Tarinoissa on kyse jostain paljon hienovaraisemmasta ja henkilökohtaisemmasta kuin vain vallasta ja vaikuttamisesta, kirjoittaa Jussi Ahlroth.

Jokaisella on tarinansa.

Tarinan­kertominen ei ole vain kirjailijoiden ja muiden kuvitelmien luojien etu­oikeus. Päinvastoin, tarinoita tuntuvat kertovan varsinkin ne, joilla on jotain myytävää. Tarinoilla kaupataan kaikkea kirjoista karamelleihin, päivälehdistä puolueisiin.

Syy on selvä. Tarinat tehoavat. Jos asiat vain raportoidaan viileästi, se ei kovin paljoa hetkauta. Mutta kun mukana on kokemusta ja tunteita ja tapahtumat on laitettu jännittävään järjestykseen, me kuuntelemme. Tarinat saavat vaikuttumaan, kokemaan suuria tunteita ja empatiaa. Mutta ne myös värittävät havaintoja ja saavat tulkitsemaan asioita ja ihmisiä väärin. Tarina voi johtaa harhaan – ja me usein haluammekin sitä.

Tarinat ovat vaikuttamisen ja vallankäytön muoto ja siksi niitä pitää tarkastella kriittisesti. Kertomuksen vaarat (Vastapaino, 2020) on samannimisen tutkimusprojektin artikkelikokoelma, joka opastaa olemaan tarkkana tarinoiden kanssa. Asiat jäävät helposti piiloon, kun niistä tehdään tarinoita tai väitetään eri mieltä olevien vain punovan tarinoita. Olisi parempi vain mennä itse asiaan.

Mutta voimmeko me vain ”mennä itse asiaan” tarinoiden taakse? Tarinoiden rooli yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineenä ja julkista keskustelua hämärtävänä kerrostumana on tärkeä kysymys.

Tarinallisuus ulottuu kuitenkin syvemmälle. Tarinoissa on kyse jostain paljon hienovaraisemmasta ja henkilökohtaisemmasta kuin vain vallasta ja vaikuttamisesta. On kyse ajasta ja muistista, siitä miten koemme ja hahmotamme ajan ja itsemme ajassa. Tarinan malli on kuin sanomatta jätetty pohjapiirustus sille, miten sanoitamme asioita toisille ja mikä tärkeintä, myös hiljaa mielessä itsellemme, joskus ääneti, pimeässä, jopa salassa itseltämme.

Kirjallisuuden tutkija Teemu Ikonen on koonnut kymmenen vuoden aikana kirjoittamiaan pohdintoja kirjallisuudesta tuhlailevan oivaltavaksi esseekokoelmaksi Kirjallisuuden aika (Teos, 2020). Ikonen miettii muun muassa sitä, miten yleinen käsityksemme ajan ja tarinoiden suhteesta on nurin­peräinen.

Tarinat eivät ole tapoja hahmottaa aikaa. Ajaksi kutsuttu ilmiö on vain tarinan muotoinen hahmotelma tapahtuneesta, nykyhetkistä, joita ei enää ole. Ikonen kysyy nykyaikaan liittyen, ”miten aikaa voisi muuten ajatellakaan kuin retorisina ja kerronnallisina hahmotuksina siitä, mistä mihin on nyt tultu ja miten, jäsentämällä aikaa merkitykselliseksi kehityskuluksi”.

Koska ajan kokemus on tarinallinen, tarinat ovat niin syvällä, että on vaikeaa mennä itse asiaan tarinoiden takana. Kertomuksen vaarat -kirjassakin todetaan: ”Kertomukset ovat ihmistajunnan ja inhimillisen kommunikaation keskeinen työkalu, jonka avulla jäsennämme kokemuksiamme ja ajallista muutosta havaitsemassamme todellisuudessa.”

Elämän ja siitä kertovien tarinoiden suhdetta kuvaillaan kirjassa muna ja kana -tilanteeksi.

Ajatus on hiukan huimaava. Mieleen piirtyy kuvia minussa syvällä olevista tarinoista, jotka kuuluvat kaikkeen kokemukseeni. Olisivatko ne vain kehikoita, pisteiden välisiä viivoja, jotka vaihtuvat ja muuttuvat ja jotka ikään kuin kelluvat aiemmin olemassa olevan kokemuksellisen massan päällä tai sisällä? Vai ovatko tarinat jo itsessään se kokemuksen massa, eikä meillä ole mitään pääsyä siihen mikä on ollut ennen tarinaa? Tässä yhteydessä on tosiaan vaikea puhua ajasta ennen ja jälkeen.

Jos kaikessa kokemuksessa on mukana tarinallisuutta, onko mitään, mikä jää tarinoiden ulko­puolelle?

Tämä hetki.

Tämä hetki ei ole tarina jostain. Se on vain itsensä, tässä hetkessä. Siis tuossa edellisessä, mutta taas tässä. No, nyt sekin meni jo.

