”Mä oon vähän tällänen pallo, joka sinkoilee seinästä seinään”, kuvailee räppäri Prinssi Jusuf eli Josijas Belayneh.

Puhe on siitä, miten ja miksi hänestä ylipäätään on tullut artisti. Kyse on ollut sattumista, hauskanpidosta, mutta yhä enemmän myös halusta olla esimerkkinä ja inspiraationa muille.

Ja sitten on tietysti se viihdyttämispuoli. Räpin lisäksi moni tuntee Prinssi Jusufin sosiaalisen median huumori- ja pelivideoista, joilla vilahtelee toisinaan myös iso kaveriporukka ja nauru raikuu.

”Mutta jos en olisi räppäri, olisin ehkä joku terapeutti tai vastaava. Mulle on sanottu, että oon hyvä kuuntelemaan. Ihmiset kiinnostaa minua ja tykkään tutustua uusiin ihmisiin.”

Aina niin ei ole ollut.

”Musiikki on antanut itsevarmuutta ja tehnyt minusta sosiaalisemman.”

Nuorempana Belayneh oli paljon ujompi. Hän tuli Suomeen kaksivuotiaana vanhempiensa kanssa Etiopiasta. Perhe asettui Vuosaareen. Muutama vuosi myöhemmin syntyi pikkuveli.

”Mulla oli pari parasta kaveria, ja olin aika hiljainen. Jos oli isompi porukka, niin en todellakaan ollut se, joka huutelee.”

Kontrasti itsevarmuutta uhkuviin räppivideoihin ja some-humoristiin on ilmeinen. Räpillä olikin valtava vaikutus siihen, kuinka oma ääni vähitellen löytyi.

”Faijahan korkkas räpin mulle vähän vahingossa.”

Belayneh kertoo, kuinka sai 7-vuotiaana isältään räppäri Tupac Shakurin levyn. Se oli eräänlainen vedenjakaja.

”Katoin, et kiitti, Tupac on mahtava. Silloin räppi alkoi avautua isommin, kun kuuntelin kokonaista räppilevyä.”

Tumma ja omanarvontuntoa huokunut jenkkiräppäri oli esimerkki miljoonille nuorille ympäri maailmaa ja mullisti myös vuosaarelaispojan maailman.

”Tupacissa oli sellaista tiettyä energiaa, se halusi näyttää oman itsensä muille. Ajattelin, että minä haluan olla samanlainen. Se siemen kasvoi minussa vaan tosi hiljaa.”

Yläasteiässä Belayneh pääsi ensimmäisiä kertoja räppäämään kaverin isän studioon. Myöhemmin muodostui gospelräppiäkin tehnyt Pastorit-ryhmä yhdessä PastoriPiken ja Joonata Palmin kanssa. Kokoonpano jäi tauolle vuonna 2016, mutta Prinssi Jusuf on jatkanut soolo­uralla. Taustatukea on tullut Mustan Barbaarin, Ruudolfin, Karri Koiran ja Särren kaltaisilta räppäreiltä ja ystäviltä.

Kuulostaa melko selvältä artistiuran alkutaipaleelta. Sitä se ei kuitenkaan ole ollut, Belayneh sanoo,

”Varsinkin nuorempana mä mietin paljon sitä, voinko olla tällainen, voinko olla räppäri.”

Kotoa tuli painetta toiselle polulle, mikä johti välillä yhteentörmäyksiin. Vanhemmat eivät aina hyväksyneet poikansa valintoja, sitä, että musiikki vei mukanaan eikä koulunpenkki kiinnostanut. Prinssin sijaan esikoispojasta olisi toivottu tohtoria.

”Mun vanhemmat tulee Afrikasta. Heillä on ihan eri kasvatus. Ja sitten heillä on lapsi, joka kasvaa Euroopassa ja Suomessa. On varmasti vaikea käsittää, mitä nuoret tekee ja ajattelee kodin ulkopuolella. Se maailma ja elämäntyyli on ihan eri.”

Nykyään Belayneh sanoo ymmärtävänsä vanhempiaan paremmin. Ja vanhemmatkin ovat lämmenneet poikansa tekemisille.

”On ne tykänneet mun räpistä.”

Nyt Belayneh kokee olevansa eräänlaisessa risteyskohdassa.

”Tavallaan olen jo saavuttanut unelmani. Olen löytänyt oman juttuni ja saanut tehdä sitä.”

Kuten sanottua, tubettaminen ja striimaaminen ovat luonteva osa Prinssi Jusufia. Mikään ei silti vedä vertoja musiikille. Siihen Belaynehilla on kaikkein suurin intohimo. Ideoita on paljon, seuraavaksi pitäisi vain saada ne toteutettua oikealla tavalla.

Kuulostaa vakavalta. Eikö musiikin tekeminen olekaan enää hauskanpitoa?

On ja ei, Belayneh miettii.

”Striimaamisen, instagramin ja yhteistöiden suhteen olen mennyt pää edellä, mutta musan suhteen mietin tarkemmin. Se on koko ajan vaikeampaa, koko ajan kuulee asioita paremmin.”

Siksi on pidettävä kirkkaana mielessä, mitä itse haluaa tehdä, hän sanoo. Aina sekään ei ole helppoa.

”Totta kai sitä miettii, miltä näyttää ja miltä kuulostaa, mutta sen ei pitäis mennä siihen, että alkaa kilpailla muiden kanssa. Tärkeintä on, että on joku makee juttu, joka ruokkii, oli se mikä tahansa. Muulla ei ole väliä.”

”Ihan sama, pääseekö esiintymään 50 ihmiselle tai 10 000 ihmiselle. Niinku Prinssi Jusuf on päässy.”

Sitten Belayneh repeää nauruun.

”Oli vaan pakko sanoo!”

