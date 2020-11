Erilaiset seksikkyyskisat ovat jäämässä historiaan, ja Suomen seksikkäin mies -tittelin haltija Sami Kuronen pitää sitä vain hyvänä asiana.

Lajillamme on koko historiansa ajan ollut taipumus valita keskuudestaan superlatiivilla kuvattavia ihmisiä.

On valittu paikkakunnan parasta keihäänheittäjää, Suomen vahvinta miestä ja maailman nopeinta juoksijaa.

Sitten on valittu myös muun muassa kauneinta naista ja seksikkäintä miestä.

Kumpikaan ei ole ongelmatonta.

Yksi tunnetuimmista perinteistä on People-lehden vuotuinen valinta seksikkäimmäksi elossa olevaksi mieheksi. Tänä vuonna toimituksen valinta osui näyttelijä Michael B. Jordaniin, joka on tunnettu muun muassa Langalla-, Unelmien kentät- ja Samaa sukua -sarjoista sekä Fantastic Four -elokuvista.

Näyttelijä Michael B. Jordan valittiin tänä vuonna ”seksikkäimmäksi mieheksi”.­

Julkistuksen jälkeen mediat ympäri maailmaa uutisoivat valinnasta, kuten aina ennenkin.

”Sinkkuna viihtyvä näyttelijä kertoi lehdelle kuluttavansa vapaa-aikansa ajelemalla autoilla, laittamalla ruokaa ja pelaamalla videopelejä. Jordanin mukaan hänen itsevarmuutensa kumpuaa siitä, kun hän tajusi, että ei voikaan miellyttää kaikkia”, Voice raportoi.

Lähinnä People-lehden valinnan suomalaista vastinetta on Eeva-lehden äänestys, jossa on valittu Suomen seksikkäin mies jo vuosien ajan. Viimeisen kerran valinta tehtiin vuonna 2018. Silloin seksikkäimmäksi valittiin äänivyöryllä juontaja Sami Kuronen.

”Samin ääni saa pään pyörälle ja hänen hymynsä valaisee päivän. Samista huokuu lämpöä, jota kaikissa miehissä ei ole”, eräs Eevan lukija perusteli valintaansa tuolloin.

Suomen seksikkäin on aika titteli kenelle tahansa miehelle.

Kuronen itse on asiasta nykyisin vähemmän innoissaan.

”Vähän se vitsi tuli ja meni”, hän sanoo. ”Silloin aikoinaan se nauratti, ja tuntui kivaltakin, mutta siihen palataan häiritsevän usein. Toivoisin, että ihmiset muistaisivat jostain muusta.”

”Ihan hauska merkintä se CV:ssä toki on.”

Pete Parkkosen Kohta sataa -musiikkivideo aiheutti paitsi ihastunutta hyrinää, myös kehopositiivisuuteen liittyvää kritiikkiä. Kuvakaappaus videosta.­

Suomalaisen miehen tie arvioivan ja arvostelevan katseen kohteeksi on tapahtunut viime vuosikymmeninä niin medioissa kuin mainoksissakin. Vielä 1990-luvulla mainoksissa esiintyi usein vähäpukeinen nainen, mutta 2000-luvulle tultaessa katseen kohteeksi on päätynyt myös mies.

”Miesruumis on tullut samalla tavoin esineellistetyksi kuin naisenkin”, tutkija Hannele Harjunen Jyväskylän yliopistosta sanoo. ”Esimerkiksi tosi-tv-sarjoissa esiintyy nykyisin miestyyppi, joka pyrkii ulkonäöllään eteenpäin. Sellaista ei näin laajassa mittakaavassa ole aiemmin ollut.”

Toki kehitystä voi pitää tasa-arvoistumisena. Televisio on ollut iät ajat pullollaan viidakon tähtösiä, mainokset jäätelötikkuja nuolevia naisia ja pukukopit tissikalentereita.

Eikö siis ole vain oikein, että nuoret naiset jakavat sosiaalisessa mediassa kuvia puolialastomista palomiehistä iltapäiväänsä piristääkseen?

Ei ole, tutkija sanoo.

Sami Kuronen tunnetaan muun muassa Radio Suomipopin Aamulypsy-ohjelman ja Temptation Islandin juontajana.­

Juuri tällä hetkellä katseen kohteena olemisen tematiikka on mielenkiintoisemmassa vaiheessa kuin aikoihin. Vielä viitisen vuotta sitten sivustot olivat täynnä yläosattomissa poseeraavia miehiä.

