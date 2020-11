Klassikkoelokuva Citizen Kanen teosta kertova Mank on erinomainen, ja tarinasta löytyy myös yllättäviä yhtymäkohtia nykymaailmaan ja -politiikkaan

David Fincherin ohjaama Mank on mainio kuvaus Citizen Kane -klassikon tuntemattomaksi jääneestä käsikirjoittajasta Herman J. Mankiewiczista.

Draama

Mank. Ohjaus David Fincher. Pääosissa Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins. K7. 131 min. ★★★★

Tiedetään: Hollywoodissa rakastetaan Hollywoodista kertovia elokuvia. Ja kyllähän ne kaltaisiani elokuvahulluja katsojia myös kiinnostavat.

Välillä silti pohtii, ovatko kaikki Hollywood-tarinat niin merkittäviä, että ne pitää kertoa hulppeasti elokuvamuodossa.

Mank on.

David Fincherin ohjaus on ­aiheeltaan tähtitehtaan histo­rian ydintä. Sen tarina pyörii yhden kaikkein kuuluisimman ”elämää suuremman elokuvan” tekoprosessin ympärillä. Orson Wellesin Citizen Kane (1941) on vakiovastaus, kun alan ihmisiltä ja filmifriikeiltä kysytään kaikkien aikojen parasta elokuvaa.

Siitä huolimatta Mank on teos, johon perinteiset isot Hollywood-studiot eivät enää uskaltaisi tarttua, vaikka se ei ole edes tarvinnut jättibudjettia.

Mank on tinkimätön ohjaajansa visio. Se on mustavalkoinen ja pyrkii tyyliltään jäljittelemään mahdollisimman tarkasti kulta-ajan elokuvaklassikoita, kuvausta, editointia ja musiikkia myöten. Käsikirjoituskaan ei käsittele aihettaan ihan sillä tavoin kuin etukäteen ajattelisi.

Mankin tuotannosta vastaakin Netflix. Suoratoistopalvelu on nykyään turvapaikka nimiohjaajille, jotka pääsevät toteuttamaan yhtiön rahoilla visioitaan niin vapaasti kuin haluavat. Mutta hyvä näin – ja hyvä, että Mank on tuotu myös teatterikierrokselle, sillä valkokankaalle se kuuluu.

Netflixin toiveissa ovat tietysti myös Oscar-pystit Roman (2018) tapaan, ja niitä Mank saattaa amerikkalaisten filmihullujen raadilta hyvin saadakin.

Citizen Kane kertoo traagisen tarinan lehtimoguli Charles Foster Kanesta (Orson Welles), jolle raha ei tuonut onnea. Hän kuolee elokuvan alussa yksinäisenä kartanossaan, ”Rosebud” viimeisenä sananaan. Reportteri alkaa selvittää, mikä Kanen Rosebud on. Kanen tarina kerrotaan takautumien kautta.

Elokuva on näkyvimmin ohjaaja-näyttelijä Wellesin taidonnäyte, joka hämmästyttää edelleen. Welles oli kuvausten alkaessa vain 25-vuotias, mutta silti ohjaus henkii varmuutta ja on lisäksi rohkean kokeilevaa. Näyttelijänäkin hän on loistava.

Käsikirjoitus sen sijaan on vain osaksi Wellesin käsialaa. Toiseksi käsikirjoittajaksi merkittiin Herman J. Mankiewicz. Hän on Mank-elokuvan keskiössä. Welles (Tom Burke) on tarinassa vain pienehkössä sivuroolissa, toki merkittävässä sellaisessa.

Mank (Gary Oldman, vas.), MGM-pomo Louis B. Mayer (Arliss Howard) ja Mankin veli Joe Mankiewicz (Tom Pelphrey) studiokierroksella.­

Herman J. ”Mank” Mankiewicz (Gary Oldman) raahataan elokuvan alkaessa pienessä Victorvillen kalifornialaiskaupungissa sijaitsevalle ranchille – raahataan, sillä Mankin jalka on kipsissä auto-onnettomuuden seurauksena. Siellä hänen pitäisi ­kirjoittaa 60 päivässä käsikirjoitus Orson Wellesin ohjaamaan elokuvaan. ”Ihmelapsi” Welles on palkattu teatteri- ja radiosaavutustensa ansiosta isolle RKO-studiolle, ja hän on saanut poikkeuksellisesti vapaat kädet esikoisensa tekoon.

