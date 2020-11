Mediakomboa tulee johtamaan Buzzfeedin toimitusjohtaja Jonah Peretti, joka on ollut perustamassa Huffington Postia.

Kaksi digitaalisen median amerikkalaista edelläkävijää aloittavat sisältöyhteistyön omistuskaupan seurauksena. Mediayhtiö Buzzfeed ostaa verkkolehti Huffpostin mediajätti Verizonilta.

Uutistoimisto AP:n mukaan yhtiöiden välillä alkaa yhteistyö sekä mediasisällöissä että mainoksissa. Kaupan hintaa ei ole kerrottu.

Todennäköisesti vuodenvaihteessa aloittavaa komboa tulee johtamaan Buzzfeedin toimitusjohtaja Jonah Peretti, joka perusti Huffington Postin yhdessä Ariana Huffingtonin kanssa vuonna 2005. Myöhemmin julkaisun nimi lyheni Huffpostiksi. Tuolloin aloitettiin myös verkkolehden ensimmäinen paikallisversio Huffpost Chicago. Myöhemmin paikallisversioita on tullut lisää.

Sekä Buzzfeed että Huffington Post ovat olleet digitaalisen median edelläkävijöitä. Buzzfeed tunnetaan muun muassa listajutuistaan ja testeistä, joita se on saanut myös lukijayhteisönsä tuottamaan. Se on tehnyt myös vakavampaa journalismia sekä panostanut sivujen kävijäanalytiikkaan.

HuffPost on liberaali uutissivusto ja blogiyhteisö, jolla on ollut useita tunnettuja vakituisia kolumnisteja. Sivuston uutistarjonta ulottuu politiikasta ja mediasta aina bisnekseen, muotiin ja ympäristönsuojeluun. Huffington Postia on aikoinaan arvosteltu muun muassa heikoista kirjoittajapalkkioista sekä uutisten ja mainossisällön sekoittumisesta.