Sitten tuli #metoo-liike, joka nosti puheenaiheeksi monenlaisen seksismin, esineellistämisen ja kaltoinkohtelun. Silmämääräisesti arvioiden ”mieskarkkien” määrä eri sivustoilla vaikuttaakin parin viime vuoden aikana vähentyneen.

Samaa ilmiötä lienee se, että Kurosen valinnan jälkeen Eeva-lehti luopui äänestyksen järjestämisestä. Perustelujen mukaan toimitus ei kokenut tittelin kuvastavan sen merkitystä, kuten oli tarkoitus.

Myös Sami Kuronen pitää pelkkään ulkonäköön keskittyviä kilpailuja ongelmallisina.

”Seksikkyyshän ei tietenkään ole pelkkää ulkonäköä, vaan kaikkea muuta mitä ihmisen sisältä kumpuaa. Vaikka sitä, miten kohtelee muita ja miten sinut itsensä kanssa on. Siinä mielessä tuollainen äänestys on mahdoton.”

”Onneksi ainoa miehen malli ei ole nykyään sellainen parransängellä ja vahvoilla leukaperillä varustettu metsämies. On mahtavaa, että erilaisuus on lähes normi nykyään.”

Onko tittelinhaltijan mielestä sitten merkitystä sillä, onko valinnan kohteena ”Suomen seksikkäin nainen” vai ”Suomen seksikkäin mies”?

”Lähtökohtaisestihan siinä ei pitäisi olla eroa, mutta kyllähän siinä todellisuudessa on. Naisen kohdalla seksikkyyteen liitetään helpommin bimbo-leima. Että seksikkyys on se valttikortti, jolla mennään eteenpäin. Mies saa tuon tyyppisen termin sisällä enemmän anteeksi. Häneen liitetään muitakin ominaisuuksia.”

Helsingin Sanomien arkistosta löytyy paljonkin naisen esineellistämistä koskevia juttuja, mutta miehen esineellistämistä ei juurikaan ole käsitelty. Harvinainen poikkeus on runoilija Jarkko Laineen ja kriitikko Helena Sinervon vuonna 2001 yleisönosastossa käymä kirjeenvaihto.

Sinervo oli tuolloin moittinut kritiikissään Laineen tuoretta teosta sen naiskäsityksestä, ja Laine oli haukkunut kollegan. Vastauksessaan Sinervo ”väänsi rautalangasta” Laineelle sukupuolien esineellistämisen eroja. Hänen mukaansa naistaiteilijoilla esineellistäminen on ”usein tietoinen teko, jonka tarkoitus on tuoda valtarakenteet esiin”.

”Esimerkiksi Jane Campionin elokuvassa Piano sekä naisen että miehen ruumiinosat muuttuvat estetisoiduiksi, haluttaviksi esineiksi – fetisseiksi – ja omalaatuisen vaihdon välineiksi. Mykkä naispäähenkilö saa lopussa äänen ikään kuin seurauksena siitä, että hänestä on tullut myös oman halunsa ja katseensa subjekti”, Sinervo kirjoittaa.

Brad Pittin kuva koristi työpaikan seinää vuonna 2002.­

Sinervon parikymmentä vuotta sitten esittelemä ajatus perustuu valtarakenteisiin. Miehen esineellistäminen on sallitumpaa, koska sorron kohteena on yleensä nainen.

Usein naisten esittelemistä seksuaaliobjekteina pidetään vakavampana asiana myös siksi, että yhteiskunnassa naiset kärsivät esimerkiksi seksuaalisesta väkivallasta ja hyväksikäytöstä miehiä enemmän.

Tutkija ei valtapositioajatusta enää sellaisenaan niele.

”Monestihan ajatellaan, että tasa-arvo on niin kaukana, että ylöspäin voi iskeä, kuten stand up -maailmassa sanotaan. Tähän kuitenkin liittyy intersektionaalisuus eli se, että ihmisen asemaan yhteiskunnassa vaikuttavat sukupuolen ohella monet muutkin erot.”

”Kaikki miehet eivät ole yhtä paljon vallassa yhteiskunnassa, ja miehen esineellistäminen voi olla hyvin vahingoittavaa miehille, jotka eivät edusta maskuliinista stereotypiaa.”

”Sukupuolentutkijana ajattelen myös, että jonkun toisen sensitiivisyys ei ole tärkeämpää kuin jonkun toisen.”

