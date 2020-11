Hyvien tv-sarjojen tekijän elokuva on turhan helposti ennakoitava eloonjäämisjännäri

Mikael Marcimainin ohjaama Horizon Line alkaa romanttisena draamana, mutta sen käsikirjoitus tuntuu olevan koottu jämäpaloista.

Jännitys

Horizon Line, ohjaus Mikael Marcimain. Pääosissa Allison Williams, Alexander Dreymon, Keith David. 92 min. K12. ★★

Tukholmassa 1970 syntynyt ohjaaja Mikael Marcimain on tehnyt useita hyviä tv-sarjoja, kuten Lasermies (2005), Herrasmiehiä ja gangstereita (2016) ja Liberty (2018), mutta pitkiä elokuvia Marcimain on ohjannut toistaiseksi vain kolme. Niistä tunnetuin on tositapaukseen perustuva, ruotsalaispoliitikkojen prostituutioskandaalista kertova Call Girl (2012).

Amerikkalais-ruotsalaisena yhteistuotantona valmistunut Horizon Line on Marcimainin avaus englanninkielisen elokuvan puolelle. Se on romanttinen draama, josta kuoriutuu eloonjäämisjännäri.

Uraohjus Saralla (Allison Williams) ja sukelluskoulua pitävällä Jacksonilla (Alexander Dreymon) on ollut pikku romanssi Mauritiuksen saarella, mutta sitten Sara on suunnannut uuteen työpaikkaan Lontoossa. Vuoden kuluttua Sara palaa Mauritiukselle ja kohtaa taas Jacksonin. He myöhästyvät veneestä, jonka määränpäässä Rodriguesin saarella vietetään kummankin yhteisen ystävän häitä.

Sara ja Jackson lähtevät saarelle Wymanin (Keith David) lentämällä pienkoneella, mutta sitten Wyman kuolee sydänkohtaukseen ja lentotaidottoman pariskunnan on jotenkin selvittävä turvaan.

Horizon Linen draamaa valmistelevat kohtaukset ovat tv-sarjamaista romanttista huttua. Kun päästään tiukkoihin tilanteisiin ilmassa, Marcimain hallitsee elokuvaa hyvin, mutta ei mahda mitään sille, että käsikirjoitus on jämäpaloista koottu. Jokaisen epäuskottavan kohtauksen arvaa ennalta, samoin tietenkin loppuratkaisun.

Näyttelijäkolmikosta Allison Williams pärjää hieman yksi-ilmeistä Alexander Dreymonia paremmin. Luotettava veteraani Keith David poistuu muonavahvuudesta jo muutaman repliikin jälkeen.

Elokuvan yhtenä tuottajana on ollut neljä Liam Neeson -trilleriä sekä mainion haijännärin The Shallows ohjannut Jaume Collet-Serra. Shallowsia Horizon Line hiukan muistuttaakin, joten ehkä ilmajaksojen paikoittaisessa nasevuudessa näkyy tuottajankin kädenjälki.