Mank on Wellesin valinta käsikirjoittajaksi. He ovat tavanneet muutamaa vuotta aiemmin teatterimaailmassa. Jos Welles on intoa pursuava nuorukainen, Mank on nelikymppinen veteraanitekijä ja alkoholisoitunut kehäraakki.

1930-luvun lopulle tultaessa hän oli jo kirjoittanut kymmeniä elokuvia. Monista töistä ei ole tullut edes krediittejä, kun studiot ovat palkanneet taitavaksi tiedetyn Mankin parantelemaan muiden käsikirjoitusraakileita – yksi sellainen tapaus on esimerkiksi Ihmemaa Oz (1939).

Oldmanin Mank on hyvän­tahtoinen, mutta kyyninen vitsiniekka, joka ei elättele enää suuria toiveita uransa suhteen. Mutta kun hän työstää käsikirjoitusta yhdessä konekirjoittaja­sihteeri Rita Alexanderin (Lily Collins) kanssa, paperille alkaa purkautua jotain henkilökohtaista ja tärkeää.

Osa Citizen Kanen legendaa liittyy tosielämän lehtikeisari William Randolph Hearstiin (1863–1951). Hearst oli huippuaikoinaan yksi Yhdysvaltain rikkaimmista ihmisistä, jolla oli runsaasta poliittista vaikutusvaltaa. Politiikan puolesta Hearstista oli tullut iän myötä tiukan oikeistolainen, konservatiivi ja verotuksen vastustaja.

Charles Foster Kanen ilmeisin esikuva on Hearst. Sana siitä kiersi jo ennen ensi-iltaa, ja raivostunut Hearst yritti kaikin keinoin torpata elokuvan esittämisen.

Herman J. Mankiewicz oli ennen elokuvan käsikirjoittamista kuulunut Hearstin läheiseen ystäväpiiriin, ja tutustunut myös tämän nuoreen näyttelijävaimoon Marion Daviesiin. Fincherin elokuvassa käydään läpi – takautumien kautta, kuten Citizen Kanessa – se, mitä Mank näki ja koki Hearstin sisäpiirissä ennen käsikirjoitustaan.

Hearstin roolissa nähdään Charles Dance. Hän on Wellesin tapaan elokuvassa harvemmin näkyvä taustahahmo, jonka vaikutuksen silti tuntee varjona kaiken yllä. Hearstia enemmän esillä on Marion Davies, fiksu realisti blondibimbon valepuvussa. Amanda Seyfried esittää Daviesia hienosti. Vaikka Oldman on tietysti Mankina suvereenin taitava, Seyfried tekee näyttelijöistä suurimman vaikutuksen.

Amanda Seyfried tekee Marion Daviesina Mankin vaikuttavimman roolityön.­

Ja hieno elokuva Mank on muutenkin kaiken kaikkiaan. Vanhan mustavalkofilmin estetiikka ei tunnu tyhjältä kikkailulta, se tuo katsoessa vain ”näinhän tämä pitikin tehdä” -fiiliksen. Tärkeintä on kuitenkin sisältö.

Yllättäen Mankin keskeiseksi teemaksi nousee politiikka. Eikä ainoastaan historiallisena kuvauksena, vaan tiukasti nykypäivään linkittyvänä elementtinä. Valeuutisiakin käsitellään.

Mikään tästä ei ole ollenkaan päälleliimattua tai väkinäistä, vaan tuo Mankiin vielä enemmän sydäntä, toimivien henkilöhahmojen ja muun draaman päälle.

Toki nautiskeltavaa riittää pelkästään elokuvahistoriaan liittyvien yksityiskohtien bongailussakin. Pakko todeta myös, ettei Mankista saa kaikkea hienoutta irti, ellei ole katsojana jonkin­asteinen filmihullu. Se siis varoituksen sanana.

Mankin käsikirjoittaja Jack Fincher on muuten David Fincherin isä. Jälkimmäisen piti ryhtyä elokuvan tekoon jo yli parikymmentä vuotta sitten, mutta tuottajat eivät tuolloin lämmenneet ajatukselle mustavalkofilmistä. Jack Fincher kuoli 2003. Jotenkin koskettavaa – ja nyt osa sitä suurta Hollywood-tarinaa myös.