suurta osaa kirjoista, voin luvata, en tule selaamaankaan kuin kirjoja pölyttäessäni. Niiden tärkein tehtävä on kerätä pölyä, ja silti niiden keskellä voi paremmin hengittää, sillä minä todella saattaisin avata minkä vain, lukea pari riviä, luvun, kirjan. Tulevaisuudessa.

Siinä on se juju. Kirjat ovat tulevaisuuden materiaalia. En tarkoita vain sitä, että niiden sivuilla kuvitellaan mahdollisia ja mahdottomia maailmoja, vaikka sitä kyllä tehdään ja sietääkin tehdä, vasten autofiktio-buumin hurmaavaa kohinaa. (Miten lamauttavaa, jos kirjallisuus kertaisi aina vain sitä, mikä on käsillä; vaikka käsillä on aina enemmän kuin käsissä, käsitettynä, edes alkuun käsiteltynä.)

Kyse on kirjallisuudesta muotona, joka pelkällä itsepintaisella olemassa­olollaan pitää todellisuuden suuntaa ja luonnetta edes inauksen avoinna, miljoonia pieniä jalkoja maailman joka hetki sulkeutuvan oven välissä. Aina voi olla toisin. Ei eskapismia vaan uusia kytkentöjä.

Filosofi Gilles Deleuze kuvailee todellista tyyliä persoonan ohittavana toimintana, joka uurtaa erilaista olemisen tapaa, uutta mahdollisuutta jäsentää maailma tai kampata sen jäsenet. Tässä mielessä kirjallisuus ei ole luksusta vaan elinehto: ei ennalta määrätty (kuten biologiset reunaehdot) vaan elämän itselleen asettama, sikäli kuin elämä sitä tarvitsee yrityksessä ylittää entiset rajansa, mutatoitua, muuntua muutakin kuin aineellisesti.

Käy tuo toki muitakin teitä, mutta kirjallisuus on yksi. Kirjallinen tyyli on tietyn kokemuksen mahdollisuus, mahdollisuuden kokemus.

Oli iloista saada kohdata tämän vuoden esikoisissa niin monta uutta maailmaa, henkilöä, väritystä ja hahmotusta, kokemusta joita ei ollut osannut kaivata ja joista sittenkin, yhdessä hetkessä, tuli ehdottoman mahdollisia. Paljon vuosi yli, paljon tarttui.

Onnea voittajalle!