Niin, miten sen tavoittaisi ja varsinkin, miten siitä kertoisi? Me kaikki kai haluamme tavoittaa niitä hetkiä, niitä harvinaisia hetkiä, joissa on kaikki. Niitä jotka aina yllättävät, erottuvat samaan aikaan veitsenterävinä ja utuisen pehmeinä elämän keskivahvasta sisustuksesta.

Likipitäen kaikki maailman henkiset perinteet puhuvat niistä, omilla nimillään. Moni kirjailija yrittää niitä teoksissaan tavoittaa ja moni myös kertoo niiden menettämisestä. Siitä miten elämä valuu hukkaan, kun sitä vain katselee vierestä, odottaa seuraavaa hetkeä tai muistelee edellistä.

Tämä on meidän oman tavallisen tarinallisuutemme, keskivertaisen kertomuksemme, vaara. Haluamme niitä hetkiä ehkä liikaakin. Elämä, se on kuin loputon jouluaatto, jota odotetaan ja valmistellaan, ja kun se lopulta tapahtuu, hosutaan sen ympärillä, että se menisi mahdollisimman hyvin, kunnes se on ohi ja vain muistoja.

Jouluaatto ei oikeastaan koskaan koita, ellei päästä irti siitä henkilökohtaisesta tarinasta, joka joulusta on rakennettu. Voimme päätyä elämään koko elämämme samaan tapaan.

Ennen kuin tarinat ovat väline toisten johtamiseen harhaan, me käytämme niitä itsemme harhaan johtamiseen. Tarinat ovat itseoikeutuksen välineitä ja itseharhautuksen menetelmiä. Tarinoita toistetaan kunnes ne tuntuvat todelta, ja ajan myötä ne luutuvat luuloiksi, kunnes pikkuhiljaa, kun liikkeemme muovautuvat luista syntyvän rangan ratojen mukaisiksi, ne muuttuvat maailmaksi, jota elämme todeksi.

Elämme tarinaa, jonka todellisuus katkaisee vain hetkittäin.

Lienee itsestäänselvyys sanoa, että kirjallisuus on paljon muutakin kuin tarinankertomista. On kirjallisuutta, joka menee tarinoiden tuolle puolen. Kirjallisuutta, joka sukeltaa jonnekin sinne mielessämme kelluvien, pisteitä yhdistävien tarinaviivojen sekaan. Kirjallisuutta, joka läpäisee ajan kertomuksellisen rakenteen ja avaa tämän hetken uudella tavalla, uudestaan, ja taas uudestaan.

Teemu Ikonen pohtii esseessään Kirjallisuus ja elämä Virginia Woolfin tapaa kirjoittaa näitä hetkiä Aalloissa. Ne ovat ”ajan virran ja kerronnallistamisen vastavoimia”. Hetkiä, jotka ovat pysyvämpiä kuin elämämme, hetkiä joissa ”jokin syöpyy läpi”. Niiden kuvaileminenkin hetkiksi on rakennelma, joka on jotain muuta kuin niiden kokemus. Ne ovat ”valkoisia välejä jotka erottavat hetken toisesta” ja jotenkin mahdottomia tavoittaa. Ne ovat outoja, mutta ne ovat todellisempia kuin tarinat. Ennen kaikkea, niissä on yhteys toisiin ihmisiin.

Paradoksaalisesti juuri kirjallisuus voi tarjota hetkiä ilman tarinaa. Taide on mahdollisuus kokea hetkiä, joissa tarinamme murtuu ja hetki näyttäytyy.

Kollega Pekka Torvinen kirjoitti lokakuussa Lauantaiesseessään, kuinka modernin ihmisen peruskokemuksessa ”jotain on kadotettu, ja sitä kohti hapuillaan” ja miten Marcel Proustin tekstissä ja vanhoissa rakennuksissa sen kadotetun yhteyden voi kokea, hetkittäin.

Luulen, että kyse on tästä samasta asiasta.

Ainoa, minkä voimme todella kadottaa, on hetken läsnäolo. Juuri sen kadotamme, aina. Tämä kadottaminen ei kuitenkaan liene erityisen moderni asia. Se on vanha, vanhaakin vanhempi kokemus. Ehkä modernia määrittää nimenomaan se, että tämän ajatellaan olevan erityisen moderni kokemus. Ennemmin on kai kyse siitä, että vanhat vastaukset eivät enää kelpaa meille.

Taide on viimeisiä, ehkä viimeinen, luvallinen vastaus, jonka hyväksymme ilman etäisyyttä, iro­niaa ja kyynisyyttä. Tarinat voivat etäännyttää todellisuudesta, mutta kirjallisuus voi näyttää todellisuuden. Tässä tarinoiden maailmassamme yhteys syntyy murtumana, katkoksena tarinassamme. Taide on jokaiselle mahdollisuus rikkoa se tarina, joka uskoo olevansa.