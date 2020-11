Elokuva perustuu Esquire-lehdessä julkaistuun artikkeliin, joka kertoi Viagran syntytarinan.

Elokuvaohjaaja Spike Lee on tehnyt viime vuosina kaksi puhuttua elokuvaa, joita kumpaakin on yhdistänyt rasismi.

Viime kesänä julkaistua, Vietnamin sodasta kertonutta Da 5 Blood -elokuvaa sekä toissavuotista BlacKkKlansmania yhdistivät myös fiktiivisten elementtien ankkuroituminen todellisuuteen sekä historian limittyminen nykyhetkeen.

Suomalaisia elokuvissa kiinnosti myös se, että molemmissa oli mukana suomalaisnäyttelijä Jasper Pääkkönen.

Seuraavaksi Spike Lee tarttuu aivan toisenlaiseen aiheeseen. Elokuvasivusto Deadlinen mukaan hän ohjaa musikaalielokuvan erektiolääke Viagrasta.

Spike Lee on tehnyt elokuvan käsikirjoituksen yhdessä brittiläisen näyttelijän ja näytelmäkirjailijan Kwame Kwei-Armahin kanssa.

Elokuvan musiikista vastaavat Stew Stewart ja Heidi Rodewald, jotka ovat aiemmin säveltäneet parhaan musikaalin Tony-palkinnon voittaneen Passing Strange -rockmusikaalin.

Elokuva perustuu kirjailija David Kushnerin vuonna 2018 Esquire-lehteen kirjoittamaan artikkeliin, joka kertoi Viagran syntytarinan. Artikkeli julkaistiin otsikolla All Rise: The Untold Story of The Guys Who Launched Viagra.

Kushner on myös toinen elokuvan vastaavista tuottajista.

Musikaali kertoo tositapahtumiin perustuvan tarinan siitä, kuinka lääkeyhtiö Pfizerissa kehiteltiin molekyylia rasitusrintakivun ja verenpainetaudin hoitoon mutta tutkimuksissa paljastuikin sildenafiilin yllättävä sivuvaikutus: se paransi erektiokykyä.

Viagra-niminen pieni sininen pilleri sai valtaisan menestyksen maailmalla ja herätti monen seksielämän eloon.

Viagra sai myyntiluvan Yhdysvalloissa alkuvuodesta 1998 ja Suomessa saman vuoden lokakuussa.

Viime viikolla Pfizer ilmoitti omistavansa uuden, potentiaalisesti Viagran kaltaisen hitin. Yhtiön mukaan se on onnistunut luomaan yhdessä Biontechin kanssa koronavirusrokotteen, joka antaa yli 90-prosenttisen suojan koronavirustaudilta.

Tuleva Viagra-elokuva on Spike Leen ensimmäinen musikaaliohjaus.

Deadline-sivustolle lähettämässään viestissä hän kertoo, ettei ollut lapsena laisinkaan kiinnostunut katselemaan valkokankaalla laulavia ja tanssivia ”korneja ihmisiä”. Mutta kiitos cinefiili-äidin, Hollywood-elokuvia vihanneen jazzmuusikko-isän ja Spiken aseman viisilapsisen perheen vanhimpana, pojan oli mentävä aina äidin seuraksi elokuviin.

”Kiitos äiti. Hän ei kuunnellut minun jatkuvia valituksiani musikaaleista. Nyt kun toimin jo neljännellä vuosikymmenellä elokuvantekijänä, pääsen ohjaamaan tanssimista ja laulamista sisältävän Spike Lee -elokuvan. Tuskin maltan odottaa. Eikä malta minun äitinikään.”