BBC:n radiokanava kielsi suositun Fairytale of New York -joululaulun yhden sanan takia

Kanavan mukaan nuoremmat kuulijat ovat erityisen herkkiä sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvän sanaston suhteen

BBC Radio 1 on jättänyt suositun Fairytale of New York -kappaleen alkuperäisine sanoituksineen pois soittolistoiltaan. Radiokanava perustelee päätöstä nuorison suojelemisella.

Erityisen merkittävä päätöksen kannalta on yksi kappaleessa esiintynyt sana.

Fairytale of New York on The Pogues -yhtyeen ja Kirsty MacCollin vuonna 1987 julkaisema joulun aikaan sijoittuva kappale. Siinä pääosassa on Irlannista New Yorkiin muuttanut pariskunta, jonka unelmat ovat hukkuneet alkoholiin ja huumeisiin.

Poguesin Shane MacGowan esittää kappaleessa jouluaattona newyorkilaiseen juoppoputkaan joutunutta miestä, joka muistelee elämäänsä. MacColl esittää yhtä lailla elämän kolhimaa naista. Kappaleen loppuosa muodostuu MacGovanin ja MacCollin riitaisasta duetosta, jossa he käyvät läpi nuoruudenhaaveitaan.

Kanavan mukaan nuoremmat kuulijat ovat erityisen herkkiä sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvän sanaston suhteen. Ongelmallisin sana on tämän virkkeen lopussa:

You scumbag, you maggot / You cheap lousy faggot.

BBC Radio 1 esittää kappaleesta kuitenkin uudemman version. Siinä homoseksuaalia kuvaava faggot on korvattu haggard-sanalla, joka kääntyy riutuneeksi tai hurjannäköiseksi.

Sana on ollut BBC Radio 1:llä pannassa aikaisemminkin. Kun Ed Sheeran ja Anne-Marie esittivät sen kanavan livelähetyksessä vuonna 2017, halventava sana oli korvattu blaggerilla, joka tarkoittaa lähinnä roistoa tai suunsoittajaa.

BBC Radio 2 soittaa kappaletta alkuperäissanoituksella.