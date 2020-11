Kirjallisuus

Shuggie Bain on Douglas Stuartin esikoisromaani.

Arvostetun Booker-kirjallisuuspalkinnon voittaja on skotlantilaissyntyinen, Yhdysvalloissa asuva Douglas Stuart teoksellaan Shuggie Bain. Teos on Stuartin debyyttiromaani, ja se kertoo Stuartin synnyinkaupungissa Glasgow'ssa köyhässä yhteisössä asuvan pojan perheestä ja elämästä pääministeri Margaret Thatcherin Britanniassa 1980-luvulla.

Palkintoperusteiden mukaan teos paljastaa köyhyyden julmuuden, rakkauden rajat ja ylpeyden onttouden.

”Shuggie Bain on pureva ja sydäntä särkevä debyytti ja tutkimusmatka siihen pettämättömään rakkauteen, jota vain lapset voivat tuntea vahingoittuneita vanhempiaan kohtaan”, kirjasta todetaan.

Brittilehti The Guardian kirjoitti heinäkuisessa arviossaan teoksen käsittelevän vähävaraisuutta, riippuvuuksia ja hyväksikäyttöä. Lehti kiitteli Stuartin tapaa käsitellä lapsen ja päihderiippuvaisen vanhemman välistä suhdetta.

Booker-palkinto on usein huomattava vauhdittaja kirjailijan uralla, ja palkinnosta kiitellessään Stuart sanoikin palkinnon muuttaneen hänen koko elämänsä.

Palkintojenjakotilaisuus järjestettiin koronaviruspandemian vuoksi etänä, ja kukin finalisti osallistui siihen etänä videoyhteyden välityksellä.

Ehdolla olivat myös zimbabwelainen kirjailija ja elokuvaohjaaja Tsitsi Dangarembga romaanillaan This Mournable Body, yhdysvaltalainen Diane Cook teoksellaan The New Wilderness, yhdysvaltalaisen Avni Doshin teos Burnt Sugar sekä etiopialais-amerikkalaisen Maaza Mengisten The Shadow King. Lisäksi ehdolla oli yhdysvaltalainen Brandon Taylor Stuartin tavoin esikoisteoksellaan.

Palkinto myönnetään englanninkieliselle Britanniassa tai Irlannissa julkaistulle romaanille. Sen arvo on 50 000 puntaa eli runsaat 55 000 euroa.

Viime vuonna voittajia oli poikkeuksellisesti kaksi: kanadalainen Margaret Atwood ja britannialais-nigerialainen Bernardine Evaristo.