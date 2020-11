Itämeren pinnan alle vievä ohjelma on kuin sävellys

Eva Tigerstedtin ja Anders Wikstenin taitava ohjelma sisältää äänimaisemaa, musiikkia ja painavaa asiaa.

Ensin seesteisiä ääniä, sitten särähtävää melua. Pikku hiljaa musiikki hiipii sisään...

Meri on aina innoittanut musiikin säveltäjiä, mutta myös Eva Tigerstedtin ja Anders Wikstenin radio-ohjelma on kuin sävellys. Materiaalina on äänimaisemaa, musiikkia ja asiaa.

Itämeren pinnan alla kaikuu monenlaista ääntä. Ääni kulkee vedessä paljon nopeammin kuin ilmassa, puolitoista kilometriä sekunnissa. Vesi täyttyy moottoreiden jyrinästä, kaikuluotainten signaaleista, potkureiden jauhamisesta.

Monet meren asukkaat ovat hyvin herkkäkuuloisia. Tigerstedtin haastattelema Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Harri Kankaanpää varoittaa, että äänisaaste voi meriekosysteemissä vahvistaa muiden saasteiden vaikutuksia.

Äänitaiteellisuus pehmentää mukavasti painavaa asiaa. Harva asiaohjelma onnistuu välittämään viestiään näin neutraalisti.

