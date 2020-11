Moonbase 9 -komediasarja ei tarjoa hauskoja oivalluksia, saati nauruja. Miljöökin jää pliisuksi.

Avaruus on osoittautunut hankalaksi alueeksi taitavillekin komediasarjojen tekijöille. Tänä vuonna Netflix julkaisi Steve Carellin ja Greg Danielsin luoman Space Forcen ja HBO puolestaan Armando Ianuccin kirjoittaman Avenue 5:n. Molemmat tuottivat pettymyksen. Nyt hauskuttamista yrittää Moon­base 8. Eikä onnistu sekään.

Moonbase 8 kuvaa kolmea Nasan työntekijää, jotka toivovat pääsevänsä Kuu-lennolle ja toistaiseksi harjoittelevat avaruuselämää Arizonan autiomaahan rakennetussa avaruusasema­simulaatiossa.

Kolmikon arki ei ole kovin jännittävää. Mutta aivan kuten avaruudessa, heidän ruokavalionsa koostuu kuiva-aterioista ja ulos mennessään heidän täytyy vetää päälleen astronauttiasut.

Taitavat koomikot Fred Armisen, Tim Heidecker ja John C. Reilly ovat luoneet sarjan yhdessä Jonathan Kriselin kanssa. He ovat myös sen pääosanäyttelijät. Kuusiosaisen sarjan huumori pohjaakin hahmoihin: yksi on isänsä varjossa kasvanut tieteilijä, toinen on uskovainen lapsikatraan isä ja kolmas epäonnistumisiaan pakeneva mies.

Astronauttikokelailla ei ole taitoja tai motivaatiota kurinalaisen avaruusaseman pyörittämiseen. Välillä kolmikon kyvyttömyyttä käyvät korostamassa pätevämmät kollegat ja Elon Muskin yksityisen Mars-aseman jäsenet.

Sympaattiset näyttelijät tuovat kokonaisuuteen sydämellisyyttä. Huumori ei kuitenkaan tarjoa oivalluksia, saati nauruja.

Miljöökin jää yllättävän pliisuksi, vaikka siinä näin karanteeniajassa tiettyä tuttuutta onkin.

Moonbase 8, HBO Nordic. (K11)