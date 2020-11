Jouluna elokuvateattereissa on sittenkin tarjolla myös suurta Hollywood-viihdettä.

Wonder Woman 1984:ssa Gal Gadot näyttelee Wonder Womania.­

Loppuvuonna elokuvateattereihin tulee kuin tuleekin yksi Hollywoodin jättibudjetin elokuva, Wonder Woman 1984. Asia varmistui torstain vastaisena yönä Suomen aikaa, kun Warner Bros -tuotantoyhtiö ilmoitti, että elokuva tulee teattereihin jouluksi.

Samalla Warner Bros ilmoitti, että Yhdysvalloissa elokuva tulee yhtä aikaa sekä auki oleviin teattereihin että suoratoistopalvelu HBO Maxiin ilman lisämaksuja 25. joulukuuta. HBO Max on saatavilla vain Yhdysvalloissa.

Muualla maailmassa elokuvan ensi-ilta aikaistuu 16. päivään joulukuuta. Päivästä on tosin ristiriitaista tietoa. Warnermedian toimitusjohtaja Jason Kilar kertoo blogitekstissään, että maailmanlaajuinen ensi-ilta olisi 25. joulukuuta.

Wonder Woman 1984:n levitysyhtiö Suomessa on SF Studios. Yhtiön teatterilevityksestä Suomessa vastaavan Timo Räisäsen mukaan suunnitelma on yhä, että elokuvan ensi-ilta Suomessa on jo aiemmin syksyllä päätetty 25. joulukuuta.

Samassa blogitekstissä Kilar kertoo, että näin suuren, 200 miljoonaa dollaria eli noin 170 miljoonaa euroa maksaneen, elokuvan julkaisu yhtä aikaa teattereissa ja suoratoistopalvelussa on ennenkuulumaton.

Kaikkein suurin vaikutus päätökseen on koronaviruspandemialla, mutta Kilarin mukaan Warner Bros uskoo elokuvateatterikokemukseen ja teatterinäytösten tärkeyteen. Toisaalta he haluavat antaa faneille mahdollisuuden valita joko teatterin tai suoratoiston välillä. Siksi siis kaksipäinen julkaisu Yhdysvalloissa, Kilar kirjoittaa.

Tavallisena aikana suuret elokuvateatteriketjut todennäköisesti kieltäytyisivät esittämästä elokuvaa, joka on samaan aikaan tarjolla suoratoistopalvelussa. Vielä ei ole tietoa, miten Yhdysvaltojen suuret teatteriketjut aikovat toimia Wonder Woman 1984:n kohdalla. Uutistoimisto Reutersin mukaan elokuvia esitetään teattereissa karkeasti 75 päivää ennen kuin ne julkaistaan muilla keinoilla.

Varmaa on, että samanaikainen julkaisu suoratoistopalvelussa vähentää merkittävästi elokuvateatterien lipputuloja Yhdysvalloissa. Edellinen, vuoden 2017 Wonder Woman -elokuva keräsi yli 820 miljoonan dollarin eli noin 700 miljoonan euron lipputulot. Suomessa elokuva menestyi kohtalaisesti, sen kävi katsomassa elokuvateattereissa noin 75 000 katsojaa.

Sekä edellisen että uuden Wonder Woman -elokuvan on ohjannut Patty Jenkins. Päänäyttelijät ovat Gal Gadot ja Chris Pine.

Wonder Woman 1984:n piti alun perin olla ensi-illassa kesällä, mutta julkaisupäivää on siirretty useaan otteeseen pitkin vuotta. Kaksi muuta joulun tienoille suunniteltua Hollywoodin jättielokuvaa, Dyyni ja Pixarin Soul, eivät tule teattereihin jouluna. Dyyni siirtyi ensi vuoden syksyyn ja Soul julkaistaan jouluna vain Disney+-palvelussa.

Päivitys 19.11. kello 13.15: Lisätty SF Studiosin Timo Räisäsen kertoma tieto, että Suomen ensi-ilta on tällä tietoa 25.12.