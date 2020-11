Miksi tappelut on sallittava juuri jääkiekossa, siihen dokumentti ei anna selvää vastausta.

Tappelijana tunnettu Brian McGrattan on yksi dokumentin haastateltavista.­

Miten turpaanveto liittyy siihen, että pieni musta kiekko saadaan maaliin? Lähes kaikin mahdollisin tavoin, väittää NHL-kaukaloiden ”poliiseista” kertova dokumentti Ice Guardians (2016).

Poliisit ovat pelaajia, joilla on tietty roolinsa jääkiekkojouk­kueessa. He rankaisevat sikailevia vastustajia ja aloittavat tunnelmaa sähköistäviä tappeluita.

Kovat nyrkit ja uhkaavan maineen omaava pelaaja luo kaukaloon pelotteen, jotta taitavammat saavat lisää pelitilaa. Ilman kaukalopoliisien virka-apua tähdet eivät olisi yhtä kirkkaita.

Tärkein pelaaja ei siis olekaan se, joka lyö kiekon tolppien väliin vaan se, joka lyö vastustajalta hampaat kurkkuun.

Brett Harveyn dokumentti pyrkii palauttamaan kunniaa kaukaloiden kuumakalleille, joiden arvostus on laskenut sitten 80- ja 90-luvun vuosien. On jopa väläytelty, että poliisien aika olisi jo ohi.

Ilmiö avautuu kiinnostavasti ja monelta kantilta. Ansiokkaimmillaan dokumentti on peratessaan tappelukulttuurin historiaa ja poliisin roolin realiteetteja. Mukana on iso joukko entisiä ja nykyisiä poliiseja Dave Semenkosta Joe Kocuriin.

Dokumentti voisi silti haastaa enemmänkin. Esimerkiksi siihen, miksi tappelut on sallittava juuri jääkiekossa, ei saada selvää vastausta.

Sen sijaan rivien väleistä pistää esiin ummehtuneelta lätkäkassilta löyhkäävä kunniakoodisto, jossa nyrkkisankaruus on merkki jaloudesta. Sitä kritisoiva saa herkästi poikittaista: jos et ollut koskaan saanut osaasi pukukoppiveljeyden huikeasta hekumasta, et tiedä mitään.

Ice Guardians, TV2 klo 21.00 ja Areena.