Viihdeohjelma Tanssii tähtien kanssa -ohjelman työryhmään kuuluvalla henkilöllä on todettu koronavirustartunta.

Tästä syystä sunnuntain semifinaalilähetys 22. marraskuuta on päätetty perua varotoimenpiteenä tartunnan vuoksi.

”Tarvittavat altistusjäljitykset ja karanteeniin määräämiset on käynnistetty välittömästi terveysviranomaisten toimesta ja odotamme viranomaisten lisäohjeita. Koska työryhmän turvallisuus ja terveys on meille ensiarvoisen tärkeää, on sunnuntain livelähetys päätetty nyt perua varotoimenpiteenä”, ohjelman vastaava tuottaja Kati Launiainen MTV:ltä kertoo tiedotteessa.

MTV tiedottaa kauden jatkumisesta myöhemmin. Kautta on jäljellä vielä kolmen jakson verran.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Tanssii tähtien kanssa -työryhmän jäsen on tällä kaudella saanut koronavirustartunnan.

”Tämä on valitettavasti toinen tapaus”, Kati Launiainen vahvistaa HS:lle.

HS:n tietojen mukaan edellinen tapaus oli viikko sitten. Tuolloin Banijay Finlandin vastaava tuottaja Martti Sivonen myönsi tiedon tartunnasta mutta sanoi, että kyse on vain yhdestä tartunnasta sadan ihmisen työryhmässä eikä se liity esiintyjiin. Siksi asiasta ei haluttu tehdä julkista.

”Jos joku tanssijoista saisi tartunnan, niin sitten tiedottaisimme”, Sivonen sanoi viime viikolla.

Tällä viikolla sunnuntain suora semifinaalilähetys kuitenkin päätettiin perua varotoimenpiteenä. Kati Launiaisen mukaan vallitseva koronatilanne on pahentunut, joten tuotannossa ei haluta ottaa mitään riskejä.

”Tarkoitus on turvata kisan jatkuminen”, Launiainen sanoo.

Tanssikisan tuotannossa on noudatettu tarkkoja varotoimia. Launiaisen mukaan tuotannossa on maskipakko, ihmiset on ryhmitetty omille osastoilleen ja paikalla on desinfiointityöntekijöitä.