Hannele Harjunen on tutkinut, kuinka uusliberaali ajattelu muokkaa sukupuolittuneita ruumiita ja käsityksiä niistä.­

Ulkonäköön keskittyvän mediakuvaston haitat tunnetaan nykyään jo hyvin. Todellisuudesta irtautuneiden vartalokuvien tuijottelu lisää varsinkin nuorten ahdistusta ja saattaa pahimmillaan johtaa itsensä vahingoittamiseen.

Huolta on kannettu erityisesti nuorten naisten ulkonäkövaatimuksista.

Harjusen mukaan tutkimukset kuitenkin osoittavat, että myös nuoret miehet kokevat nykyään yhä suurempia paineita lihaksikkaaseen ja oikeanmuotoiseen vartaloon. Sen takia muun muassa hormonien käyttö ja syömishäiriöt ovat jatkuvasti lisääntyneet.

”Vanhempien sukupolvien miehet ovat saaneet olla aika lailla rauhassa, mutta nykyään miesten vartalot ovat arvottavan katseen kohteena siinä kuin naistenkin. Ja valitettavasti seuraukset näkyvät”, hän sanoo.

Juontajana Sami Kuronen pääsee työssään usein käsittelemään ulkonäkökeskeisiä uutisia, ja Radio Suomipopin Aamulypsy-ohjelmassakin noteerattiin Michael B. Jordanin valinta. Kurosen mielestä esimerkiksi missikisoihin liittyvät negatiiviset ilmiöt tuntuvat lisääntyneen sosiaalisen median vaikutuksesta.

”Kun puhe muuttuu hallitsemattomaksi, niin harmittomiksikin tarkoitetut ulkonäköön liittyvät kommentit saattavat olla melkoisia sivalluksia”, hän sanoo. ”Minusta voikin perustellusti kysyä, että tarvitaanko sellaisia kisoja enää ollenkaan.”

Jonkin sortin seksikkyyskisaa Kuronen on ollut vetämässä itsekin. Suositussa tosi-tv-sarja Temptation Islandissa neljä pariskuntaa viedään paratiisisaarelle kolmeksi viikoksi. Siellä parit eivät ole yhdessä, vaan testaavat suhteensa kestävyyttä sinkkujen piirittämänä.

Aina välillä joku lähetetään kotiin.

Juontajalla on selitys valmiina.

”Temppareiden Suomi-versio kuitenkin eroaa siinä suhteessa amerikkalaisesta, että meillä osallistujat ovat ihan tavallisen näköisiä ihmisiä eivätkä mistään mallikatalogista kaivettuja”, hän sanoo. ”Ja siinä ohjelman viehätys mun mielestä onkin. Että tärkeintä ei ole pelkkä ulkokuori vaan se mitä sisältä löytyy.”

Anne Marie Ellin-Laitisen esittämä mainoshahmo Panu-tyttö aiheutti kohua 1990-luvun Suomessa.­

Täysin urosnamut, honkkikset ja muut hottikset eivät ole Suomen mediastakaan hävinneet. Parin vuoden aikana mieskarkiksi on medioiden viihdesivustoilla nimitetty muun muassa laihtunutta Kalle Palanderia, sohvalla loikoilevaa Roope Salmista ja ilman paitaa poseeraavaa Robin Packalenia.

Mitä jos siis ihan hirvittävästi tekee mieli jakaa Facebook-seinällään kuva jostain itseään aamukasteessa saippuoivasta metsurista?

”Onhan se kaksinaismoralistista, jos ei kerran katso hyvällä silmällä sitä, että joku jakaa samantyyppisiä esineellistäviä kuvia naisista”, Harjunen toteaa.

Entäs läpällä?

Ei sittenkään. Huumorilla seksistisiä juttuja kun on selitelty ennenkin. Esimerkiksi vuonna 1993, jolloin ”Panu-tyttö” seisoskeli avonaisessa uimapuvussa ja farkkusortseissa sutia pidellen ja maalia mainostaen.

Silloinkin sanottiin, että ilonpilaajat ylireagoivat tapaukseen.

Tutkijalla onkin hyvä neuvo siihen, mitä kannattaa tehdä, ennen kuin kuin metsurikuvan laittaa eteenpäin.

”Ennen päivitystä kannattaa miettiä, miltä tuntuisi, jos joku mies jakaisi huumorimielessä jonkin samankaltaisen bikinikuvan.”

”Että mitä siitä ihmisestä silloin ajattelisi.”

