”Kaikki perutaan, putiikki on kiinni” – Isot teatterit ja Kansallisooppera keskeyttävät esitykset kolmeksi viikoksi

Viranomaiset ovat linjanneet, että pääkaupunkiseudulla sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien enimmäishenkilömäärä tulisi rajoittaa 20 henkeen ensi maanantaina alkaen kolmeksi viikoksi. Lopullisen päätöksen asiassa tekee Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Linjaus vaikuttaa voimakkaasti kulttuurialan tapahtumiin.

Esimerkiksi suuret teatterit Kansallisteatteri ja Helsingin kaupunginteatteri peruvat näytöksensä kolmeksi viikoksi maanantaista lähtien. Loppuviikon esitykset järjestetään vielä suunnitellusti.

Ensi viikolla Kansallisteatterilla olisi ollut kolme ensi-iltaa: Vesa Vierikon tulkinta Molièren Saiturista, Juha Jokelan Dosentti, ja teatterin nuorten ryhmän Anne F eli Satu Linnapuomin sovitus Anne Frankin päiväkirjasta.

”Kaikki perutaan, putiikki on kiinni”, Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho sanoo. ”Katsotaan sitten rauhassa mihin ensi-illat kannattaa sijoittaa, mutta ainakin kolme viikkoa ne nyt siirtyvät.”

Näillä näkymin jo hankitut liput pyritään vaihtamaan tuleviin esityksiin. Koronatilanne on tosin tehnyt siitä aiempaa yksinkertaisempaa.

”Ainoa positiivinen seikka tässä on se, että kun lippuja on myyty muutenkin vähän, niin vaihtomääräkään ei ole niin suuri”, Myllyaho sanoo.

Helsingin kaupunginteatterissa kolmen seuraavan viikon esitysten peruminen tarkoittaa sitä, että myös uuden Tatu ja Patu Helsingissä -musiikkinäytelmän ensi-ilta siirtyy. Teatteri tiedottaa uudesta ensi-iltapäivästä myöhemmin.

Orkestereissa pohditaan vielä, mitä rajoitukset heidän kannaltaan tarkoittavat.

Toistaiseksi on vielä auki, että lasketaanko 20 henkeen myös esiintyjät, sanoo RSO:n intendentti Tuula Sarotie. Yleisöä siis tuskin voidaan ottaa, mutta saavatko lavalla olla edes kaikki soittajat?

”Meillä on valmius jatkaa turvaväleillä istuvana orkesterina nykyiseen tapaan, tai sitten voimme vielä pienentää kamarimusiikkikokoonpanoiksi”, Sarotie sanoo.

”Suorat lähetykset pyörivät joka tapauksessa Ylen kanavilla, mutta esiintyvän orkesterin koko riippuu uusien sääntöjen tulkinnasta.”

Kansallisoopperassa ja -baletissa esitystoiminta lopetetaan yleisölle kolmeksi viikoksi ensi maanantaista lähtien.

Franz Lehárin Iloinen leski saa tänään perjantaina ensi-iltansa, joka toteutetaan turvatoimin. Myös lauantain esitykset järjestetään.

”Meidän kannaltamme ohjeistus on selkeä. On helppoa toimia, kuten viranomainen edellyttää”, viestintäjohtaja Liisa Riekki sanoo.

Vaikka koronaviruksen ei ole todettu levinneen turvatoimin järjestetyissä näytöksissä, Riekki ymmärtää viranomaisten päätöksen.

”Viranomaisten on vaikea määritellä eriäviä ohjeita eri esittävän taiteen ryhmille. Viestin on oltava nyt yksiselitteinen.”

Oopperatalon ohjelman keskeyttäminen tautitilanteen takia toistamiseen on kuitenkin iso pettymys, Riekki lisää.

Toistaiseksi ei ole tehty päätöksiä harjoituskiellosta, mutta asiaa harkitaan viikonlopun yli.

Keväällä Kansallisooppera ja -baletti järjestivät nopeasti esitysten tilalle virtuaalisia näytöksiä. Riekin mukaan vastaavaa harkitaan tällekin aikavälille.

Rock-klubi Tavastialla ei perjantaina ennen puoltapäivää ollut ehditty vielä sulatella asiaa perin pohjin.

”Hyvä kysymys, nyt pitää tulkita”, vastaa Juhani Merimaa, joka on juuri käynnistämässä Zoom-keskustelua aiheesta.

”Tämä on vähän niin kuin Katekismus. Tulee säännöt ja niitä pitää tulkita.”

Merimaa kertoo, että heille on vielä vähän epäselvää, sovelletaanko Tavastiaan yleisötilaisuuksia koskevaa 20 hengen rajaa vai ravintoloita koskevia ohjeita, joita ei vielä tässä vaiheessa ollut kuultu.

”Viranomaisen kannalta tilaisuus, johon myydään pääsylippuja, on kai yleisötilaisuus. Jos ajattelee koronan tartuntariskiä, lipunmyynti ei kai ole olennainen.”

Peruutuksiin ollaan kuitenkin nyt jo valmistautumassa ja puhelimet soivat.

Tähän asti Tavastialla on järjestetty konsertteja, joihin on otettu 250 kuulijaa. Kolmen viikon jaksolle osuu muun muassa Maija Vilkkumaan viisi akustista konserttia. Ne oli alun perin suunniteltu keväälle, josta ne siirrettiin elokuulle ja vielä joulukuulle. Nyt edessä on taas siirto.

Tuomari Nurmion 70-vuotisjuhlat Tavastialla ovat nyt vaarassa peruuntua.­

Huomenna lauantaina Tavastialla on Tuomari Nurmion 70-vuotisjuhlat. Nekin ovat nyt vaakalaudalla.

”Joka kerta kun tulee lippujen vaihto, siitä tulee kustannuksia. Tämä menee vitsin puolelle. Kohta koko kassa menee siirtokuluihin”, Merimaa sanoo.

Elokuvateatteri Cinamonin teatteripäällikkö Mikko Miettinen on surullinen epidemiatilanteen aiheuttamista uusista rajoituksista, mutta sanoo, etteivät ne tulleet yllätyksenä. Yrityksellä on elokuvateattereita myös Latviassa ja Liettuassa, missä teatterit on suljettu kokonaan kahden viime viikon aikana.

Vähäisen yleisömäärän takia Cinamonin kauppakeskus Triplassa sijaitseva elokuvasali suljettiin jo keskiviikkona.

”Uudet rajoitukset eivät siinä mielessä koske meihin pahasti, että harvoin näytöksissämme on viime aikoina enää ollut yli 20 katsojaa”, Miettinen kertoo. Redin elokuvateatterissa on 100 paikkaa, joista on käytössä tähän asti ollut puolet ja ensi maanantaista lähtien siis enää kaksikymmentä.

Miettinen uskoo, että teattereiden vähäisiin kävijämääriin vaikuttaa koko alaa vaivaava ilmiö: kun studiot lykkäävät elokuvien tekoa, levittäjät siirtävät ensi-iltoja eikä teattereilla ole mitään, mitä esittää.

”Hattua pitää tässä tilanteessa nostaa suomalaisille elokuvatekijöille. Tove ja Risto Räppääjä ovat menneet tosi hyvin ja niillä on alaa pystytty tekohengittämään”, Miettinen sanoo.

