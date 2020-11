Naurun varjolla -elokuva kiertyy stand up -komiikan ympärille, mutta ei kuitenkaan uskalla laskea sen varaan.

Draamakomedia

Naurun varjolla, ohjaus Reetta Aalto. Päärooleissa Elena Leeve, Joonas Saartamo, Ernest Lawson, Aino Sirje, Minnä Kivelä, Heikki Silvennoinen, Satu Tuuli Karhu, Miika Laakso. 88 min. K7. ★★★

Reetta Aallolla on ollut erikoinen vuosi. Onkohan keltään muulta valmistunut saman vuoden aikana sekä esikoisromaani että esikoiselokuva? Vadim-romaani kilpaili myös Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkinnosta.

Naurun varjolla -elokuva alkaa todella hyvin ja napakasti. Päähenkilö, kolmekymppinen Maria (Elena Leeve) on ajautunut elämässään käännekohtaan, kun työt pitkän tv-sarjan käsikirjoittajana päättyvät. Sen jälkeen ei olekaan mitään. Ei myöskään perhettä.

Maria herää huomaamaan, että hän on päästänyt itsensä helpolla. Hän osaa kirjoittaa, mutta rima on pysynyt tutulla tasolla vuosikaudet. Nyt on aika siirtyä epämukavuusalueelle, ja Maria ilmoittautuu stand up -kurssille, jossa Minna Kivelän esittämä minnakivelämäinen koomikko sanoo suoraan, että alalla on liikaa miehiä, joten lähtekääs kiertueelle. Marian kaveriksi tulee toinen ei-mies, muunsukupuolinen Kira (Aino Sirje).

Maria käy katsomassa stand up -esitystä, jossa miesten törkeän seksistisellä huumorilla todellakin on hegemonia. Miesyleisöä naurattaa, Mariaa ei. Yksi samaa läppää toistavista koomikoista on Tommi (Joonas Saartamo), joka myös ilmaantuu kiertueelle. Joukon jatkoksi tulee vielä Karri (Ernest Lawson).

Siitä sen pitäisi lähteä. Lupaukset ovat korkealla, koska stand upin keinoin elokuvan kierroksia voisi kiihdyttää rajattomasti. Jokainen live-esitys on odotettu, ja ne rytmittävät elokuvaa.

Vaan mitä tapahtuukaan? Naurun varjolla on sittenkin enemmän romanttinen komedia, aika epäsovinnainen toki ja sinänsä sujuva, mutta ei juuri sen enempää. Stand up -numeroihin ei ole ladattu rohkeaa huumoria, ja siitä taas seuraa, että pudotus tragedian puolelle ei ole erityisen jyrkkä.

Tommi joutuu lausumaan samoja ankeita repliikkejään yhä uudelleen, ja suuri pettymys on myös Kiran vähäinen rooli. Aino Sirje pystyisi räjäyttämään potin, jos siihen olisi annettu mahdollisuus.

Elokuva on pitkälti käsikirjoittaja Anna Ruohosen omakohtaista tarinointia. Hän on kotoisin Forssasta kuten Mariakin.

Todella harmi, että niin moni hyvä täky jää hyödyntämättä, kuten Maria ja hänen siskonsa (Satu Tuuli Karhu). Perheen pidätetyt tunteet ohitetaan melkein maininnalla, eivätkä ne yllä näyttämölle saakka. Mieskoomikot pääsevät lopulta helpolla. Heikki Silvennoisen ja Kivelänkin osuus jää pieneksi.

Elena Leeve on oivallinen koomikko, mikä on nähty muun muassa television Sunnuntailounaassa. Siinäkin Leeve on kolmekymppinen sinkku ja hukassa.