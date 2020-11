Maailma avartuu teosten kautta niin Lontoossa kuin kalareissulla Lapissakin.

Michaela Coel on käsikirjoittanut omiin kokemuksiinsa pohjautuvan I May Destroy You -sarjan ja näyttelee myös sen pääosaa.­

Kesällä Netflixiin tullut brittisarja I May Destroy You kertoo toista kirjaansa kirjoittavasta Arabellasta, joka on nuori, viileä ja vähän villi, ja joutuu baarissa huumatuksi ja raiskatuksi. Tapahtuman aiheuttama trauma vaikuttaa koko elämään. Käsikirjoittaja, näyttelijä Michaela Coelin omiin kokemuksiin perustuva sarja kiertyy Arabellan raiskauksen ympärille, mutta nostaa esille paljon muita seksuaalisen suostumuksen kysymyksiä: onko esimerkiksi raiskaus, jos mies ottaa kondomin pois kesken yhdynnän? Vastaus on tietysti kyllä. Tyylikkäästä ja aiheestaan huolimatta lämpimästä, välillä jopa hassusta sarjasta tulee mieleen 2020-luvulle päivitetty Sinkkuelämää: siinä naiset saivat vapautuneesti haluta seksiä, mutta nyt se on jo niin vanha juttu, että voidaan pohtia, mikä tekee kimppakivan harrastamisesta vapautunutta, mikä taas hyväksikäyttöä.

Sarja kertoo aidosti monikulttuurisesta Lontoosta, jossa ihonvärillä on toki väliä, mutta ei välttämättä ensimmäisenä mieleen tulevilla tavoilla. Se on avartavaa katsottavaa suomalaisille myös siksi.

I May Destroy You Netflixissä.

Kirottu kalareissu

En ole onnistunut innostumaan äänikirjabuumista, mutta ehkä kyse on ollut vain siitä, että olen kuunnellut itselleni vääränlaisia kirjoja. Nyt nimittäin lähti kuin hauki rannasta: Juhani Karilan Pienen hauen pyydystys oli erinomainen kuuntelukokemus. Anna Saksmanin jopa lakoninen luenta sopii kirjan hurjaan tarinaan ja lappilaisittain h:n päälle kirjoitettuihin repliikkeihin upeasti.

Kirjan päähenkilö Elina joutuu kirouksen takia joka kesä kalastamaan itälappilaisesta suolammesta pienen hauen, sillä muuten hauki sukeltaa kuolleiden maailmaan ja vie Elinan mukanaan. Pyydystys on onnistunut jo monta vuotta, mutta tällä kertaa lammella on vastassa sääskiparven ja paarmojen lisäksi näkki, ja ­Elinaa jahtaa poliisi. Kirja on kuin hyvä dekkari, jossa saa jännittää tulevia tapahtumia, mutta samalla se ottaa kantaa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja kehittää omaa värikästä, maagisrealistista kansanperinnettä Lappiin, jossa on niin vaarallista metelien, peijoonien, raitajalkojen ja muiden olentojen keskellä, että sinne ei kuka tahansa uskalla lähteä.

Juhani Karila: Pienen hauen pyydystys (Siltala)

Demokratian tulevaisuus

Lasten tasavallan presidentit ovat Sofia (Ella Korpinen) ja Lenni (Osku Perkiö).­

Kotona tytär ilmoitti ryhtyvänsä presidentiksi. Syy tähän ei ole pääministeri Sanna Marin tai joku ministereistä, vaan kotimainen Lasten tasavalta -tv-sarja, jossa Suomea hallitsevat alle 12-vuotiaat lapset, presidentteinään Sofia ja Lenni. Hallitus, jossa on esimerkiksi kauppa- ja karkkiministeri, onnistuu tekemään yhteisten asioiden päättämisestä hauskaa ja samalla sivistämään katsojaa huomaamatta. Sarjaan liittyy myös Jos sä saisit päättää?! -kampanja, joka innostaa koululaisia osallistumaan päätöksentekoon. Kun tosielämän politiikka saa välillä menettämään uskon demokratian tulevaisuuteen, tällaiset sarjat saavat huokaamaan loputtomia kiitoksia Ylelle.

Lasten tasavalta Galaxissa ja Yle Areenassa

