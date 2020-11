Kirjallisuus

Poikkeuksellisen kovatasoisen kilpailun kärkeen nousi neljä prosaistia, joilla kaikilla on vankka teatteritausta.

Helsingin Sanomien palkinnon vuoden parhaalle suomeksi kirjoitetulle esikoisteokselle on voittanut Terhi Kokkonen romaanilla Rajamaa (Otava).

Lue lisää: Kun Terhi Kokkonen kuuli voittaneensa HS:n kirjallisuuspalkinnon, hän yllättyi itsekin voimakkaasta reaktiostaan: ”Vuosikymmenien paine purkautui”

Raadin perustelujen mukaan ”tiivis ja moniulotteinen Rajamaa käynnistyy kuin psykologinen jännitysnäytelmä, mutta rikkoo pian kaikki odotukset siitä, mitä ihmisten välillä ja heidän tajunnassaan tapahtuu”.

Teoksessa hyvätuloinen pariskunta lennähtää lumilomalle Lappiin, katsoo lasin läpi luontoa ja kadottaa lomaparatiisista ihmismielen koelaboratorioksi muuttuvissa oloissa elitisminsä elkeet.

Muusikko, dramaturgi Terhi Kokkonen vastaanotti Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon Päivälehden museossa torstaina.­

”Kokkonen jättää lukijalle valtaa näyttämällä tunteiden, kokemusten ja vaikuttimien taikavuoresta vain huipun”, perusteluissa kiitetään.

”Kokkosen sivuhenkilöitä myöten rikkaassa ja psykologisesti tarkassa kuvauksessa ihmiset voivat olla kummallisia, irvokkaita sekä samaan aikaan äärettömän tavallisia. Ristiriidat ja mysteerin kaltainen ilmapiiri jäävät voimaan, kuten proosan parhaaseen, pysyvästi kiehtovaan perinteeseen kuuluu.”

Vuonna 1974 syntynyt Terhi Kokkonen on helsinkiläinen muusikko ja dramaturgi.

Video Terhi Kokkosen voittopuheesta on katsottavissa tämän artikkelin yhteydessä.

Toiseksi kilpailussa sijoittui kaksi teosta: Marko Järvikallaksen (s. 1970) novellikokoelma Mihin täällä voi mennä (Siltala) sekä Milja Sarkolan (s. 1975) romaani Pääomani (Teos).

Marko Järvikallas­

Marko Järvikallas ”näkee tarkasti syihin, jotka syöksevät kunkin tarinan keskus­henkilön outoon, nyrjähtäneeseen tai ainakin hänen itsensä kannalta epä­edulliseen käytökseen”, raati luonnehtii inhimillisyyden ja armollisuuden sanansaattajaa.

Järvikallaksen ”viittätoista vahvaa novellia yhdistää arjen muuttumisen teema: novellien naisilla, miehillä ja nuorilla ei ole muuta mahdollisuutta kuin kurottaa sokeasti kohti tuntematonta, vaikka se voi olla kuilu”.

Milja Sarkola­

Milja Sarkolan kauheudestaan huolimatta humoristinen romaani tarkastelee hegemonisen rakenteen vaikutusta yksilöön. ”Taidetta pidetään vapauden ja kapinallisuuden alueena, mutta se on kaikkea muuta: rahan ynnä yhteiskunnallisten voimasuhteiden ikeessä”, palkintoperusteluissa lausutaan.

”Jopa narri, kuten siis myös taiteilija itse. Teoksen ylenpalttisesti karrikoituun päähenkilöön on helppo samastua.”

Janne Saarakkala­

Poikkeuksellisen kovatasoisen kilpailun neljänneksi sijoittui Janne Saarakkalan (s. 1972) romaani Sen pituinen se (Like). Raadin mukaan se on ”riemastuttava, osuva, viehättävä sekä tietysti paikoin myös mustan alakuloinen pitkittäisleikkaus ajasta, jonka piti tuoda 1970-luvulla syntyneiden sukupolvelle vapauden vallankumous”.

Vallan erinomaisen tason lisäksi poikkeuksellista tänä vuonna on myös se, että kaikilla kisan neljällä parhaalla on vankkaa teatteritaustaa. Kokkosen lisäksi myös Järvikallas on dramaturgi ja näytelmäkirjailija, Sarkola puolestaan teatteriohjaaja ja näytelmäkirjailija. Saarakkala on ohjaaja, käsikirjoittaja ja esiintyjä.

Kaikkiaan vuonna 2020 esikoisia ilmestyi 80, mikä on viime vuosille tavanomainen määrä. Niistä raati valikoi loppukilpailuun kymmenen: seitsemän romaania, kaksi runoteosta ja yhden novellikokoelman.

Palkinto, 15 000 euroa, jatkaa vuosina 1964–1994 myönnetyn J. H. Erkon esikoiskirjapalkinnon perinnettä.

Raatiin kuuluivat toimittajat Suvi Ahola, Arla Kanerva, Sanna Kangasniemi, Antti Majander (pj.) sekä kirjailija Eino Santanen ja kilpailun viime vuoden voittaja, runoilija Jouni Teittinen.