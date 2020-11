Dokumentti laulajatähdestä rakentuu 1970-luvulla äänitetyille haastattelunauhoille.

Dokumentti

Billie, ohjaus James Erskine. 96 min. K12.

★★★★

Heti aluksi pieni korjaus. James Erskinen sinänsä ansiokkaan ja kiinnostavan Billie Holiday -dokumentin alussa annetaan ymmärtää, että Linda Lipnack ­Kuehlin Billien elämäkertaa varten tekemiä haastattelunauhoja julkaistaan tässä ensimmäistä kertaa.

Ei julkaista. Tietokirjailija Julia Blackburn teki niiden pohjalta kirjan With Billie jo vuonna 2005, ja kaksi vuotta myöhemmin Like kustansi sen suomeksi nimellä Billie Holiday – muistoja jazzin kuningattaresta.

Muun muassa opettajana työskennellyt Linda Kuehl teki 1970-luvulla noin 200 tuntia haastattelunauhoja, joilla hän jututti Billie Holidayn aikoinaan tunteneita. Kuehlin tarkoitus oli kirjoittaa nauhojen pohjalta Billien elämäkerta, mutta hän kadotti punaisen lankansa. Kustantajan mielestä Kuehlin aikaansaannos oli melkoista sotkua, eikä sitä suostuttu julkaisemaan.

Vuonna 1979 Kuehl matkusti Washingtoniin Count Basien konserttiin, mutta päätyi ilmeisesti hyppäämään kuolemaansa hotellin ikkunasta.

Nauhat myytiin lopulta yksityiselle keräilijälle, joka luovutti ne lähes 30 vuotta myöhemmin Blackburnin käyttöön. Samainen Toby Byron toimitti nauhoja myös James Erskinen ja hänen työryhmänsä tarpeisiin.

Kuehlin nauhat ovat nähtävästi aika sekalaista tavaraa, sillä Blackburn on kirjaansakin sisällyttänyt muutamia muisteloita, jotka ovat silkkaa jorinaa. Monet Kuehlin haastateltavista kun olivat 1970-luvulla jo melko vanhoja, alkoholisoituneita tai narkomaaneja. Tai muuten vain halusivat esittää olevansa tärkeitä, vaikka kytkös Holidayhin olisikin ollut varsin hento.

James Erskinen dokumenttiin haastatteluja on otettu valikoivammin. Eri asia sitten, muodostuuko niistä kokonaiskuvaa Billie Holidayn elämästä, joka oli toisaalta menestyksekäs, toisaalta huumeiden ja alkoholin täyttämää syöksykierrettä.

Vuonna 1959 44-vuotiaana kuollut Holiday oli yksi kolmesta jazzin suuresta laulajattaresta. Mutta siinä missä Ella Fitzgerald ja Sarah Vaughan häikäisivät viileällä tai Vaughanin tapauksessa usein jopa tietoisen ylilyövällä tekniikalla, Holiday luotti tunteen ja kokemuksen välittämiseen. ­Äänellisesti hän ei pärjännyt kilpasiskoilleen, mutta emotionaalisella tasolla Holiday oli omassa sarjassaan.

Paljon on setvitty sitä, oliko Billie Holiday, oikealta nimeltään Eleanora Fagan, maineensa, mammonansa ja niitä kärkkyvien saalistavien miehenroikaleiden uhri. Tiettävästi Billie ei itse ajatellut näin, eikä liioin Linda Kuehl. Niinpä Erskinekään ei käsittele Billietä uhrina, vaikka hän kertookin tähden masokistiseen vivahtavista mieltymyksistä häntä kaltoin kohdelleisiin miehiin.

Billie on enemmän elokuva Holidayn elämän olosuhteista kuin itse elämästä, sillä haastattelunauhoista ja kuvamateriaalista syntyy detaljien tilkkutäkki, ei kronologinen elämäkerta. Monet dokumentissa nähtävistä valokuvista ovat tuttuja levynkansista ja muualta, mutta konserttitaltioinneissa on enemmän tuoreutta. Osa valokuvista ja filmeistä on dokumenttia varten muokattu mustavalkoisista värillisiksi.

Amerikkalaisen yhteiskunnan rasismi nousee Billienkin tarinassa yhdeksi keskeiseksi piirteeksi. Menestynyttä mustaa naista siedettiin huonosti, ja hänen pidättämisestään saattoikin tulla huumepoliisille sulka hattuun. Samalla saatiin näpäytettyä naista, joka oli uskaltanut nousta liian korkealle valkoisen yhteiskunnan tikapuilla. Billien viimeinen huumepidätys tapahtui hänen kuolinvuoteensa äärellä.

Holidayn ohella dokumentissa kerrotaan Linda Kuehlista, jonka oma elämä alkoi heijastella hänen idolinsa Billien elämää ehkä liikaakin. Suorastaan true crime -spekuloinnin puolelle menee Kuehlin siskon Myra Luftmanin epäilyt siitä, että Linda joutuikin murhan uhriksi, koska hänen ystävänsä Count Basien lähipiiri oli kuulemma esittänyt Lindaa kohtaan uhkauksia.

Kuehlin vaiheiden osuus dokumentissa tuntuu hieman irralliselta. Tosin sitä puolustaa Lindan äänen kuuluminen haastattelunauhoilla, joiden kautta hän tavallaan tulee osaksi tarinaa.

Billie tarjoaa yhden näkökulman yhä edelleen ihaillun ja kuunnellun jazzlaulajan elämän kirjoon, ja puolustaa hyvin paikkaansa aikana, jolloin paljon heppoisempia muusikkodokumentteja kiertää nähtävillä runsain mitoin.